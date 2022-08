Krizi řešit centrálně! Šíří se rady generála Pavla

reklama

Internetový pořad Petra Pavla Polní kuchyně není o vaření, jak sám prezidentský kandidát zdůrazňuje. Do tohoto dílu si pozval lékaře Tomáše Šebka, který propaguje názor, že Ministerstvo zdravotnictví by se mělo přejmenovat na ministerstvo zdraví.

Úvodní téma covidu generál začal oceněním zdravotníků, ale i dobrovolníků, kteří přispívali k tomu, abychom se covidu co nejrychleji zbavili. „Ta práce v českém zdravotnictví je v současné době smutná,“ souhlasil Šebek. Frustrace vychází i z toho, že by to šlo lépe, ale není k tomu prostor.

Chirurg, který zažil i mise Lékařů bez hranic, byl udiven, že ostatní nedokáží flexibilně reagovat na situaci. Hlavní překážku vidí v příliš centralizované organizaci a plánování.

„Centrální řízení krize je nezbytná věc,“ nesouhlasil generál. V armádě prý vždy měli heslo „centrální řízení, decentrální výkon“. Centrální řízení podle něj nebylo doprovázeno předáním informací na nižší úrovně.

„Informační zmatky a šumy se podepsaly na tom stavu také,“ myslí si generál a lékař souhlasil. Ministerstvo podle něj mělo udělat pandemický plán a jeho naplnění už nechat na nižších složkách. A nechodil ani „feedback“ odspodu, který by umožnil přeplánování.

Neefektivní komunikace, spojená s dezinformacemi, byla podle něj hlavní příčinou, proč jsme pandemii zvládli mnohem hůře, než jsme mohli. „Skvělej bordel,“ shrnul.

Generála Pavla to přivedlo k úvaze o roli odborníků v krizi. Politici by se o ně měli opírat v maximální míře. Ale on prý slyšel řadu odborníků si stěžovat, že se jejich odbornému doporučení nedostává sluchu.

Podle jeho představ by měli být osloveni „ti nejlepší z nejlepších“, ti by vytvořili tým, přes rozdílné názory by dospěli ke shodě na nejoptimálnějším postupu a dali vládě jasné doporučení.

„Mně se vybavilo jak rada starších sedí v týpí, vyšle kouřový signál a zbytek kmene to akceptuje. To by byla optimální situace,“ zasnil se lékař bez hranic. Cesta k tomu vede tak, že politik bude pokorný a bude mít manažerské schopnosti.

To v Česku nebylo a zabilo to původní snahu a invenci z prvních měsíců pandemie, kdy se národ dokázal vzepnout.

Pavlovi vadilo, že odborníci v pandemii vystupovali jako jednotlivci a ne jako tým. Dokonce mnohdy prezentovali odlišné názory a mátli neinformovanou veřejnost. To by se podle generála dít nemělo. „Přimět je, aby pracovali společně, a tím vyloučit ty protichůdné názory, které mátly,“ doporučil.

Šebek jednoznačně vychválil skupiny kolem Petra Smejkala a Rastislava Maďara, to jsou podle něj ti největší odborníci.

Pavel by model odborných platforem a poradních skupin, který se spontánně ustavil za pandemie, do budoucna institucionalizoval.

Překvapilo jej prý, že nemáme „jedno zdravotnictví“, ale několik zdravotnických složek bez centrálního řízení a s občas váznoucí komunikací. „Ty horizontální vazby jsou důležitější, než ty vertikální,“ přivedlo jej to k poznatku.

Šebek se přidal vyprávěním, jaké mají Lékaři bez hranic propracované „guideliny“, které by se daly využít. „V severských zemích skvěle dovedou implementovat energii neziskového sektoru do státní správy,“ vyprávěl Šebek. I proto podle něj zvládli pandemii lépe.

Pak vzpomínal, že během armádní kariéry musel dělat, co považuje za správné, často i bez chybějícího rozkazu.

Pak se debatovalo třeba také o vstupu zdravotnictví do 21. století vytvořením centrálního registru (Pavel vyprávěl příběh své manželky, jak jí rozčiluje, že musí u každého lékaře odříkávat celou svou anamnézu), ale třeba i využitím telemedicíny.

