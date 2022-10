Koudelka: Vrbětice? Získáváme nové informace, o nichž vás nemohu informovat

reklama

„Jsem velmi rád, že jsem měl možnost navštívit dnes BIS, mluvit s vedením a s reprezentanty jednotlivých činností tady. Jsem v pravidelném kontaktu s panem ředitelem Koudelkou, ale to, že jsem měl možnost se podívat tady přímo do budovy BIS a hovořit s jeho týmem, to pokládám za důležité. Pokládám to za důležité i proto, že jsem tím chtěl vyjádřit zájem naší vlády o činnost BIS, chtěl jsem vyjádřit i to, že jsme si vědomi té důležitosti tohoto typu činnosti – a chtěl jsem také poděkovat těm, kteří tak dobrým způsobem podle mého názoru pracují pro český stát. Jsem přesvědčen, že význam BIS a jejich aktivit a jejich činnosti v poslední době ještě vzrůstá vzhledem k mezinárodní situaci, které všichni čelíme a která není jednoduchá a která je významným způsobem ovlivněna ruskou agresí na Ukrajině a všemi věcmi, které s tím souvisejí, ale i tím, že Rusko souběžně vedle té války na Ukrajině vede také boj se západním světem, s Evropou, s demokratickými zeměmi a že i to je věc, kterou musíme mít na paměti a podle toho musíme jednat,“ zmínil Fiala na tiskové konferenci.

„Nedávno také uplynulo osm let od tragického výbuchu ve Vrběticích, který stál lidské životy a přinesl obrovské škody. A díky dobré práci BIS a dalších bezpečnostních složek státu se podařilo zjistit, kdo za těmi výbuchy stojí. A myslím, že i to je důležité pro to, jak se rozhodujeme a jakým způsobem chráníme bezpečnost a zájmy České republiky. Je to jeden z příkladů, jak je činnost BIS důležitá a je to jeden z důvodů toho, proč ji velmi oceňuji a proč jsem sem přišel poděkovat. Informace, které vláda, já osobně, dostáváme od BIS a jak říkám, s panem ředitelem Koudelkou jsme v pravidelném kontaktu, pokládám za velmi cenné a důležité. Nakonec i veřejnost má možnost se i v té neutajované části výroční zprávy seznámit s tím, co BIS dělá a jakým způsobem pracuje pro český stát,“ dodal Fiala.

„Skončím konstatováním, že ta moje návštěva ukazuje to, jak je naše vláda si vědoma významu činnosti zpravodajských služeb, bezpečnostních složek státu, jak oceňujeme práci BIS a jaký jí přikládáme pro bezpečnost a budoucnost České republiky,“ zakončil premiér.

„Chtěl bych moc panu premiérovi poděkovat za návštěvu BIS. Je to pro nás skutečně velká čest a velmi si té návštěvy, které řekl tady a které řekl i našim důstojníkům ve službě, velmi si jich vážíme. Je to po mnoha letech poprvé, kdy předseda vlády navštívil BIS a je to symbolicky po 24 letech poprvé, kdy takto vysoká politická persona po návštěvě služby předstoupila před novináře. Před těmi 24 lety to byl pan prezident Havel a dnes je to pan premiér Fiala. Je to pro nás velmi velké ocenění. Pan premiér hovořil o informacích, které naše služba předává oprávněným adresátům, víte všichni, že každý rok zpracováváme utajovanou výroční zprávu, ve které je soubor všech našich informací, které poskytujeme zákonným adresátům, i další informace o činnosti služby, ale tahle zpráva jde velmi úzkému okruhu osob. A protože služba chce, aby veřejnost byla informována v těch zákonných mezích, které máme k dispozici, tak BIS prezentuje také každý rok veřejnou výroční zprávu. A my bychom chtěli využít dneška, dnešního dne – a veřejnosti představit výroční zprávu služby za rok 2021,“ zmínil Koudelka.

„Druhou symbolikou, kterou zmínil pan premiér, je připomínka osmi let od výbuchu muničního skladu ve Vrběticích. Při tomto výbuchu zahynuli dva nevinní lidé, občané České republiky, otcové od rodin, došlo k miliardovým škodám a došlo k ohrožení stovek lidí žijících v okolí. A my ruku v ruce s NCOZ, s Policií České republiky, jsme dokázali odhalit, že za těmi výbuchy stojí ruská zpravodajská služba GRU, příslušníci jednotky 21955. Toto byl veliký zlom pro bezpečnost České republiky, protože následující kroky znamenaly vyhoštění velkého množství ruských diplomatů a ruských zpravodajských důstojníků z ČR a poté následně zahájení války na Ukrajině uzavřela ČR dva české konzuláty v Karlových Varech a v Brně, vyhostila dalšího ruského diplomata z Prahy, a tím pádem jsme docílili toho, že ruská zpravodajská přítomnost, ruské působení z tradičních pozic, je na velmi nízké úrovni. A v tuto chvíli nepředstavuje zásadní riziko pro bezpečnost ČR. Samozřejmě že tady jsou ruští zpravodajci působící pod jiným typem krytí. Museli ale změnit metody práce, přizpůsobit se situaci, a to jim zásadně stěžuje jejich činnost. A v zásadě omezuje množství informaci, které mohou získat,“ dodal Koudelka.

Případ Vrbětice podle jeho slov dále probíhá. „Dále jsou získávány nové a velmi zajímavé informace, o kterých vás samozřejmě nemohu informovat. Ale věřím, že v budoucnu s nimi bude česká veřejnost seznámena,“ zmínil Koudelka.

