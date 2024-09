Krize v pětikoalici. Boris Šťastný do toho vytáhl smlouvu mezi Piráty a STAN

Piráti křičí do světa, že se stali obětí podrazu, že je chtěl premiér Petr Fiala z vlády vykopnout, ale že nenašel dost odvahy to říct jasně a nahlas.

„Samozřejmě že to je vyhazov Pirátů z vlády, jen nemají dost odvahy to říct otevřeně, stejně jako neměl premiér odvahu to říct do očí Ivanovi. Jinak by to neudělali tímhle podrazáckým nedůstojným způsobem, který ani neodpovídá koaliční smlouvě,“ napsali Piráti na sociální síti X.

Jakub Michálek, předseda čtyř pirátů tvořících poslanecký klub v současné Sněmovně, přišel se svou spekulací, že to vlastně celé bylo na Ivana Bartoše nastraženo a připraveno tak, aby digitalizaci stavebního řízení vzal do ruky ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Michálek ale upozorňuje, že když bude ODS moc spěchat, že fakticky „může to být klasifikováno jako trestný čin“.

Advokát Tomáš Nahodil se vyjádřil ve stejném duchu a varuje vládu Petra Fialy, aby nepostupovala v rozporu se zákonem.

„Územní plánování a stavební řád, tedy i práce na jejich digitalizaci, spadá podle kompetenčního zákona výlučně do působnosti ministerstva pro místní rozvoj. Zákon neumožňuje, aby se této agendě z rozhodnutí předsedy vlády věnovala jiná ministerstva. Takový postup by byl nezákonný,“ konstatoval Nahodil.

Zkušený dlouholetý novinář Jan Novotný však také připomíná, jak dlouho bude trvat náprava digitalizace stavebního řízení, kterou spustil odcházející ministr Ivan Bartoš.

„Aktuálně nelze říct, kdy bude systém ve stavu akceptovatelném pro stavební úřady. Hrubý odhad 12 až 18 měsíců při zapojení týmu cca 50 lidí, 200 až 300 milionů korun,“ stojí v analýze, která politicky Bartošovi zlomila politický vaz.

Boris Šťastný, neúspěšný kandidát do Senátu za Motoristy, s podporou hnutí ANO, se vrátil ke smlouvě o spolupráci Pirátů a hnutí STAN a připomněl především bod 11 této smlouvy, že „obě strany jednají ve vzájemné shodě“. – „Koaliční strany se dohodly, že po volbách vytvoří samostatné poslanecké kluby, které budou postupovat jednotně při vyjednávání o zastoupení koaličních stran ve vedení Poslanecké sněmovny a v jejích orgánech, ve vyjednáváních o vládní koalici, v hlasováních o důvěře vládě, o státním rozpočtu a dle dohody případně o dalších důležitých zákonech v rámci společného programu,“ stojí v bodě 11.1. – „To jsem tedy strašně zvědav, co na to STAN. Článek 11 Koaliční smlouvy.“

Boris Štastný se na tuto smlouvu mohl jako zkušený politik a někdejší poslanec ODS odvolat už proto, že se jak Piráti, tak STAN zavázali, že bude veřejná.

Do Senátu Šťastný kandidoval na Praze 12, kde už v prvním kole zvítězil dosavadní senátor Pavel Fischer a kde se tedy volební druhé senátní kolo ani konat nebude.