Králové senátních voleb Jaroslav Kubera a Jiří Čunek nad šachovnicí TV Prima. Byla to opravdu jízda

Anketa Kdo by měl být v dalších dvou letech předsedou Senátu? Jiří Čunek 17% Jiří Drahoš 2% Václav Hampl 4% Jaroslav Kubera 77% Měl by jím zůstat Milan Štěch 0% hlasovalo: 582 lidí

Současný předseda Senátu Milan Štěch (ČSSD) ve své pozici skončí, protože jeho sociální demokracie ztratila v horní parlamentní komoře dominantní postavení. Teď se o místo předsedy přetahují hnutí STAN, ODS a lidovci. Za ODS by se předsedou mohl stát Jaroslav Kubera. U lidovců se uvažuje o Jiřím Čunkovi. Jak se na to zmínění pánové dívají?

Čunek prozradil, že nezvažuje funkci předsedy Senátu, protože práce hejtmana ho přece jen láká o něco víc. A podpořil by na post předsedy Senátu Kuberu? „Tak já nevím, jestli tě mám podpořit teď. Ale v každém případě tam byli senátoři, kteří by možná nedokázali vést ani kozu. Jaroslav Kubera dokázal, že umí řídit třeba Teplice, takže by zvládl řídit i Senát,“ prohlásil Čunek.

Kubera je v této otázce velmi opatrný. „Já to vůbec takto nehodnotím. Je to samozřejmě obrovská čest, ale já v tomhle víc hledím na ODS než na sebe,“ zdůraznil. Bude prý také záležet na dohodách mezi kluby a kam se zařadí nezávislí senátoři, kteří Kuberovi nejsou příliš po chuti, protože jsou pro něj nečitelní.

Milan Štěch ČSSD

"Slušně, ale důrazně."

předseda Senátu

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor

Jak chodí přesuny senátorů mezi kluby? „Já k vám půjdu, když mi něco nabídnete, tak to se děje. když já vidím ty vaše počty, které ukazují média, taky ty výsledky budou úplně jiné. A každý by si měl uvědomit, že to, co udělá dnes, se mu vrátí za dva roky v podobě nevídané,“ upozornil Kubera s tím, že Senát se každé dva roky obměňuje. „Paní senátorka (Eva) Syková přestoupila z klubu ČSSD do klubu ANO s tím, že je teď ANO jaksi na forhontě a voliči to odměnili po zásluze. Prohrála,“ přidal příklad Kubera.

Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc. BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V obecné rovině Kubera konstatoval, že ODS dnes pomáhá pobyt v opozici. Ještě víc ho těší, že strana pomalu získává zpět důvěru voličů. „Mě ten úspěch ODS těší víc než úspěch můj vlastní,“ podotkl Kubera. Současně zalitoval výsledku ČSSD v senátních volbách. Je to sice strana ideově stojící úplně jinde než Kubera, ale je to jasně definovaný protivník, kterého si Kubera cení víc než nějakých než nezávislých a nezařazených kandidátů. Je mu proto líto výprasku ČSSD v senátních volbách.

Jaroslav Kubera ODS



místopředseda Senátu

Čunek nebyl k sociálním demokratům tak smířlivý. ODS s ČSSD vládly této zemi za časů opoziční smlouvy i později a voliči jim za to vystavili účet. ODS už si podle Čunka prošla určitou očistou, ale ČSSD jí prý má ještě před sebou.

Čunka na senátních volbách potěšilo, že lidé neuvěřili kampani stojící jen na penězích, na tisíce billboardů a plakátů, které zaplavily republiku. Podle Čunka se ukázalo, že peníze naštěstí nezmůžou všechno. „Mě těší, že lidi nedali na ty prachy,“ konstatoval.

Zároveň dodal, že lidovci mohli v senátních volbách uspět víc, než uspěli. Zdá se mu proto pochopitelné, že současný šéf KDU-ČSL jako předseda skončí. Jedním dechem však Bělobrádkovi složil poklonu. „To zas mějme v hlavě, že on má roztroušenou sklerózu a to, že dokázal tolik, to je obdivuhodné,“ zdůraznil s odkazem na fakt, že Bělobrádek dokázal lidovce vrátit do Poslanecké sněmovny.

MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA KDU-ČSL

originální osobnost, konečně,jako každý člověk

poslanec

Kubera dal Čunkovi za pravdu v tom, že peníze nezmůžou všechno. Ale současné senátní volby ukázaly ještě jednu věc. Jednoznačně se ukázalo, že voličům nevadí, když politik zastává víc funkcí. Může být současně starosta, hejtman a senátor a lidé v tom nevidí problém, pokud tento politik vykonává svou práci dobře. „Některé strany si z toho udělaly takový sebemrskačský bič, protože je to líbivé,“ kroutil nad kritikou souběhu funkcí Kubera. Kdyby to lidem opravdu vadilo, nezvolili by do Senátu ani Čunka, ani Kuberu.

Senát má teď prý před sebou spoustu práce. Bude se jednat např. o Istanbulské smlouvě. „Jak třeba dopadne ratifikace Istanbulské smlouvy, která je opravdu velmi sporná? Tam jsou věci, které jsou prospěšné, ale pak tam jsou také věci, pro které by třeba tady Jiří Čunek ruku nezvedl,“ konstatoval Kubera.

Poté pánové vedli debatu o tom, proč je o volby do Senátu tak malý zájem. Ke druhému kolu nepřišlo ani 17 procent voličů. Kubera to přičetl na vrub i premiérovi Andreji Babišovi (ANO), který se rozhodl k senátním volbám nejít. „Premiér je prostě premiér a ať chceme nebo nechceme. tak je určitým příkladem pro veřejnost,“ podotkl matador ODS. Stejně špatný příklad dává občanům vláda jako celek, když se pořád dokola zadlužuje.

„Senát má důležitou funkci, ale lidé to většinou zjistí, až když teče do bot,“ upozornil Kubera.

Čunek doplnil, že senátoři se mají snažit Senát zviditelnit. Víc lidem ukazovat, v čem spočívá jejich práce. Velmi tvrdý byl však při hodnocení voleb komunálních, především vůči vyjednávání koalic na radnicích.

„Já jsem přesvědčen, že to, co se teď děje, je čistá korupce, za kterou by měli zavírat. Když jedna strana vyhraje mohutně, ale sama nemá většinu, tak ona musí podělit několik těch ratlíků funkcemi, aby ta většina vznikla,“ zlobil se Čunek. Ani on nebyl nadšen z toho, že premiér nešel ke druhému kolu senátních voleb, ale projevil pro premiéra více pochopení. Jako předseda vlády prý Babiš prakticky nemá volný čas, tak se snaží nějaký urvat.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády

V pořadu také zaznělo, co by mohl Kubera dělat, až skončí v politice. Plánuje stát se novinářem. „Už mám mimochodem nabídky, tak se bojte. Možná budu já tím moderátorem a tady bude sedět krásná mladá senátorka,“ prozradil se smíchem Kubera.

autor: Miloš Polák