Krejčík řekl sjezdu ČSSD, že by mohl být změnou

18.02.2018 15:59

Kandidát na předsedu ČSSD Miroslav Krejčík řekl v dnešním nominačním projevu delegátům sjezdu, že by mohl být změnou. Nenechal by sociální demokraty, jak uvedl, uprostřed bitvy osamocené, jako to udělal v půlce loňského roku před podzimními sněmovními volbami tehdejší předseda ČSSD Bohuslav Sobotka.