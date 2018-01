Krize v USA: Federální vláda je v platební neschopnosti

V současné době tak Americe hrozí přechodné uzavření části vládních úřadů. Nezbytné vládní aktivity však asi budou fungovat dál.

Opakuje se tak situace z října 2013, kdy vláda byla bez peněz na financování běžného provozu 16 dnů. I přes rozpočtovou krizi se však neočekává žádná větší trvalá újma americké ekonomice, může však dojít ke znepokojení na finančních trzích.

Původní text ZDE

Nové rozpočtové provizorium k financování vládních úřadů do 16. února sice tento týden schválila Sněmovna reprezentantů, Senát jej však nepodpořil. Demokraté však za svou podporu vyžadují ochranu přistěhovalců, kteří do země přišli bez dokladů jako děti. To však republikáni nechtějí připustit bez souhlasu se zdí na hranicích s Mexikem.

Psali jsme: Eva Drahošová účtuje s těmi, kteří haní jejího manžela: Chudáci. Zřejmě nešťastní lidé, kterým život nevyšel. Závidí, nenávidí Novým předsedou pražské ČSSD se stal Petr Pavlík Drahošová svému manželovi uškodila, zaznělo jasně z tisku Zelení dnes v České Třebové zvolí ze čtyř kandidátů nového předsedu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: vef