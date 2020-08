Krajské volby: Neuspěje nikdo, říká Vladimír Špidla. Bude nezaměstnanost, budou problémy

S blížícími se krajskými a doplňujícími senátními volbami si redaktor Britských listů a mluvčí Českých elfů Bohumil Kartous pozval do svého pořadu někdejšího premiéra a bývalého eurokomisaře Vladimíra Špidlu (ČSSD). Ten prozradil, že nepředpokládá, že by volby přinesly další porážku sociální demokracie, jak někteří politologové predikují. Krajské volby podle něj budou poprvé silně odtržené od celostátní politiky. Kromě jiného se věnoval důsledkům koronavirové krize, kterým budeme muset čelit, a tomu, do jaké míry ovlivní volby sněmovní. „Nikdo nemůže mít iluze, že se nezvýší nezaměstnanost a nebudou ekonomické problémy,“ upozorňuje Špidla.

„Tyto krajské volby jsou poprvé doopravdy krajské volby. Předchozí byly vždy nějakým otiskem celostátní politiky. Ta se teď ale do jisté míry rozplizla, není schopna zformulovat zásadní linie, které by prosákly do politiky krajské,“ uvedl Špidla s tím, že v těchto volbách bude neobyčejně záležet na výkonu předchozích krajských zastupitelstev a jednotlivých osobností. Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 2% Ne 97% Podle toho kdo 1% hlasovalo: 6574 lidí

„Když se podívám na hejtmany, kteří se stali hejtmany na základě volebních výsledků sociální demokracie, tak žádný z nich nevyhořel,“ připomněl Špidla, že jde spíše o zajímavé a úspěšné osobnosti. „Výsledky voleb předvídat nelze, záležet bude na krajských situacích a jednotlivých osobnostech,“ zopakoval.

Jak volby dopadnou podle něj nelze odrazit ani od průzkumů veřejného mínění a preferencí. „Ty měří něco jiného. Měří náladu pro volby do sněmovny. Ve skutečnosti žádné politické uskupení nebude mít výsledek, který bude moci intepretovat jako velký úspěch,“ troufá si tvrdit expremiér.

Krajské volby a doplňující senátní volby budou jistým předstupněm k tomu, co čeká Česko příští rok – volby sněmovní.

Jaké budou podle Špidly hlavní faktory, které budou určovat kampaň a výsledek sněmovních voleb? „Silná a aktuální bude ekonomická situace, zejména zaměstnanost a nezaměstnanost. Druhá věc bude epidemie. Pokud se každému člověku dostane odpovídající péče, bude vláda chápana tak, že to zvládla. Pokud by to však přeskočilo kapacitu systému, volby by to ovlivnilo,“ myslí si politik.

„Stejně tak nikdo nemůže mít iluze, že se nezvýší nezaměstnanost a nebudou ekonomické problémy,“ pokračuje s poznámkou, že nezaměstnanost už jsme měli i kolem sedmi procent a do této míry to považuje za věc, která není schopná ovlivnit volební chování. Aktuálně nezaměstnanost v červenci vzrostla z 3,7 pouze na 3,8 procenta.

Co by podle jeho soudu volební chování však ovlivnit dokázalo? „Daleko více než nezaměstnanost by volební chování ovlivnila inflace, pokud by dosáhla například pěti procent,“ zmínil další parametr ekonomického vývoje.

Obecně nepozoruje, že by opoziční strany zformulovaly politiku, která by ukazovala lepší cestu a měla skutečně sílu. Spojování opozičních stran nedává velkou šanci. „Samotný fakt sloučení není politické bláznoství, ale i tak je to hrozně málo. Může to ovlivnit politický vývoj, ale nemyslím, že by to ovlivnilo tyto volby. Může to však ovlivnit ty další,“ přemítal Špidla.

Jako jeden z problémů politické mapy v Česku vidí, že je velmi nestabilizovaná: „Jednotlivé politické struktury jsou neobyčejně slabé. Struktura politické instituce ale nikoho příliš nezajímá, voličům je to jedno. Lidé si v podstatě nemyslí, že na tom, jaká je politická strana, záleží, nevidí v nich rozdíl. Promítají si vše do určitých lidí, proto jednotlivé osobnosti nabývají váhu, která jim ale nepřísluší,“ dodal Špidla závěrem.

