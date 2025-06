„Tohle není vaše válka.“ Vidlák se do toho na tiskovce opřel

„Tohle není naše válka. Jestli Írán odpoví, článek 5 NATO se neuplatní. Nejsme napadeni. Nejde o obranu, ale o útok.“ Těmito slovy otevřel předseda hnutí STAČILO! Daniel Sterzik, známý též jako Vidlák, nedělní tiskovou konferenci svého hnutí. Uvedl také, že Česká republika je dnes bezbranný pasažér ve vlaku, který řídí někdo jiný – a ten si hraje na Boha.

Jednalo se už o čtvrtou pravidelnou tiskovou konferenci STAČILO!, která je každý týden vysílána živě do nezávislého mediálního multiplexu.

Sterzik varoval, že útok USA a Izraele na Írán, provedený bez mandátu OSN, je začátek nové fáze mezinárodní krize. „Máme válku na východě, válku na jihu, ceny ropy letí vzhůru, koridory jsou v ohrožení – a český občan je ten, kdo to všechno zaplatí. Ne Pentagon. Ne Brusel. Vy. My,“ uvedl.

Otevřeně pak odmítl vládní plán na výdaje 5 % HDP na obranu – tedy čtvrtinu státního rozpočtu. „Tohle není obrana, to je zrada. Ať nám vláda odpoví – kolik bude stát benzín? Budeme mít na důchody? Na platy zdravotníků? Na léky? Válka má své vítěze, ale ti nejsou mezi námi.“

Sterzik připomněl, že i americký prezident Donald Trump slíbil, že Spojené státy nebudou zahajovat nové války. A že právě dnes se ukazuje, jak hluboké bylo to selhání. „Co sledujeme, to je návrat k bombardování bez cíle, k chaosu, k dalším uprchlíkům. Někdo už na tom vydělává. Ale my říkáme: ne za naše životy. Ne za naše peníze. STAČILO! je pro mír, ne pro alibismus.“

V závěru tiskové konference se Sterzik vrátil k tzv. bitcoinové aféře. Připomněl, že vláda oficiálně přijala dar od pravomocně odsouzeného zločince. „Tohle není vtip. Je to realita. Vláda to podepsala. Notář neviděl ani peněženku. Znalce si najal sám pachatel. A ministři? Dělají, že je všechno v pořádku. Tohle už není stát. Tohle je brajgl.“

Předseda STAČILO! oznámil, že po vstupu do Sněmovny bude jeho hnutí iniciovat parlamentní vyšetřovací komisi podle zákona č. 90/1995 Sb. „Ale ne komedii. Půjdeme po jménech. Po e-mailech. Po podepsaných papírech. A kdo věděl a mlčel, ponese následky.“

Sterzik se nevyhnul ani ostřejším slovům směrem k Bezpečnostní informační službě. „BIS má plnou hubu trollů, Ruska, dezinformací. Ale když někdo vypere tři miliardy pod jejich nosem – nic. Ticho. To není tajná služba. To je servisní organizace pro ty nahoře. Anebo ještě hůř – banda čučkařů.“ STAČILO! požaduje veřejné slyšení ředitele Koudelky a jasné odpovědi, co BIS věděla a proč nekonala.

Krátké slovo přidala i bývalá učitelka a pražská kandidátka STAČILO! Martina Bednářová. Vysvětlila, že ministryně spravedlnosti Decroix nemá podle francouzského systému žádný ekvivalent k českému magisterskému titulu – a tudíž neměla nikdy začít ani doktorandské studium. Přesto si otevřela advokátní praxi.

„Zubařům hrozí osm let vězení, když mají nesrovnalosti v diplomu. A ministryně? Ta má štěstí, že nevystudovala u nás,“ řekla ironicky Bednářová. A připomněla slova premiéra Fialy, podle kterého je výhodou, že Decroix studovala v zahraničí. „Pan premiér tímto totálně degradoval české vysoké školství.“

Středočeský kandidát STAČILO! herec Michal Gulyáš se vyjádřil k volbě nového ředitele České televize. Upozornil, že veřejnost je svědkem rozpadu plurality a proměny ČT v propagandistický kanál vlády. „Zpravodajství je nevyvážené. Diskusní pořady slouží k utlučení opozice. Neparlamentní hlasy – žádná šance.“

Na závěr padla otázka od diváků, která zůstává v éteru: Co se stane, až se do Evropy začnou vracet veteráni z války na Ukrajině? Podle Gulyáše je jasné, že mnozí z nich budou psychicky narušení, budou jednat jinak a systém na jejich příchod vůbec není připraven. „Kdo to zaplatí? Kdo se jich ujme? Kdo je vůbec chce zpět? A kdo za to ponese odpovědnost?“