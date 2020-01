Křeček smeten Zaorálkem. Zemanovi navzdory. A další věci

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se zostra pustil do exministryně spravedlnosti z hnutí ANO Heleny Válkové a smetl Stanislava Křečka, který byl dvacet let členem ČSSD. Od roku 2013 však členem strany není. Zaorálek naznačil, že by jeho bývalý stranický kolega nebyl právě tím nejlepším ombudsmanem, i když si prezident Miloš Zeman myslí něco jiného.

Lubomír Zaorálek se pořádně obul do exministryně spravedlnosti z hnutí ANO Heleny Válkové. Pokud jako právnička, která vystudovala práva za komunistů, dodnes tvrdí, že netušila, co všechno napáchal nechvalně proslulý prokurátor Josef Urválek, je to podle Zaorálka naprosto nepřijatelné, a nejenže by kvůli tomu neměla být ombudsmankou, ale zcela ji to diskvalifikuje i pro práci zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Na vládě prý na toto téma otevřeli debatu, ale ukázalo se, že hnutí ANO za svou exministryní jasně stojí, čímž celá věc skončila.

„Trvám na tom, že její vysvětlování ji diskvalifikuje. Je pro mě nepředstavitelné tvrdit, že nevěděla, kdo je Urválek. To přece byla notoricky známá věc a pamatuji se na to, i když jsem mladší než paní Válková. Připadá mi absurdní, aby někdo, kdo studoval práva, toto nevěděl. Detaily mě až tak nezajímají, prostě mi to připadá celé jako výsměch. Nemám potřebu dávat dohromady nějaké tribunály, nemám ambici se někomu hrabat v minulosti, s někým si vyřizovat účty, ale tento případ je tak do nebe volající, že těžko můžete čekat moje mlčení,“ poznamenal Zaorálek.

Prezident Miloš Zeman uvítal, že se Válková vzdala nominace na ombudsmanku, a místo ní navrhl bývalého zástupce ombudsmanky Anny Šabatové Stanislava Křečka, kterému letos bude 82 let. Necelou čtvrtinu svého života prožil jako člen ČSSD. Tím byl od roku 1993 do roku 2013.

Zaorálek však jasně naznačil, že by kandidáta na ombudsmana hledal jinde. Svého někdejšího stranického kolegu nepovažuje za nejlepší volbu.

„Myslím, že ve hře jsou docela dobří kandidáti ze Senátu pánové Vít Schorm (zástupce vlády u Evropského soudu pro lidská práva) a Jan Matys (advokát), asi bychom si dokázali z těch dvou jmen vybrat,“ prohlásil ministr kultury.

