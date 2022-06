Kremenčuk: Zhora to nepřišlo. Plukovník na ČRo se zásadní poznámkou

Zdeněk Petráš, plukovník v záloze, se vyjádřil k ruskému útoku na obchodní centrum v ukrajinském městě Kremenčuk. „Určitě to nebyl útok, o kterém by rozhodlo nejvyšší velení ruské armády,“ zdůraznil. Vysvětlil také, proč si to myslí.

„Určitě nelze hovořit o strategických ziscích, které by měly zásadní vliv na konečný výsledek této války. V případě ukrajinských obránců bych tuto válku nazval válkou udržovací, zdržovací a ta více vyhovuje ukrajinským obráncům,“ poznamenal plukovník v záloze v rozhovoru pro Český rozhlas. „V tomto případě se Ukrajincům velice dobře daří vést opotřebovávací válku, kterou, jak už jsem řekl, bych nazval válkou udržovací,“ zopakoval.

Pár slov věnoval i útoku na obchodní centrum v Kremenčuku.

„Mohl to být omyl, mohl to být záměr. Určitě to nebyl útok. Tady ta pravděpodobnost obou dvou možností je víceméně stejná. Určitě to nebyl útok, o kterém by rozhodlo nejvyšší velení ruské armády. Je jasné, že mezinárodní veřejné mínění se obrátí proti Rusku. Že by šlo přímo o omyl, to také nelze říci. A v tuto chvíli říct, že útok měl za cíl demoralizovat civilní obyvatelstvo, to také nelze predikovat. Když použiji příklad z historie, tak známé případy, kdy se bombardování Londýna a snaha zlomit morálku britského obyvatelstva nakonec obrátila proti Adolfu Hitlerovi. Toto bych viděl identicky,“ zaznělo od Petráše.

Celý rozhovor naleznete zde

Prohlásil též, že zbraní a munice v žádné válce nikdy není dost a jak už naznačil, v tuto chvíli se mu nezdá, že by jedna či druhá strana měla prostor pro získání nějaké výhody, která by výsledek války zvrátila na její stranu. Je proto přesvědčen, že tato válka skončí nějakým kompromisem. „Každá válka musí skončit,“ podotkl.

Nakonec konstatoval, že v tuto chvíli by ukrajinské armádě stále nejvíce pomohlo, kdyby dostala zbraně ze zásob někdejší sovětské vojenské techniky, protože s tou Ukrajinci umí bez problémů pracovat. Ale svobodný svět už teď poskytuje také modernější zbraně, v jejichž používání školí ukrajinské vojáky. V tuto chvíli ale nevidí možnost, že by Ukrajinci mohli přejít do nějakého protiútoku a mohli dosáhnout významných strategických zisků, které by vedly k ukončení armády. Stejně tak to ale vidí i u ruské strany, ani ta podle jeho názoru v létě nedosáhne významných strategických zisků, které povedou k ukončení války podle představ kremelského velení.

