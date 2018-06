PROHLÁŠENÍ Twitter přestal cenzurovat ParlamentníListy.cz

K zásahu cenzury ze strany Twitteru předseda představenstva OUR MEDIA a.s. Jan Holoubek nejprve uvedl: "Informaci o blokaci jsme měli do dnes pouze nepřímo od čtenářů a z médií. Koukal jsem, že drtivé většině čtenářů to vadí. Mně samozřejmě taky. Během 14 tisíc tweetů (!!!) nepřišlo ani jedno upozornění na jakékoli porušení čehokoli, najednou dojde k okamžité blokaci. Je to stejné, jako když začne být blokována jakákoliv zmínka o PL v mailech, které chodí přes VirusFree - což se zjevně děje doposud. Jako přes kopírák. V tomto případě je o to víc zarážející, že ještě nyní lze na Twitteru nalézt ryzí porno nebo drastické fotky, které nikoho nepohoršují. Naše články očividně ano.

Bez emocí lze říci, že počet lidí a organizací, kterým vadíme, překračuje hranice starého kontinentu. Řeči o tom, podle jaké nálepky nás tentokrát zablokovali, jsou směšné. Vadíme každý rok kvůli něčemu jinému - jednou prý nás platí Rusko - bez důkazů, potom straníme migrantům, potom šíříme nenávist nebo vydáváme lži. Stejné je to v tomto případě, kdy i zavedená média přes své honosné etické kodexy informují, že byl zablokován "dezinformační" web PL. Přitom ti "zaručení" novináři na dotaz, kde k té informaci přišli, nedokáží odpovědět. Prostě se jim to hodilo a je jedno, zda je to pravda.

To, že sociální sítě běžně blokují kýmkoliv nahlášený obsah, dokud se neposoudí, zda je takové označení oprávněné, či není, je velmi běžné. Vůbec to neznamená, že by nahlášený obsah mohl být jakkoliv závadný. Stejně tak dnes (dle GDPR) je nutné profil při vznesení námitky zablokovat (zastavit zpracování osobních dat) až do závěrečného posouzení. To ale také nebude znamenat, že by byla porušena nějaká práva nebo jiné hodnoty - námitku může vznést kdokoliv a z jakýchkoliv důvodů. Přesto pro většinu novinářů bude, v případě PL, důvod pozastavení zpracování jako doposud pravděpodobně jediný - dezinformační médium bylo zastaveno. Že tímto sami dezinformují, jim v lepším případě asi nedochází, v horším případě je to úmysl."

Poté, co se ukázalo, že označení anonymních uživatelů bylo neoprávněné, Twitter opět umožnil svobodně sdílet odkazy na náš server, Holoubek dodává: „Čekám s hodinkami v rukách, kdy novináři veřejnoprávní ČT, stejně jako i dalších webů napraví své hlučné titulky s tím, že ParlamentníListy.cz nikterak blokovány nejsou," uzavřel.

autor: OUR MEDIA a.s.