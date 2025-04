Království veteránů Vladimíra Husky: Když se láska k veteránům stane osudem

Začalo to na blatníku

Jmenuje se Vladimír Huska. A když říká, že jeho první slovo bylo „auto“, není to nadsázka. Jeho příběh začal dávno před tím, než se z veteránů stal byznys. Dědeček závodil už ve 30. letech a malý Vladimír tehdy poprvé seděl na blatníku, pozoroval otáčkoměr a nasával tu magii. Od té chvíle bylo jasno: auta budou jeho osudem.

V devadesátých letech, kdy se Československo nadechovalo ke svobodě, si Vladimír Huska splnil sen. Založil jeden z prvních soukromých autosalonů a brzy získal zastoupení značky Toyota. Během patnácti let si vybudoval silné jméno, zaměstnával desítky lidí, vychoval si loajální klientelu a měl pocit, že dosáhl všeho, co si kdy přál. Ale v koutku duše ho to táhlo jinam – k vůni kůže, karburátorů a retra.

„Když jsem měl první vydělané peníze, nekupoval jsem obraz nebo pozemek. Hledal jsem veterána,“ říká s klidnou samozřejmostí. A tak se vedle běžného byznysu začal věnovat hledání a renovaci starých vozů. Láska k automobilům padesátých, šedesátých a sedmdesátých let se změnila ve sbírku. Sbírka v obchod. Obchod v komunitu. A komunita v kulturu.

Aukce, příběhy a posedlost detaily

Nadšení rychle přerostlo takřka v posedlost. Vladimír Huska začal objíždět aukce, burzy, hledat ztracené klenoty a studovat historii každého vozu do posledního šroubku. Dnes vlastní desítky kusů unikátních automobilů – od modelů Mercedes ANG, které vyhrávaly závody, přes legendární BMW 328 Roadster až po noblesní rolls-royce.

A hlavně: každý z těchto vozů prošel rukama jeho týmu. V Království veteránů se totiž veterán nenabízí, dokud není dokonalý. „Někdy nám trvá dva roky, než je auto připravené k prodeji. Každý šroubek musí sedět. A hlavně: musíme za něj dát ruku do ohně,“ říká bez kompromisů.

Kus minulosti s příběhem

Každý veterán, který projde branou Království, musí mít příběh. Vladimír Huska totiž nevěří v náhodné vozy bez duše. „Je rozdíl, jestli koupíte anonymní bouračku z aukce, nebo auto, které patřilo operní pěvkyni, architektovi nebo doktorovi v Německu, který si ho celý život hýčkal. Ten příběh dělá hodnotu auta,“ vypráví.

Proto není divu, že Vladimír Huska tráví desítky hodin zjišťováním původu každého vozu, kontaktuje majitele, pátrá po servisní historii, originálních dokumentech. Je to doslova detektivní práce. Ale výsledek stojí za to. Zákazník si tak neodnáší jen stroj, ale památku. Kus minulosti. Emoce. A často i sentimentální návrat k něčemu, co znal z dětství.

Vladimír Huska je dnes považován za jednoho z největších odborníků na historická vozidla v Česku. Ale zároveň zůstal fanouškem. V jeho očích neuvidíte tabulky ani grafy, ale jiskru. „Veterán není spotřební věc. Je to zážitek. Je to radost. Je to návrat k vůni dětství,“ poodkrývá pokličku své duše.

Investice, která voní benzínem

Někteří zákazníci si kupují veterána proto, že milují auta, techniku a chtějí si splnit sen. Chtějí auto, v jakém jezdil jejich táta nebo děda. Jiní hledají stabilní a hmatatelnou investici – místo obrazu si dají do garáže krásný mercedes. A podle Husky mají obě skupiny pravdu. „Auto můžete kdykoli prodat. A mezitím se v něm projedete. To je přece ideální investice,“ je přesvědčený.

Veterán podle něj není jen sentimentální vzpomínka, ale i velmi racionální rozhodnutí. Jeho hodnota roste. Je to sběratelský předmět, ale také pojízdná historie. A když se spojí emoce s investicí, vznikne vztah. A vztah je to, co dělá Království veteránů výjimečné.

Dílna jako laboratoř důvěry

Za vším ale nestojí jen krásné stroje, nýbrž systematická, pečlivá a často neviditelná práce, která se odehrává v zázemí firmy. Království veteránů není showroom – je to dílna, archiv, laboratoř a svatyně zároveň. V útrobách provozu pracuje tým mechaniků, karosářů, elektrikářů a detailistů, kteří rozumějí nejen moderním technologiím, ale především řemeslu. „Naši kluci jsou schopní vyrobit jakýkoliv díl, pokud není k sehnání. A když ho seženeme, stejně ho rozebíráme, čistíme, měříme. Musí být jako nový – nebo lepší,“ prozrazuje jedno z tajemství úspěchu Vladimír Huska.

Součástí procesu je vždy důkladná dokumentace – fotografie každého kroku, výpisy zásahů, seznam originálních součástek. Když zákazník kupuje veterána z Království, dostává nejen vůz, ale i jeho druhý rodný list. Přesný přehled toho, co bylo uděláno, jak, proč a kým. „Je to důkaz, že nic neskrýváme. A také záruka, že až auto prodáte dál, budete mít co ukázat,“ dodal.

