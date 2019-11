Křest výbušné knihy o listopadu 1989: Přispěl i Zeman. Promluvil Hájek a další. Udělovala se medaile „Veterán Studené války“. Zdeněk Zbytek pak udeřil: Je čas na mou rehabilitaci!

Zifčákovo motto „Jen naiva si může myslet, že cinkání klíčů zbořilo režim“ si pořadatelé vzali za své a rudě vyvedeným fontem jej promítali na ploše přistavené televizní obrazovky.

V kostce jde o to, že pisatelé prezentují disentní názor k současnému hlavnímu výkladu listopadu 1989 s tím, že podle nich šlo o převrat a změnu režimu řízenou z vyšších míst a z popudu velmocí, spíše než o revoluci vedenou zdola lidmi a disidenty, jak se obecně tvrdí.

Zájem o akci byl enormní. Podle odhadů dorazilo přes tři sta lidí převážně pokročilého a seniorního věku. Do přednáškového sálu se táhla fronta. Na památku veteránů se rozdávaly vlčí máky.

Olin Jurman, hlavní autor knihy Převrat (Foto: Hans Štembera)

Pro zájemce (a že jich bylo, ve stísněném prostoru se takřka nedalo hnout) byl přichystán i menší rautíček ve formě nejrůznějších pamlsků (bramborového salátu, šunky, uzenin a jednohubek) a ochutnávky moldavských dovozových vín. Kdo, chtěl, mohl si nabídnout i kávu.

Úvodem promluvil Olin Jurman, hlavní autor knihy, který se ve svých knihách přiznal k tomu, že za minulého režimu pracoval jako vojenský rozvědčík. „Psali jsme pravdu, ale je to naše pravda. Každý má svoji pravdu,“ sdělil úvodem Olin Jurman ke zmatení čtenářově. Rovněž stojí za zmínku, že podle Jurmana byl Václav Havel, pomyslný symbol Sametové revoluce, jedním ze zrádců českého národa (tuto drsnou myšlenku autor knihy vyslovil v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ZDE).

Fotogalerie: - Sloužím rodu Slovanů!

Krátký proslov měl i mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček, avšak spíše na aktuální téma (Ovčáček zřejmě přišel proto, že do knihy Převrat přispěl i současný „pán Hradu“ Miloš Zeman.

Následně promluvil i bývalý vicekancléř prezidenta Václava Klause a v 90. letech zakladatel časopisu Reflext Petr Hájek (Hájkovo vydavatelství Česká citadela knihu vydalo). Podle Hájka chybí české společnosti kontinuita s předchozí dobou. „Ta byla zcela záměrně a dramaticky přervána, jakoby předtím nic nebylo a pokud ano, tak je to tma, “s tím, že mu to vadí“.

Hájek: Reflex měl pátrat po smlouvě dokazující předání moci v listopadu 1989

„Když jsem v roce 1990 založil časopis Reflex, tak jedna z prvních věcí, kterou jsem chtěl, abychom tam hledali, byla domnělá dohoda předání moci Václavu Havlovi a disidentské skupině kolem něj. Bylo to naivní. Takové dohody se nepodepisují a nemají paragrafované znění. To jsme si prostě jenom tak představovali z těch několika amerických filmů, když jsme se tam k něčemu dostali. Ale nedávno nám Petr Pithart řekl, že nešlo o revoluci, což tedy nebylo překvapivé, ale že šlo o předání moci. A já myslím, že z tohoto hlediska bychom mohli na tu historickou událost hledět. Proto záměr vydat tuto knihu a směřovat ji tímto směrem. Chceme, aby ta kniha alespoň trošku narušila tu kůru vystavěnou nad touto událostí, nad tímto převratem státním z roku 1989 a aby se nestala jenom tím, aby dostala tu známou nálepku konspiračních teorií. Je nám po třicet let sdělováno, že všechno proběhlo hrozně jednoznačně. Lid se prostě jednoho dne naštval a svrhl komunistickou moc,“ řekl Hájek.

