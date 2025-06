„Režim se vždycky podrží.“ Holec k divadlu ve Sněmovně

Hostem pořadu XTV „Podtrženo, sečteno“ byl politický komentátor Petr Holec. V úvodu rozhovoru se zamyslel nad titulkem Vláda ustála hlasování o nedůvěře. ANO trvá na tom, že Stanjura musí skončit, a nad fotografií smutně se tvářícího ministra financí Zbyňka Stanjury (Spolu).

„Nejenom pan Stanjura je smutný na fotce k článku. Všimněte si, jak je ta fotka výmluvná. Stanjura tam sedí tak, že dělá, jako by tam nebyl; schovává se pod ruku. Oni byli dokonce tak drzí, že ho – po vzoru Pavla Blažka – chtěli z té mimořádné schůze Sněmovny úplně odizolovat. Jako že by tam nebyl, ten, o kterého se tam hrálo,“ poukázal komentátor Petr Holec.

„To je taková ‚hodnotová slušnost‘,“ připodotkl v ironickém duchu. Moderátor Luboš Xaver Veselý poznamenal, že Nastěnku taky schovávali ve sklepě. „Inspirace jsou různé,“ zareagoval host a pokračoval: „Teď se podívejte na ty dva – novou dvojku – premiér Fiala a ministryně spravedlnosti Decroix. Co myslíte, že si asi tak říkají? Myslíte si, že mu Decroix říká, co všechno už uklidila? Co zametla na ministerstvu spravedlnosti?“

Titul si doplňte. Vláda jde vzorem

Holec prý odečítá premiérovi z prstů a říká si, že předseda vlády se svou ministryní počítají roky, co Decroix studovala na magisterský titul.

„Nebo – pět bitcoinů bylo pro Blažka, a pět bitcoinů si teď můžeme rozdělit, Evo,“ navrhl moderátor jiné vysvětlení.

Podle komentátora Holce bylo jasné, že vláda hlasování ustojí. „Režim se vždycky podrží,“ řekl novinář a dodal, že to byla hanebná fraška.

„Bylo by to dobré, aby teď padla vláda?“ zeptal se Xaver Veselý. „Bylo by to symbolické. Vláda by padla a dovládla by do voleb v demisi,“ odpověděl Holec. Vláda už podle něj v podstatě vládne v demisi, protože už nic neudělá. „Jediné, co udělá, je, že dotlačí státní rozpočet do Sněmovny k 1. září. Nic víc už neudělá,“ upřesnil komentátor.

Pokud by byla vyslovena nedůvěra, lze vládnout bez důvěry. „To je pak otázka prezidenta. Prezident jmenuje vládu,“ připomněl Holec.

„Toto je vláda hroší kůže,“ řekl moderátor.

„Proto nikdo nemohl čekat, že by si vyslovili nedůvěru,“ souhlasil novinář. „Dovládli by v demisi, bez podpory Sněmovny. Stejně vládnou bez důvěry Sněmovny,“ soudí Holec.

Důvěra se podle něj vyslovuje na základě programového prohlášení. „Programové prohlášení popřeli. Pak si napsali další. A s tím si ani nešli pro důvěru. Je to taková brněnská šorfka. Tahle paní...“ ukázal Holec směrem k fotografii ministryně, „neoprávněně používala titul magistra. Podvodnice jde vyšetřovat podvod. Kruh se nám uzavřel,“ míní komentátor.

„Já jsem si včera zadal tisk navštívenek a hodil jsem si tam titul JUDr.,“ provokoval moderátor.

„To je správné,“ pochválil ho Holec a dodal, že vláda jde vzorem a že teď už můžeme všichni.

Dále se ve studiu žertovalo o nejnovější kauze falešných zubařů. Komentátor Holec předestřel možnost falešných patologů, kteří mohli působit na Vysočině. Zmínil předsedu Senátu Miloše Vystrčila a senátorku Miroslavu Němcovou, pak se ale vrátil k závažnějším tématům.

„Stanjura je ministr financí, který by měl vědět, ale říká, že nevěděl,“ podotkl Holec v narážce na bitcoinovou kauzu. Pokud Stanjura skutečně o ničem nevěděl, nemá na ministerstvu co dělat. „Je tam zbytečný, když to neřídí. Anebo o tom věděl, a lže. Nebo je to kombinace obojího,“ poznamenal komentátor a připomněl, že Stanjura je lídrem Spolu v Moravskoslezském kraji.

Spokojený důchodce z Vysočiny

Dále Holec komentoval titulek: Hádka ve studiu: Podvodnice vyšetřuje podvody, rýpl si Okamura do Decroix. Kupka ostře oponoval.

„Je to podvodnice. Kupka má opravdu ostrý výraz. Ale chápete, v jakém rozvalu je ta vláda a celý režim, že už jim nefunguje vůbec nic? Když víte, že jste Fiala a máte na krku takovouhle kauzu – úplně bezprecedentní – a pošlete na spravedlnost vlastní místopředsedkyni, aby to zametla, tak si přece dáte sakra pozor, aby byla kádrově prověřená, čistá, kdyby vám ten systém ještě trochu držel. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu,“ poukazuje Holec.

„Ok, má pravdu,“ zmínil komentátor a připomněl, jak Decroix vzala z fotobanky snímek důchodce a prezentovala ho jako člověka, který se má dobře, i když nemá vysoký důchod. „Pan Pavel z Vysočiny – spokojený důchodce – chce nižší důchod,“ kroutil hlavou. „Tahle paní jde vyšetřovat podvod. Co od toho má veřejnost čekat?“ předestřel Holec. Na adresu ministryně spravedlnosti pak poznamenal, že je to „šméčkařka“.

Dalším přetřásaným tématem byla volba ředitele České televize. Holec komentoval titulek: Nemohl jsem mlčet. Šéf zpravodajství Mrzena přiznal, že chtěl ovlivnit volbu nového generálního ředitele ČT.

„On to má nějak i v obličeji, ne? trošku napsané? Ale říkám si – na těch Kavčích horách – tam už přece nemůže mlčet nikdo, ne? Všem jde o tu televizi… Jakub Železný kandidoval s tím, že mu nejde o funkci, ale prý už nemůže mlčet k tomu, jaké jsou tam věčné ataky na Václava Moravce,“ vyjádřil se Holec.