Rodinná lékárna, která umí zachraňovat sny

Servis ale nekončí předáním klíčů. Pro mnoho zákazníků se Království stává partnerem na dlouhé roky – ať už jde o běžnou údržbu, poradenství při dalším nákupu nebo technickou pomoc na dálku. „Naše auta se objevují na srazech v Německu, jezdí po Alpách, stojí v soukromých sbírkách v Česku, Francii i v Dubaji. A když je třeba, sedneme do dodávky a jedeme. Jsme jako stará dobrá rodinná lékárna. Máme pro každého něco,“ přiznává nekorunovaný král veteránů.

Vladimír Huska nepřemýšlí v kvartálech, ale v generacích. A právě proto nepodléhá módním trendům. Nestaví garáže plné youngtimerů jen proto, že jsou právě „v kurzu“. Každé auto, které vybere, má duši. Příběh. Styl. A vždy i technickou hodnotu. „Veterán je víc než stroj. Je to paměť. A my jsme její správci,“ zamýšlí se.

Skvosty na kolech

Království veteránů tak není jen o autech. Je o emocích, detailech, čase a úctě. K materiálu. K práci. A především – k lidem, kteří si něco takového zaslouží vlastnit. A když člověk vejde do garáží Království, ocitne se uprostřed galerie, kde místo obrazů stojí skvosty na čtyřech kolech. Některé vozy jsou natolik výjimečné, že mají vlastní jméno. Jedním z nejcennějších kousků je například BMW 328 Roadster z konce 30. let – vůz, který se v předválečné Evropě stal synonymem rychlosti a stylu. „To auto je tak krásné, že když ho vidíte, zadržíte dech. A pak ho pustíte až ve chvíli, kdy se rozjede,“ usmívá se Vladimír.

Další pýchou je Mercedes-Benz 190 E 2.5–16V Cosworth, který připomíná dobu, kdy se Mercedes nebál jít proti BMW M3 a v DTM válčil o každou desetinu sekundy. „To není jen sportovní sedan. To je technický zázrak. Dokonalá rovnováha mezi každodenním autem a závodním strojem,“ říká Huska.

Ve sbírce ale najdeme i skutečné aristokraty – rolls-royce s bílým lakem, který dýchá britskou noblesou, nebo Mercedes CL 65 AMG s dvanáctiválcem, který je symbolem suverénního výkonu a diskrétního luxusu. Každý kus má svůj osud, svou předešlou historii, kterou Huska zná do detailu. Často ví, kdo auto vlastnil, kde bylo garážováno, jaký mělo lak, kolikrát se opravovalo a proč.

Ačkoliv každé auto má svou finanční hodnotu, Vladimír říká, že největší cenu má to, co se nedá vyčíslit. Paměť. Charakter. Autenticita. „Když člověk rozpozná, že volant je původní, že kliky dveří jsou z první série a že sedačky nikdo nepřečalounil, ví, že drží v rukou historii. A historie se nefalšuje,“ dodává Vladimír.

Zásady, které přetrvají věky

Tím vším se Království veteránů odlišuje. Nejde jen o krásné fotografie a naleštěné karoserie. Jde o autenticitu, důvěru a vášeň, kterou nelze naučit. Tu buď v sobě máte – nebo ne. A Vladimír Huska ji má v krvi.

Když se ho zeptáte, co ho žene dál, odpověď není složitá. „Ráno vstanu a těším se do dílny. Těším se na lidi, na auta, na práci rukama. Jsem obklopený tím, co miluju. A i když to někdy bolí – i když nás něco stojí měsíce práce, i když trh kolísá a některé projekty zaberou roky – nelituju jediného dne. Protože v tomhle světě jsem doma.“

Království veteránů není showroom ani muzeum. Je to živý organismus postavený na lásce k věcem, které měly duši dávno před tím, než se začalo mluvit o elektrifikaci a autonomii. Je to prostor, kde se čas zastavil – nebo možná přesněji: kde se čas uchoval. A právě proto je dnes Vladimír Huska nejen prodejcem, ale i správcem historie. A jedním z posledních rytířů, kteří ji chrání.

Odkaz, který se předává dál

Z Brna se tak do světa nevydávají jen plech a chrom, ale i myšlenka, že věci dělané poctivě, srdcem a beze spěchu mají smysl. Vladimír Huska věří, že každé auto si najde svého člověka – a že právě v těchto setkáních vzniká magie. Bude rád, když jeho Království inspiruje další milovníky aut, aby se vydali na vlastní cestu za krásou strojů s duší. A pokud přitom někomu předá kus ze své vášně, své zkušenosti a některý ze svých vozů, bude to ta nejlepší odměna. Nejen plech a chrom, ale i myšlenka, že věci dělané poctivě, srdcem a beze spěchu mají smysl.

A že každý příběh – i ten automobilový – si zaslouží důstojný rám. Ten rám dnes nese jméno Vladimíra Husky. A na jeho vrcholu je vygravírované jediné: Království veteránů.