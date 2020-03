Koronavirus: A co když se nakazí lékař? A co děti? pálili novináři na ministra Vojtěcha

reklama

Už i do České republiky dorazil koronavirus. Na našem území jsou v tuto chvíli tři nemocní pacienti.

„Dva případy jsou v Praze Na Bulovce, jeden případ je v Ústí nad Labem. Všichni tito pacienti jsou izolováni na infekčních klinikách,“ oznámil ministr zdravotnictví Adam Vojtěch před kamerami ČT.

Jeden z pacientů je muž narozený v roce 1952, který se nakazil na univerzitě v italském Udine. Ani jeden z pacientů nemá těžký průběh nemoci. Na Bulovce je umístěna také mladá Američanka, ročník narození 1999, která studuje v italském Miláně a vydala se na výlet do Prahy.

Třetí nakažený je muž narozený v roce 1976, který byl na severu Itálie na dovolené spolu s manželkou a čtyřmi dětmi. Ti jsou teď v domácí karanténě. Muž byl původně umístěn v Masarykově nemocnici v Ústí nad Labem, následně ho ale převezli rovněž do Prahy Na Bulovku.

První novinářský dotaz se týkal domácích karantén. Kdy by se pacienti přesouvali do ústavních karantén? „Pokud by měli příznaky, pokud jsou bezpříznakoví, nemají klinické příznaky, nemají žádné potíže, není potřeba, aby byli v karanténě v nemocnici, jakmile se tato situace změní, budou adekvátně jak krajské hygienické stanice, tak příslušná zdravotnická zařízení reagovat,“ uvedla hlavní hygienička Eva Gottvaldová.

„Samozřejmě, že ten přesun probíhá infekční sanitou za podmínek tak, jak bylo předesláno,“ doplnila ji Zdeňka Jágrová z pražské hygienické stanice.

Na otázku, zda budou testováni i další jedinci, odvětila Gottvaldová, že samozřejmě. „Podle toho, jak bude probíhat právě to epidemiologické šetření, jak bude daná jak indikace ze strany lékaře, tak po konzultaci s krajskou hygienickou stanicí, jedná se nejen o jedince, kteří jsou případnými kontakty tady těch případů, o kterých my mluvíme, ale víme, že se vracejí jedinci ze zahraničí, tak lze předpokládat, že situace se bude dále vyvíjet,“ odvětila Gottvaldová.

Další otázku pak zodpovídala Jágrová, která se dušovala, že mají zmapovaný pohyb těch, kteří koronavirem onemocněli. „Ten pán, 52. ročník, žije sám s manželkou, s nikým dalším se nestýkali, protože mu nebylo dobře. Předpokládal, že by tam mohl být nějaký problém, takže manželka je informovaná, je naprosto bez obtíží, bude kontrolovaná a zůstává zatím v domácí karanténě. Ta dívka, ta studentka cestovala s druhou kolegyní, která zůstává na Bulovce. Takže tam není žádný problém. A další kontakty samozřejmě zjišťujeme a to v tuhle chvíli ještě zmapováno nemáme,“ uvedla Jágrová.

K původně ústeckému pacientovi pak promluvila Gottvaldová. „Tam vlastně dotyčný měl příznaky hned po návratu, tudíž tam je zatím objasněná jenom ta nejbližší rodina, tedy manželka, čtyři děti a šetření dále probíhá,“ zmínila.

„Vy jste zmiňoval, že vlastně ta jedna z těch pacientek došla do Fakultní nemocnice v Motole, zmiňoval jste, že jak lékaři, tak pacienti by neměli být ohroženi, co se stane v případě, že se takhle nakazí někdo z personálu? Chcete zavírat, nemluvím teď o infekčních odděleních, ale dejme tomu o internách a o příjmových ambulancích v nemocnicích?“ zeptala se pak reportérka České televize. „Všechno probíhalo tak, jak má, to znamená, že pacientka byla okamžitě po příchodu izolovaná, všichni byli oblečení v osobních ochranných pomůckách, takže budou pouze sledovat svůj zdravotní stav, ale ze zaměstnání je rozhodně vyřazovat nebudeme, karanténní opatření se na ně vztahovat nebudou,“ podotkla Jágrová.

