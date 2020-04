Koronavirus v USA. Hrozivý stav: Po městě jsou dočasné márnice. Nezaměstnanost raketově stoupla...

USA jsou nejvíce zasaženou zemí pandemií koronaviru. Celkem je v zemi téměř 250 tisíc potvrzených případů nakažených osob. Nejvíce je postižen samotný New York, kde si infekce vyžádala dva a půl tisíce obětí. „Nejprve zaparkovali chlazený přívěs u obrubníku, z něj vyndali bílou krabici o velikosti velkého přepravního kontejneru. Později postavili dřevěnou rampu, aby umožnili zdravotníkům navážet mrtvá těla dovnitř. Nakonec v pondělí pracovníci postavili zeď z bílých tenkých panelů,“ znělo svědectví z Brooklynu. Co se děje? Jak velkou nezaměstnanost nemoc způsobí?

Jak se USA vypořádávají s pandemií koronaviru? Dle deníku The New York Times hrozí nejvyšší nezaměstnanost od dob velké hospodářské krize z 30. let 20. století. Již nyní jsou Spojené státy nejvíce zasaženou zemí světa koronavirem. Dle dat serveru worldometers.info bylo k včerejšímu dni v USA přes 245.000 potvrzených případů nakažených osob. Druhou nejvíce zasaženou zemí světa je Španělsko, to však má přes 117.000 prokázaně nakažených, tedy o více než polovinu méně. Velký je též počet obětí, v USA dle stejnojmenného statistického serveru zemřelo v důsledku infekce novým typem koronaviru přes 6000 osob.

Nejhorší je situace v New Yorku, kde je již téměř sto tisíc lidí prokázaně nakaženo. Ve státě New Jersey je počet nakažených přes dvacet pět tisíc. Třetím státem je prosluněná Kalifornie, kde je nakaženo jedenáct tisíc osob, výrazně tedy méně než v New Jersey či snad v New Yorku. Bezprecedentní je i počet úmrtí v New Yorku, to je pětkrát vyšší než v New Jersey, kde si nová nemoc vyžádala přes pět set obětí. V New Yorku již více než dva a půl tisíce. To, jak se vyvíjejí nové případy, lze vidět v následujícím grafu.

Jaká je situace přímo v New Yorku, přesněji řečeno ve čtvrti Brooklyn? O tom se psalo v americkém magazínu Time, který vychází v New Yorku. „Z okna obývacího pokoje svého bytu v Brooklynu sledovala Alix Monteleone tým dělníků, kteří během víkendu sestavovali márnici. Nejprve zaparkovali chlazený přívěs u obrubníku, z něj vyndali bílou krabici o velikosti velkého přepravního kontejneru. Později postavili dřevěnou rampu, aby umožnili zdravotníkům navážet mrtvá těla dovnitř. Nakonec v pondělí pracovníci postavili zeď z bílých tenkých panelů, aby zabránili kolemjdoucím pozorovat, co se přesně děje nebo se příliš přiblížit k mrtvým,“ znělo svědectví.

„Nasazení dočasných márnic ve městě – známých pro nouzové plánování jako Body Collection Points, neboli BCP – znamená pro Newyorčany novou fázi pandemie COVID-19, když se jejich město rychle stalo globálním centrem krize,“ psalo se dál. Tyto dočasné márnice lze vidět ve videu.

A jaké mohou být tedy hospodářské následky pandemie? O tom psaly The New York Times. Dle jejich propočtů by míra nezaměstnanosti mohla dosáhnout až 13 %, tedy úrovně o několik procentních bodů nižší, než byla za velké hospodářské krize.

„Trh práce se mění tak rychle, že naše oficiální statistiky – určené k měření změn v průběhu měsíců a let, nikoli dní nebo týdnů – nemohou opravdu stačit. Ale několik jednoduchých výpočtů může pomoci vylepšit odhad. Upozorňujeme, že tato čísla přinášejí nepřesný odhad současné míry nezaměstnanosti a pravda může být snadno mnohem vyšší nebo nižší. Nejedná se o odhad oficiální míry nezaměstnanosti za březen, který uvádí stav ekonomiky před několika týdny, kdy byl trh práce v lepším stavu, ani nejde o prognózu oficiální míry nezaměstnanosti za duben,“ psalo se na webových stránkách.

„Ministerstvo práce ve čtvrtek informovalo o tom, že za poslední dva týdny požádalo o pojištění pro případ nezaměstnanosti přibližně devět milionů lidí. Naproti tomu by to ve zdravé ekonomice učinilo méně než půl milionu lidí. To naznačuje, že v současné době je na dávkách v nezaměstnanosti více než 8,5 milionu lidí, oproti počtu před dvěma týdny,“ psalo se dál.

Na tento fakt narážel i český ekonom Lukáš Kovanda, jenž si všiml toho, jak graf nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti najednou vystřelil. „Tenhle graf jistě vstoupí do učebnic. Počet nových žádostí o podporu v nezaměstnanosti (= počet nových nezaměstnaných) v USA vylétl k astronomickému rekordu doslova pravoúhle,“ napsal na Twitteru.

Dále se v článku píše, že skutečný počet nezaměstnaných však bude větší, jelikož ne všichni, kdo ztratili práci, jsou způsobilí k čerpání dávek. Skutečný počet by tedy mohl být, dle New York Times, mnohem vyšší. „Naše propočty nyní ukazují, že o 16 milionů více lidí bude bez práce, což odpovídá míře nezaměstnanosti 13 procent.“

„Modely odhadují, že vrchol v míře úmrtí nás pravděpodobně zasáhne za dva týdny,“ řekl v pondělí Trump. Hlavní expert americké vlády na infekční onemocnění Anthony Fauci předtím varoval, že nemoc COVID-19 by mohla v USA zabít sto tisíc až dvě stě tisíc lidí. Trump reagoval, že takový konečný počet úmrtí by znamenal, že země odvedla „velmi dobrou práci“.

Federální vláda od poloviny minulého měsíce obyvatele mimo jiné vyzývá, aby se v zájmu zpomalení šíření viru vyhýbali shromážděním o více než deseti účastnících a aby se uchýlili do čtrnáctidenní izolace, pokud se nakazí někdo v jejich domácnosti.

