Korona: Jsem na*raná matka. Přes ústa! bouřila Ostrava. Vystoupil i pomocník Drahoše. Bylo dusno

„Jsem člověk, který pracuje v kultuře a podniká v gastronomii. Jsem jeden z těch, kterého páteční chaotické kroky této vlády uvrhující Moravskoslezský kraj do společenské izolace a ekonomické nestability hluboce znepokojily a životně devastují,“ zahájil jeden z organizátorů demonstrace Přemysl Bureš. Protest, který se odehrál na Masarykově náměstí, jak uvedl, není zpochybňováním bezpečnostních rizik, ale vyjádření odporu proti aroganci „neschopné, zlovolné, oligarchické vládnoucí garnitury.“ „Proto voláme po přijetí odpovědnosti všech osob, které se na tomto nezpochybnitelném fiasku podíleli s ministrem zdravotnictví v čele,“ uvedl a dav skandoval: Demisi!

„Ostrava odmítá být regionem porobených, mlčících a snadno manipulovatelných občanů jenom proto, že bývá stigmatizována coby rejdiště mocenských vlivů proruského, vlastizrádného prezidenta a soudně stíhaného oligarchy,“ konstatoval. Na náměstí se sešly stovky lidí, a to naplňuje Bureše nadějí, že požadavky nejsou jen přáním několika pošetilých, ale všech. Podle prvního řečníka tady máme plíživou normalizaci, kterou má na svědomí hnutí ANO, které spolupracuje s komunisty. Zmínil i tlak na veřejnoprávní média. Odmítl inspiraci ruskou, čínskou, polskou, maďarskou cestou jen proto, aby si určité skupiny zajistily vliv. „Nejsme vaše ovce a máme toho dost!“ zaburácel Bureš a dav po něm skandoval: „Máme toho dost!“

Pak na pódiu vystoupila matka havíře z dolu Darkov a písničkářka Lenka Niečová. „Nejsem politicky činná, ale jsem nasraná matka, která má syna na Darkově. Poslouchala jsem, že Darkov je uzavřený, ale Darkov jel. Největší lež v této republice je, že Darkov byl uzavřený. Ohnisko, kde to všechno vzniklo,“ vypočítávala v emotivním proslovu. Pozastavovala se nad tím, jak hygiena vybírala lidi, které testovali, popisovala, jak se koronavirus rozšiřoval. „Dva měsíce nás krmili pohádkou, že je šachta zavřená,“ rozčílila se. Kritizovala i to, že v pátek měla sama hrát na festivalu, ovšem z minuty na minutu jí oznámili, že vystoupení nebude. „Kdo to s námi hraje takové šachy, mně se to nelíbí. Máme toho dost!“ konstatovala.

Demonstrace v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Pak vystoupil i bývalý havíř, spisovatel a novinář Ladislav Vrchovský. „Když jsem se dozvěděl, že v dolech OKD se objevil koronavirus, bylo to asi před více než měsícem. Já jsem si odfáral dvacet let a okamžitě jsem si řekl: To je průser. To prostředí je specifické,“ zhodnotil. „Kde je odpovědné kompetentní rozhodnutí, když se zjistilo, že v dolech OKD je koronavirus? Já chci kompetentní odborníky, kteří spravují zemi tak, abychom mohli žít spokojeně. Ale my nežijeme spokojeně. Znáte to všichni, když doma chcete předejít nějakému problému, řešíte to dopředu. Já pořád čekám na to, kdy se konečně objeví kompetentní hlas, který řekne: Toto se má udělat. Čekám, kdy skončí alibismus a sbírání bodů před volbami. Teď vidím, jak se všichni vzájemně osočují, každý si přihřívá svoji politickou polívčičku. Už dost pánové,“ hovořil řečník. Obává se, že žijeme v atmosféře strachu a domnívá, že pohár trpělivosti s našimi politiky se dostává k naplnění. „Podívejte se na náměstí v Ostravě. Chcete, aby Česká republika povstala? Tak dělejte dál nekompetentně a máte tady jó mazec!“ zaznělo a Vrchovský sklidil velký aplaus.

Na demostraci v Ostravě. Foto: Daniela Černá

Vyhlásí karanténu tam, kde není bašta ANO?

Pak vystoupil bývalý koordinátor kampaně Jiřího Drahoše. „Je to fascinující okamžik. Na Masarykově náměstí je laickým odhadem 1500 lidí,“ pochvaloval si. „Tak proč jsou zrušené festivaly? Proč nemůžem jít na festival, ale můžeme se ve stovkách pohybovat po obchodních centrech? Kde je nějaký pořádek? V této zemí není pořádek,“ zaznělo. Pokračovaly výzvy k demisi vlády a vystoupili lidé z kulturní sféry. „Nejde o lokální téma lidí Moravskoslezského kraje, ale o naši zemi. My všichni musíme být Ostrava nemlčí, abychom mohli o věcech svobodně mluvit a někdo nás bral vážně,“ slyšelo náměstí.

Vladimír Dubový, další z organizátorů z iniciativy Ostrava nemlčí, pak popsal, jak se v pátek dozvěděl o nových opatřeních v kraji. „Zjistil jsem, že si ministerstvo zdravotnictví prostřednictvím Krajské hygienické stanice vzalo jednu pětinu obyvatel prakticky jako rukojmí a vyřešilo situaci tím, že nám z hodiny na hodinu zakázalo prakticky vše. Vláda si myslí, že Ostravsko a Moravskoslezský kraj nepatří k republice?“ Pak vypočítával, kolik přibylo nových případů lidí nakažených koronavirem. „Dnes další věc. Začínají spekulovat, že lidi, kteří budou v karanténě, nebudou mít volební právo. Kde to jsme? Jako, to si představují, že někde, kde není zrovna bašta ANO, vyhlásí karanténu a nebude se tam volit? Co to má znamenat? Věřím, že toto nedopustíme,“ vyzval.

Zaplněné Masarykovo náměstí. Foto: Daniela Černá

Mezi řečníky se pak objevil student brněnské univerzity nebo zástupce obce Otice. „Přijel jsem proto, aby tady za pár let nemusela stávkovat má vnoučata,“ konstatoval starosta Vladimír Tancík, který zmínil, že problémy mají i spolky na vesnicích. „Jsem tu proto, aby si politici uvědomili, pro koho pracují a za čí peníze pracují. Myslím si, že bychom měli bojovat za to, aby nastala doba politické kultury. Politik na malé obci, když se mu něco hrubě nepovede a neumí to přiznat, tak si za chvilku sundá sako a odchází, protože když to neudělá, v hospodě dostane po ústech,“ konstatoval. Také podle Tancíka nebyl důvod k opatřením, která byla v pátek vyhlášena. „Občas tady byly politické projevy. Já jsem fanda Iva Vondráka a hejtmana tohoto kraje. Pro mě je to člověk vzdělaný a moudrý, uvážlivý, kterého si vážím. Nic na tom nemění ani skutečnost, že proti sobě budeme kandidovat v krajských volbách. Já za Starosty a on za jiné hnutí. Ale volme osobnosti, do kraje to lze,“ uvedl a vyzval, aby se i ostatní politici začali chovat zodpovědně.





Na Masarykově náměstí v pondělí večer. Foto: Daniela Černá

