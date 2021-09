Křik na kameru: To zničili, ta parta. Šlachtovo bolavé místo

reklama

Jedním z mnoha dotazů, který na Šlachtu ve volební kampani míří a který jistě zajímá nemalý počet jeho potenciálních voličů, zní: „Jak zatočí se zlodějnami v tomto státě.“ Tato otázka padla i v jeho posledním vysílacím streamu, který šéf Přísahy hojně používá jako jeden z komunikačních kanálů se svými fanoušky.

„Jirko, úžasná otázka,“ pochválil tázajícího se Šlachta. „Pro mě je hrozně důležitá jedna věc. Dostat do bezpečnostních složek lidi, kteří budou policii vnímat jako službu občanům. A udělat jim pak záda, v tom dobrým slova smyslu, aby věděli, že za nimi politici a stát stojí, aby se vyšetřovaly všechny věci. Protože kolikrát ty bezpečnostní sbory padají do takové letargie. Já těm klukům hrozně děkuju za tu jejich práci, ale chtělo by to jít po těch ekonomických věcech,“ vysvětloval zasvěceně Šlachta.

„Chtělo by to jít po věcech, které se mají vyšetřovat. A tam se to musí nastartovat. Viděli jste teď někdy policejního prezidenta nebo ministra vnitra Hamáčka, že by někdy posílali policistům nějaký vzkazy, jak přes média nebo vůči občanům?“ tázal se rozhořčeně bývalý policista. „Je to 40 000 lidí, je nutný s nima komunikovat, vybudit je,“ dodal.

Pak se můžeme bavit o organizačních věcech, na soudech, u policie, kde by měl který útvar být, ať je to protikorupční útvar, který by měl vzniknout, finanční policie, která by měla zpátky vzniknout a zničil ji pan Ivan Langer,“ vypočítával horlivě potenciální budoucí poslanec.

Úplně nejdůležitější ale údajně je, aby se zabránilo odchodům zkušených policistů ze služby. „U policie se nedá říct, odešlo jich dvacet, nabereme třicet nových. To je špatně!“ rozohnil se Šlachta. Vzdělávání policistů je podle něj nákladné a stojí čas. „A mnohdy ti lidé odcházejí, protože je to přestalo bavit, že jim spadl řemen, protože ten stát si jejich práce neváží, já to poslouchám kolem dokola. A je to o té motivaci a o té důležitosti té práce. Takže to bych chtěl dělat se zlodějnama,“ zakončil.

Šlachta zavzpomínal také na těžké začátky na ÚOOZ, kdy přišel podle svých slov do zcela zdecimovaného útvaru, který musel vybudovat celý znova. Jeho podřízení byli prý v roce 2016, kdy museli po reorganizaci tehdejšího ministra vnitra za ČSSD Chovance skončit, již tak schopní a sebevědomí, že byli ochotni vyšetřovat jakoukoliv kauzu. „A to přesně vyčítám Chovancovi, Tuhýmu a týhle partě! Že zničili důvěru těch lidí vůči občanům a vůči těm lidem,“ zařval z ničeho nic šéf Přísahy.

Je vidět, že Šlachtovi leží bývalý ministr vnitra za socialisty Milan Chovanec řádně v žaludku. Právě v důsledku jeho reorganizace policie v roce 2016 totiž Šlachta a jeho tým odešli od ÚOOZ. Reorganizaci předcházela vládní krize, kdy se tehdejší ministr financí Babiš a jeho ANO ostře vymezilo proti Chovancovým zásahům do organizace ozbrojených složek. Babiš tehdy argumentoval tím, že se jedná o narušení nezávislosti policie. Šlachta se následně na nějaký čas uchytil na celní správě.

Ve svém pořadu se věnoval ale i jiným, méně závažnějším dotazům. Prozradil na sebe například, že v jídle není vybíravý a že miluje šunkofleky.

