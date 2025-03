Korupci nesmím moc řešit. Jinak mě zabijou. Musk vypustil bombu

Jedním z diskutovaných neduhů americké demokracie je, že zvolení zástupci využívají svých informací a pravomocí pro úspěch na burze. V angličtině se tomuto jevu říká „insider trading“. Na sociálních sítích je například počítadlo, které sleduje úspěšnost obchodů portfolia bývalé předsedkyně Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové.

Podle tohoto počítadla předstihla Pelosiová svými investicemi skoro všechny hedgeové fondy. Její aktivitu je možné sledovat kvůli zákonu schválenému v roce 2012, který zastupitelům z Kongresu ukládá, že musejí do 30 až 45 dní informovat o každém obchodu, jehož hodnota je větší než 1000 dolarů. Zákon měl původně insider trading potlačit, místo toho akorát zrodil imitátory, kteří chtějí zbohatnout tím, že budou investice zákonodárců kopírovat.

Miliardář Elon Musk ale v rozhovoru s podcasterem Joem Roganem naznačil, že to není zdaleka jediný způsob, jak američtí zákonodárci bohatnou. „Není to jen insider trading. Insider trading se dá docela dobře sledovat. Ale je toho víc, než jen insider trading,“ uvedl Musk. Rogan se ptal na další způsoby. „Za tohle mě fakt zabijou,“ smál se Musk a dodal: „Že to vysvětluji, mi skutečně na délce života nepřidá.“

„Musím si dát pozor, abych na tu korupci moc netlačil, protože kvůli tomu by mě zabili,“ řekl s tím, že o tom přemýšlel v letadle. Ještě dodal, že kdyby moc tlačil, tak někteří lidé mohou „být zoufalí“. V podcastu také uvedl, že ve vládě se mnohem více proplýtvá než ukradne při korupci.

