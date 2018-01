ParlamentníListy.cz na žádném seznamu dezinformačních webů nejsou, potvrdilo Ministerstvo vnitra

Právě server ParlamentníListy.cz, který v uplynulém roce zaznamenal svou doposud nejvyšší návštěvnost (více jak 82 milionů návštěv za rok), se s dotazem obrátil na resort vnitra. Ten se pravidelně objevuje v souvislosti s takzvanými dezinformačními weby jako „nástroj“, který má údajně vytvářet jejich seznamy a analyzovat jejich činnost. Tak to však není. Jak ParlamentnímListům.cz sdělila Hana Malá z odboru PR: „Ministerstvo vnitra neposuzuje konkrétní weby, ale konkrétní informace. Žádné seznamy tedy resort vnitra nevytváří,“ řekla naší redakci.

„Mezi nejvlivnější weby, na kterých se objevují dezinformace, patří AC24, další členové této rodiny jsou Svět kolem nás, Lajkit, Vědomosti či Parlamentní listy a jejich subportály,“ řekl vysoce postavený zdroj z Ministerstva vnitra internetovému serveru Aktuálně.cz. Tutéž informaci vydaly i Hospodářské noviny.

„Je až s podivem, že jsou jmenovány jakési subdomény, když pod ParlamentnímiListy.cz je jedna jediná, a to názorový server Jiřího Paroubka Vaše Věc. Když bude chtít někdo takzvaně analyzovat, měl by mít fakta,“ uvedl ředitel ParlamentníchListů.cz Jan Holoubek. „Weby jako Lajkit nebo Vědomosti podle mého dosahují jednotek tisíc denní návštěvnosti, nevím, co se na nich píše, my máme kolem 300 tisíc návštěv denně, takže je jasné, že všechny tyto útoky směřují proti nám. Neumím si představit, jak jakési Vědomosti ovlivňují či ovlivnily volby, nikdy jsem o nich neslyšel. Ale vzhledem k tomu, jak často se o nás zajímají od USA přes Francii, Německo až po Austrálii, je vidět, že to děláme dobře,“ uzavřel.

Co se týká výše zmíněných subdomén, tyto byly v minulosti součástí názorové platformy ParlamentníchListů.cz a ty na jejich obsah neměly žádný vliv. Po výše zmíněných spekulacích byly všechny tyto subdomény zrušeny.

„Dále se jako odůvodnění našeho zařazení na tyto seznamy objevuje argumentace Výroční bezpečnostní zprávou BIS. Ale ani v té není o serveru ParlamentníListy.cz zmínka – přesvědčte se sami zde. Když už mluvíme o BIS a sepisovatelích podobných seznamů, tak například Ondřej Kundra byl (to je již velmi závažné) již v roce 2012 označen Bezpečnostní informační službou společně s dalším reportérem Respektu Spurným jako dezinformátor. Zdroj: oficiální web BIS. Mezi další ‚důvěryhodné‘ zdroje těchto seznamů patří rádoby dokument FSS MU (prezentovaný Jandou zastupujícím neziskovku Evropské hodnoty). K jeho studii se vyjádřili autoři působící na Fakultě sociálních věd UK, Ústavu mezinárodních vztahů, Metropolitní univerzitě Praha a v Asociaci pro mezinárodní otázky (Jan Daniel, Ondřej Ditrych, Jan Ludvík, Dagmar Rychnovská, Michal Smetana, Benjamin Tallis, Tomáš Weiss a Jakub Záhora). Ti došli k názoru, že Evropské hodnoty, zastoupené Jakubem Jandou, zcela postrádají základní orientaci v dané problematice a jejich ideologické výklady, vydávající se za odborné výsledky, jsou nebezpečné. (Komentář další studie ZDE a – http://iir.cz/article/jak-se-dela-hrozba – a ještě ZDE.) Jaká je běžná praxe think-tanků (nejen Evropských hodnot) v manipulaci s názory veřejnosti také zcela jasně a otevřeně popisuje místopředseda Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek v tomto rozhovoru,“ uvádí technický a produktový ředitel OUR MEDIA a. s. Jiří Čermák.

A jak dodává: „A konečně, co se týká webu www.konspiratori.sk, který vytváří seznam ‚dezinformačních webů‘, přičemž do hodnocení vůbec nezahrnuje ‚závadné‘ zprávy z mainstreamových médií – v říjnu 2017 byl ze seznamu dezinformačních webů odstraněn (a přesunut do kategorie důvěryhodných webů) server www.parlamentnelisty.sk.“

O účelovém projektu konspiratori.sk píše například server Expando stejně jako na téma „Neoprávněné, nekvalifikované a účelové posudky na téma tzv. dezinformačních webů“. Agentura EXANPRO působí jako samostatný analytický prvek a jako taková není závislá na žádné státní, ani soukromé instituci. Stejně tak není závislá na prezentovaném mínění a názorech, ať už se jedná o názor většiny, či menšiny.

V souvislosti s nekalou činností konspiratori.sk se vyjádřil i zástupce Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě pro svobodu médií Andrej Richter (Vídeň), který na dotaz: „Stavebným prvkom propagandy sú falošné správy, takzvané fakenews. Aký prístup má k tejto problematike OBSE?“ odpověděl: „Čo sa týka falošných správ (fakenews), situácia je trochu iná. Je to preto, lebo to nie je problematika, ktorou by sa zaoberalo medzinárodné právo, ale je to skôr otázka písaných či nepísaných štandardov novinárskej profesie. Ak chceme, aby sa žurnalistika zachovala, musíme robiť všetko pre to, aby v profesii novinára, v novinárstve boli normy, ktoré podporujú integritu profesie. S čím to súvisí? Predovšetkým s tým, že falošné správy (fakenews) sú niečo iné ako chyby. Každý novinár má právo na chybu. Mohol si zmýliť čísla, nepochopil niečo alebo si nedostatočne overil tú či inú informáciu, nepozná sféru, o ktorej písal. Je to úplne iná situácia. Keď medzinárodné súdy posudzujú podobné situácie, priznávajú právo na omyl. Je to vtedy, keď sa novinár snaží napísaním materiálu urobiť niečo pre verejné blaho. Jeho článok by mal byť zameraný na to, aby pomohol obyvateľstvu. Ak si novinár vymyslí správu, je to falošná správa a je to úplne iná situácia. Keď si novinár správu vymyslí, je to nebezpečenstvo pre novinársku profesiu, ale aj pre normálne vzťahy medzi ľuďmi.“

„Z tohoto pohledu web Konspiratori nerozlišuje mezi lidskou chybou a úmyslem, rovnou vše označuje jako dezinformaci, a navíc ještě nabádá klienty reklamního prostoru k tomu, aby neinzerovali na webech označených „ve jménu“ konspiratori.cz. Navíc jim k tomu připravuje i nástroje ve formě seznamů a scriptů, čímž na sebe bere funkci soudce a porušuje práva třetích stran. To je závažné porušení právních předpisů a mělo by to být potrestáno,“ uzavřel Čermák.

Psali jsme: Vladimír Pelc: (Ne)oficiální fejky Profesor Jaroslav Miller: Klesající porodnost a krachující penzijní systémy si vyžádají diskuzi o řízeném přistěhovalectví, jakkoliv nepopulární tohle téma v ČR je Vánoční napětí mezi Velkou Británií a Ruskem: Lodě Jejího Veličenstva vyrazily do akce Komentátor od Bakaly neslyšel v Zemanově vánočním poselství, co by si přál. A tak napsal toto

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Tomáš A. Nový