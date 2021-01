Kr*téni, vzkazuje Jan Kraus. Au. To bude bolet

Kraus ve svém ironickém úvodu udeřil na ty, kdo všechno vědí, aniž by na to měli patřičné vzdělání. Řekl, že se vždy považoval za průměr, tedy: „Moc toho nevím, ale úplně blbej taky nejsem.“ Dodal, že nic nestudoval, protože humanitní obory za komunismu mu přišly nesmyslné. „Studovat mezinárodní dělnické hnutí nebo ty lži, které se z hlediska dějin, historie a často i filozofie někde recitovaly, to mě nebavilo,“ uvedl a prohlásil se za průměrného občana s průměrným rozhledem, v průměrném věku a s průměrnou představou, co má dělat. Anketa Kdo by měl sestavovat vládu? Ten, kdo předloží většinu 3% Strana nebo volební koalice, která vyhraje volby 4% Strana, která má nejvíc mandátů 93% hlasovalo: 2500 lidí

„To bylo moje mínění do doby, než se objevily sociální sítě, než zhutněly a zbytněly do dnešní doby. Protože jsem zjistil, že jsem výrazně nevzdělanej, výrazně blbej a výrazně hloupej. Já jsem s úžasem zjistil, že jsem jeden z mála, který o ničem nic pořádně neví. Narozdíl od většiny těch, na které se podívám, kteří vědí skoro všechno o všem. Jsou epidemiologové, ale i veterináři, znají přírodní jevy, fyziku, chemii. Oni umí vysvětlit věci, které neumí vysvětlit vědci,“ popisoval Kraus.

„Ona je to Jaruna z kadeřnictví, ona to ví. Jarda, co dělá vrátnýho, on ví o gravitaci země nebo že je placatá. Já, blb, přesvědčen že je kulatá. Jarda mi napíše, jseš blb, je placatá, 5000 lidí to podporuje,“ jmenoval příklady interakcí na sociálních sítích. „Ale jedna možnost vždycky zůstává. Že kreténi jsou oni,“ zakončil úvod své Show.

Není to poprvé, co se Kraus trefoval do něčí inteligence, včetně svojí. Například když mluvil na Frekvenci 1 o dramaturgyni Simoně Matáskové, označil její přítomnost za garanci toho, že jeho show bude sestříhána tak, jak mu to bude vyhovovat. „Když tam není Simona, tak to úplně ztrácí garanci, co tam ze mě sestříhají. Když na to přijde, tak z vás jde sestříhat úplnej idiot,“ řekl.

Ve stejném rozhovoru také mluvil o tom, proč nerad dává rozhovory a opět došlo na něčí inteligenci. Jednak zmínil, že dnes už si může díky internetu každé sdělení nafilmovat a nafotit sám. „Můžu udělat i přímý přenos z bordelu, když na to přijde,“ řekl. „Myslím si, že je opravdu velký problém, že většina těch novinářů, které posílají na rozhovory, jsou polodementi,“ dodal.

A ze svých schopností si dělal legraci v roce 2011, když vařil pro čerstvě ženatého Zdeňka Pohlreicha a jeho ženu dort, ke značnému pobavení všech zúčastněných. Přičemž se dozvěděl, že je „horší jak Babica“. „Totiž jedním z účelů tohohle pořadu je ukázat, že vařit umí každej blbec,“ vysvětlil Kraus asi tak v půli přípravy dortu. Na což se Pohlreich zašklebil.