Petr Hájek: Reflex měl hledat skrytou dohodu o předání moci (Foto: Hans Štembera)

„Jenže lid se o tom, že svrhl tu moc, dozvěděl z televize až poté, co začala vysílat už necenzurované vysílání. A váhavě a trochu vykuleně se postupně přidal. Pátrání po tom, co tento státní převrat učinilo realitou, je myslím naším společným úkolem stále. Sice většina z těch, kdo mají v hlavě rozum, dávno ví, že nešlo o spontánní revoluci, ale ten mechanismus je daleko důležitější pochopit než cokoliv jiného nejen proto, že jsme v těch třiceti letech měli možnost vidět několik repríz v různých částech světa. A vědět o tom, jak opravdu tato významná historická událost v naších zemích proběhla, jak byla organizována, kdo za ní stál, je myslím naší naprostou povinností. Proto začala vznikat tato kniha,“ uvedl dále bývalý spolupracovník Klause.

„Sloužím rodu Slovanů“

Součástí představení knihy bylo i předání nově vzniklé medaile „Veterána studené války“, tedy medaile udělované především příslušníkům předlistopadových ozbrojených složek. Nahrává tomu i podoba medaile: zatímco na čelní straně je lev, na opačné straně je rudá hvězda, dle autora mince prý československá (že by vzpomínka na staré dobré časy?).

Fotogalerie: - Cestou na Chvilky

Medaile předával Václav Hajný, který dokumentuje hroby na Balkáně. Podle Hajného v současnosti dostatečně nevedeme děti k tomu, že válka být už nesmí. Svěřil se i s příběhem svých příbuzných, kteří byli zavražděni v nacistických koncentračních táborech.

Motto důstojníka StB Zifčáka si pořadatelé vzali za své (Foto: Hans Štembera)

„Vašek šel do Buchenwaldu s cedulkou RU, návrat nežádoucí, a Rudo do Osvětimi k Mengelemu, oba zemřeli.“ Hrdinní Hajného příbuzní dělali sabotáže a za protektorátu je udal známý práskač kolaborující s Němci.

Fotogalerie: - U hrobu Václava Havla

„Každý voják, který jde do útoku, tak ví, že když neprojde, tak už nikdy neucítí vůni ženského těla, již nikdy neuvidí, jak vyrůstají jeho děti, již nikdy žádné dítě nezplodí, již nikdy nic dobrého nesní, ničeho lahodného se nenapije,“ promluvil Hajný. „Již nikdy neuvidí, jak slunce svými paprsky vyhání tmu a přichází den a jak se země probouzí zjara a nadechuje se k dalšímu životu. To jsou věci, které jsou dnes opomíjený,“ řekl. „Já když vidím, že tam u nás uráželi hvězdy z hrobů vojáků, uráželi je, tak uráží i mě, protože moji strýcové padli jako vojáci, nezradili, protože ti, co s nima byli zatčeni, například dali se k Němcům a dělali třeba kápo na baráku Holanďanům.“

Medaile pro Slovany (Foto: Hans Štembera)

Dále se rozpovídal o své cestě na Balkáně. „Můžu vám říct, že jsem starej voják. 30 let jsem sloužil v armádě, ale když jsem viděl záběry ze Srebrenice, tak jsem brečel, protože když přijde chlap k baráku a vidí přibitou svoji ženu na vratech s rozpáraným břichem, tak vám běhá mráz po zádech a dělá se vám špatně, kdybyste viděli ty pozabíjené děti, tak je to ještě horší. Protože když vidím, jak moje vnoučata rostou, jak pravnuk se má k světu, tak se bojím, co bude,“ svěřil se.

