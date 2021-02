Kreatura Zeman, volá Etzler. Ubohost, přidal Šídlo. Rychetský přišel o „metál“ a novináři jsou ve varu

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský se musí rozloučit s Řádem Tomáše Garrigua Masaryka. Důvodem je zrušení volebního zákona, kterým podle prezidenta Miloše Zemana poškodil Českou republiku. Za „trestání“ Rychetského to hlava státu pořádně schytává z řad novinářů i politických zástupců. Podle některých názorů je pro předsedu Ústavního soudu největší vyznamenání naopak to, že žádné nedostane.

reklama

Anketa Jste pro návrat dětí do škol za podmínek, které určila vláda? Ano 79% Ne 21% hlasovalo: 3173 lidí

Jméno Rychetského bylo mezi vyznamenanými u příležitosti státního svátku 28. října minulého roku. Tento tradiční ceremoniál se nakonec kvůli špatné epidemické situaci neuskutečnil a Hrad jména oceněných osobností zveřejnil na svém webu. Vyznamenaní si medaile a řády mají převzít až letos na podzim.

Předsedovi Ústavního soudu, který se původně z ocenění velmi těšil, nemusí být líto, že o něj nakonec přijde. Lepší je vyznamenání z rukou prezidenta Zemana vůbec nepřevzít, myslí si bývalý poslanec Evropského parlamentu za hnutí ANO Petr Ježek, který s bývalým europoslancem Pavlem Teličkou založil nové politické hnutí HLAS.

„Nemůže být pro Rychetského větší vyznamenání, než že mu Zeman neudělí vyznamenání,“ vyjádřil svůj názor na svém twitteru k rozhodnutí prezidenta, že Rychetskému neudělí Řád Tomáše Garrigua Masaryka.

Nemůže být pro Rychetského větší vyznamenání, než že mu Zeman neudělí vyznamenání. — Petr Ježek (@JezekCZ) February 10, 2021

V podobném duchu se nesla reakce novináře Tomáše Etzlera, který řadu let působil jako zahraniční zpravodaj pro CNN i Českou televizi. „Existuje v této zemi někdo příčetný, kdo by od té kreatury cokoliv přijal?“ tázal se.

Existuje v této zemi někdo příčetný, kdo by od té kreatury cokoliv přijal? https://t.co/Xezy7zJaWM — Tomas Etzler (@tvtomas) February 10, 2021

„Prezident Zeman neunesl, ze Ústavní soud řekl, ze nesmí lhát,“ konstatoval ve svém tweetu investigativní reportér týdeníku Respekt Ondřej Kundra. Zřejmě tak narážel na verdikt Ústavního soudu, že se za výrok o Šarapatkovi má Zeman omluvit jako soukromá osoba.

Prezident Zeman neunesl, ze Ustavni soud rekl, ze nesmi lhat https://t.co/49Y8Q8l2i1 — Ondrej Kundra (@okundra) February 10, 2021

Prezident v listopadu 2017 v televizi Barrandov prohlásil, že Šarapatku vyhodil pro neschopnost. Šarapatka však odešel z Úřadu vlády po dohodě v době, kdy byl Zeman premiérem.

Psali jsme: Za Miloše Zemana stát nemůže, rozhodl Ústavní soud. Zase Hrad nepotěší

Zemanovo chování vůči Rychetskému rovněž odsoudil komentátor Jindřich Šídlo. „Ubohosti, tvé jméno je Miloš Zeman,“ vyjádřil jasně a stručně, co si o celé záležitosti myslí.

Ubohosti, tvé jméno je Miloš Zeman. https://t.co/ZOoork5bol — Jindřich Šídlo (@jindrichsidlo) February 10, 2021

Ještě ostřejší rétoriku použil Ondřej Měkýš, člen Teličkova hnutí HLAS. „Chce se mi blejt, Zeman trestá Rychetského, Babiš vyhrožuje opozici zodpovědností za další mrtvé, po tom všem, co nejenom během krize provedl on a jeho vláda! Možná je to jen můj pocit, ale připadá mi to, že naše země padá do solidních sraček!“ sdílel svůj opovržlivý postoj k nejvyšším státním činitelům.

Chce se mi blejt, Zeman tresta Rychetskeho, Babis vyhrozuje opozici zodpovednosti za dalsi mrtve, po tom vsem co nejenom behem krize prevdl on a jeho vlada! Mozna je to jen muj pocit, ale pripada mi to, ze nase zeme pada do solidnich sracek! — Ondrej Mekys (@MekysOndrej) February 10, 2021

Zeman považuje rozhodnutí soudu za nezodpovědné. Ústavní soud minulý týden zrušil část zákona o parlamentních volbách kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Ze zákona odstranil hranice deseti procent hlasů pro dvojkoalice, patnáct procent pro trojkoalice a dvacet procent pro koalice čtyř a více stran. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů.

Prezident ještě před rozhodnutím soudu před zásahem do volebního zákona varoval. Ústavnímu soudu napsal dopis, ve kterém upozornil na to, že už v prosinci rozhodl o vyhlášení termínu voleb. Zásah do probíhajícího volebního procesu označil za ústavně nezodpovědný, protože už začala volební kampaň a organizace voleb.

Psali jsme: Rychetský k volbám: Že to je neústavní, se zjistilo až teď. Něco od vlády je za hranou

Šokovaný Rychetský se šel obhajovat k Witowské. A tam si musel taky vyslechnout své

Rovněž podotkl, že zrušení části volebního zákona může znamenat destabilizaci tuzemského ústavního systému. Politici nyní musejí v krátké době nalézt shodu nad novým zněním zákona v obou komorách Parlamentu.

Prezident varoval před tím, že pokud by se například poslanci a senátoři neshodli na uspořádání volebních krajů, nemohly by se včas konat volby do Sněmovny. Noví poslanci by tak nemohli nahradit ty dosavadní.

Rozhodnutí Ústavního soudu kritizoval také premiér Andrej Babiš (ANO), ztratil podle něj zábrany a snaží se ovlivňovat politiku. I ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO), která prohlásila, že soudci za nález zřejmě dostali něco slíbeno.

Psali jsme: Zeman vrátil Rychetskému zásah do voleb. Bude bouře Nejsme Agrofert. Rychetský chystá kroky vůči vládě, pokud jde o covid Miroslav Kulhavý: Rychetský se jako školák vymlouvá na soudce–zpravodaje Klaus ml.: Ústavní soud vyvolal ústavní krizi. Bude příště rozhodovat i o rozpočtu, maturitě nebo dotacích?

















Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.