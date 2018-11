Křesťance v Pákistánu hrozil trest smrti. Soud ji osvobodil. Radikální islamisté jsou ve varu

Za urážku islámského proroka Mohameda dostala křesťanka Asia Bibiová trest smrti, nyní je zproštěna viny. To však spustilo silné protesty. Její advokát ze strachu o svůj život z Pákistánu uprchl, jinak by prý nebyl schopen za svou klientku dále bojovat, informoval server Novinky.cz.

Kvůli silným protestům islamistů Bibiová stále nesmí opustit zemi. Podle advokáta stále zůstává ve vězení na neupřesněném místě v Pákistánu. Její právní zástupce Saif Mulúk uvedl, že pokud by neuprchl do Evropy, riskoval by život a nemohl by Bibiovou dále zastupovat. Ujistil, že se kvůli své klientce do země vrátí, potřebuje však, aby vláda zajistila bezpečnost.

Bibiová byla odsouzena k absolutnímu trestu za urážku proroka Mohameda před osmi lety. Pákistánský nejvyšší soud ji ale tento týden zprostil viny. V reakci na to přišly silné protesty radikálních muslimů po celé zemi. Požadovali, aby žena byla veřejně oběšena, a domáhali se rovněž trestů smrti pro soudce, kteří vyřkli osvobozující verdikt.

Pákistánské úřady poté propuštění Bibiové odložily. Pákistánská islamistická strana Tehríke Labajk (TLP), která protesty rozpoutala, nakonec uzavřela dohodu s vládou, podle níž Bibiová nebude smět opustit zemi. Advokát Mulúk dohodu nazval „bolestivou“. Předtím uvedl, že bezpečnost bude mít žena jistou jen po odchodu do některé západní země.

Urážky proroka se žena měla dopustit při hádce s muslimskými spolupracovníky. Podle soudu ale byly důkazy chabé a její přiznání vynuceno davem, který ji hrozil zabít.