Reportérka však pokračovala. „Kdyby k tomu došlo, co se bude dít na těch odděleních? Nemluvím teď o těch infekčních, když dejme tomu někdo z lékařů...“ ptala se. Vojtěch jí však skočil do řeči: „K čemu kdyby došlo, pardon, k čemu kdyby došlo?“ ptal se ministr. „Co by se s ním dělo, jak byste zamezili tomu šíření, případně v rámci toho oddělení nebo...“ dořekla otázku reportérka.

„Probíhalo by to stejně, jako to probíhá u jakékhokoliv jiného pacienta, jestli to je lékař nebo nelékař. Pokud by byl nakažen lékař, tak by byl umístěn do izolace a byly by vlastně zmapovány veškeré kontakty jeho, takže to by vždycky záleželo na konkrétním případě. Ale všichni vědí, jak mají postupovat, my jsme jasně všem zdravotnickým zařízením, všem lékařům odeslali instrukce, že v případě vlastně kontaktu s jakýmkoliv suspektním pacientem, nebo pacientem, který může být nakažen, tak vždy musí použít ochranné prostředky, plášť, čepici, ochranu očí, ochranu úst, takže toto jasně všichni vědí, jak mají postupovat a my chceme i aby, a to také se děje, aby ti lidé se samozřejmě nedostali do nějakých větších čekáren, urgentních příjmů, stejně jako to bylo v Motole, že zkrátka byla zvláštní místnost, kde tato pacientka byla umístěna, nyní aktuálně jednáme i o tom, že bychom vlastně umožnili testování i v rámci domácího prostředí, o tom teď probíhají intenzivní jednání s jednotlivými infekčními pracovišti, že by tedy, pokud ti lidé jsou v domácí karanténě a mají třeba nějaké příznaky a musí být testováni, takže by to testování proběhlo přímo u nich doma,“ odvětil Vojtěch.

„My jsme doposud otestovali 200 pacientů, z toho tedy 3 jsou suspektní případy, potvrzené v Národní referenční laboratoři,“ poznamenal Vojtěch pak v Událostech na ČT24. „Nyní jak krajská hygienická stanice v Ústí nad Labem, tak krajská hygienická stanice v Praze dělají tu svoji práci, tu zásadní práci, s monitorováním jejich pohybu, my dnes víme, že ti lidé, ať jsou to ty cizinky, ta Američanka, tak i onen učitel vlastně, který byl v Udine, tak neletěli přes pražské letiště, letěli přes Vídeň, to znamená v tuto chvíli máme informaci tuto, ale samozřejmě ty informace se upřesňují v čase a budeme vědět více zase zítra,“ poznamenal.

Karanténní opatření v Česku se zatím nechystají. „V tuto chvíli není namístě uzavírat nějaké oblasti nebo budovy, ty tři případy jsou takzvané cestovatelské anamnézy. Jsou to lidé, kteří se nakazili v jiné zemi, pak sem se dopravili nějakým způsobem a byli tady tedy vyšetřeni pozitivně. Ovšem ta infekce se nešíří dále, to znamená, nemáme to komunitní šíření, jak tomu říkáme odborně, v rámci České republiky, a v tuto chvíli tedy není nutné podnikat jakékoliv vlastně opatření ve smyslu uzávěrky nějakých událostí a podobně,“ řekl dále Vojtěch.

Ministr Vojtěch se pak vyjádřil i k tomu, že ředitelé škol rozesílají rodičům zprávy, že pokud se děti vrátily z prázdnin v Itálii, doporučují 14denní karanténu. Každá škola to však chápe jinak, jedna škola podle moderátorky Událostí Světlany Witowské čeká na pokyny od zdravotnických orgánů. Plánuje něco ministerstvo, aby školy věděly, které děti smějí do školy, které nesmějí, které by měly zůstat v karanténě, které by neměly zůstat v karanténě?

„Já myslím, že ten pokyn je jednoznačný a platí pro děti jako pro kohokoliv jiného. My jsme jasně řekli pokyn takový, že pokud se člověk pohyboval v těch zasažených lokalitách, v těch čtyřech regionech v severní Itálii, případně v nějaké další oblasti, kde se koronavirus šíří, tak skutečně nemá chodit nikam na veřejnost, stýkat se s dalšími lidmi, má zůstat doma, má kontaktovat (telefonicky) svého lékaře, potažmo krajskou hygienickou stanici a zkonzultovat ten svůj stav, a případně tedy krajští hygienici nařídí karanténu. Takže v tomto směru to platí jak pro děti, tak pro dospělé,“ shrnul ministr.