Jste veterán Studené války, potvrzuje Felix Slováček

„Proto jsem vydal tuto medaili, dělal jsem na ní tři roky a chtěl bych vám ji osvětlit. Já se snažím, aby všechno na té medaili mělo nějaký symbol,“ sdělil Hajný. „Tady vidíte lva, na lvu jsme pracovali hrozně dlouho, protože jsem chtěl, aby se smál, aby se smál, aby měl tři svoje oháňky, aby měl tady znak Slovenské republiky, a on se směje, protože ví, že když někdo sáhne na jeho zemi, nebo na jeho lidi, tak ho zabije. Proto má kolem sebe ten vavřínolipový věnec s nápisem vítězství a veterán studené války,“ vysvětlil Hajný. „Teď doufám, že se dámy neurazí, pro někoho je to znak vojenské akademie, pro mě je znak zařízení, které, když ženská chlapovi půjčí a ukáže, že to s tím umí, tak my chlapi s tím umíráme, jaký to bylo krásný,“ vysvětlil Hajný s tím, když popisoval symbolicky druhou stranu mince s vyobrazenou rudou hvězdou. „To je práce, kterou jsem udělal, abych se nestyděl za svůj život,“ dodal.

Fotogalerie: - Národní atrakce

Posléze se přešlo k udělování medailí. Mezi oceněnými dominovali předlistopadoví příslušníci socialistických ozbrojených složek. Jedním z oceněných byl ale i poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna. Glejt Veterána studené války svým podpisem stvrdil kromě dvou dalších lidí hudebník Felix Slováček. Každý, kdo medaili přebíral, musel nahlas vykřiknout „Sloužím rodu Slovanů“.

Plukovník Zbytek: Nastal čas mé rehabilitace

Slovo si během akce vzal i předlistopadový velitel tankové divize, nyní podnikatel Zdeněk Zbytek. Uvedl, že nyní nastal čas jeho rehabilitace a že se ve světle nově vydané knihy hodlá soudit s Mojmírem Zachariášem, bývalým velitelem západního vojenského okruhu, který podle Zbytka o něm samotném a o tom, co se skutečně stalo v listopadu 1989 lže. 30 let se tu o mně šíří lež, že jsem chtěl poslat na demonstranty v Praze tanky. Trpěla kvůli tomu moje rodina, uvedl Zbytek s tím, že se bude soudit a že již v pondělí odeslal Mojmírovi Zachariášovi předžalobní výzvu. Zbytek na akci vypověděl, že údajně získali podklady z vojenských archívů, kde zjistil něco nepěkného ze Zachariášovy předlistopadové minulosti.

Plukovník Zbytek s vlčím mákem na klopě (Foto: Hans Štembera)

„V té době ho už stíhala vyšší vojenská prokuratura,“ sdělil Zbytek na adresu Zachariášova škraloupu. „Byl dokonce obžalován a hrozil mu vojenský soud,“ uvedl Zbytek. Později mu Václav Havel udělil milost na doporučení Michaela Kocába a v ten okamžik nám to seplo, sdělil Zbytek s tím, že pan generál v následujících letech, co se týče listopadu 1989, lhal. „I o mně, že byla pučistická junta, která mne vyslala na sjezd rolníků, v čele s ministrem Václavíkem. „Je to lež jako věž,“ uvedl Zbytek s tím, že to byl právě Zachariáš, který je do Prahy na delegaci poslal. „Udělali si ze Zachariáše svého pacholka, který opakoval, co se jim hodilo,“ řekl. „Dnes mám příležitost zahájit svou rehabilitaci po třiceti letech,“ sdělil.

Syn tehdejšího ministra národní obrany Václavíka, Milan Václavík, se během akce rovněž ohradil proti Zachariášovi a proti nařčením, že to byl tehdy právě on, který žádal velitele západního vojenského okruhu o to, aby byla proti demonstrantům nasazena armáda.

Psali jsme: Chartista a disident Tyl: Babiš estébák? Ano, ale nesuďme. Já je zažil, výslechy, buzeraci. Je cynik, že vládne s komunisty Účet za listopad 1989? Blouznění o svobodě, třetinové mzdy. 300 miliard ročně zmizí do zahraničí. Ekonom Šulc bourá výročí „Vyřiďte vzkaz Občanskému fóru.“ Vážený diplomat o 17. listopadu, Gorbačovovi a pravdě o revoluci „Sovětská vojska nevyhnal rocker Kocáb, jak se chlubí.“ Pamětník, který se potkával s Gorbačovem, předkládá jinou verzi listopadu 1989

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.