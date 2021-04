Kroužková jen koukala, jak vytočila Hamáčka: Ta debata mně připomíná 50. léta, protestoval

reklama

Hamáček uvedl, že dál bude vláda rozvolňovat jen velmi opatrně: „Nemůžeme se spokojit s tím, že jsme vyhráli. Bitva s epidemií je boj na dlouhou trať. To, že nám klesají čísla, neznamená výhru. Dokud neproočkujeme většinu populace, bude to život s tygrem v kleci,“ uvedl vicepremiér.

„Prioritou bylo vrácení dětí do škol. Po dalších čtrnácti dnech může přijít další rozvolnění, například obchody a služby. Ale musíme být opatrní, může se to kdykoliv vrátit,“ upozornil. Je třeba se nyní inspirovat postupy v jiných zemích, například Portugalskem. „Tedy pomalu a s rozestupy rozvolňovat,“ poznamenal.

Psali jsme: Skončil nouzový stav se zákazem cestování mezi okresy

„Dnes skončil ministr zahraničí Tomáč Petříček, a to proto, že ČSSD musí před volbami působit srozumitelně,“ uvedl Hamáček. „Tomáš Petříček šel na sjezd ČSSD s tím, že má jinou vizi, jak máme fungovat a působit nadále. Jeho tým nechtěl dále pokračovat ve vládním angažmá,“ rozšířil své vyjádření s poznámkou, že jeho konec byl „logický“.

Psali jsme: Hrad: Prezident republiky odvolal ministra zahraničních věcí, řízením MZV pověřil Jana Hamáčka

Petříček: Nestydím se. Prosazoval jsem proevropské a prozápadní Česko

Anketa Je vám líto, že Tomáš Petříček končí na ministerstvu zahraničí? Je mi to líto 4% Není mi to líto 93% Je mi to jedno 3% hlasovalo: 6809 lidí

O dohodovacím řízení či o případném vystoupení ČSSD z vlády však hovořila i Kateřina Valachová, která je letos rovněž neúspěšnou kandidátkou na předsedkyni ČSSD. „Bude ‚potrestána‘ stejně jako Petříček?“ tázala se Barbora Kroužková. „Já nikoho netrestám! Otevřeně říkám, že kdyby na sjezdu vyhrál Petříček se svou koncepcí, tak já jsem dnes nesl panu premiérovi svou demisi,“ uvedl rezolutně.

Značně zaražená Kroužková se následně dotázala: „To myslíte vážně?“ „Ano,“ zopakoval Hamáček rozhodně. Jako důvod, proč to samé neřekl otevřeně na sjezdu před hlasováním o novém předsedovi ČSSD, řekl: „Nechtěl jsem nikomu vyhrožovat nebo tlačit tím, že dám hlavu na špalek. Kdybych prohrál na sjezdu, tak jsem dnes nebyl ministrem vnitra,“ zopakoval.

Odmítl, že by se rozhodl silácky o případné demisi hovořit až po svém vítězství. „Věděli to dopředu i moji kolegové a má žena,“ ujišťoval moderátorku, že šlo o předem promyšlený záměr v případě prohry o křeslo předsedy.

Téma se vrátilo zpět k Valachové. Přijde i ona o nějakou svou funkci, když předkládala podobné vize jako Petříček? „O žádnou funkci nepřijde. Rozdíl mezi Petříčkem a Valachovou je, že byl ministrem vlády, kterou kritizoval. Valachová je poslankyně,“ dovysvětlil, že Valachová má navíc mandát od voličů, zato Petříček jej měl z rozhodnutí strany.

Jan Hamáček ČSSD

Od 12.4. 2021 pověřen řízením Ministerstva zahraničních věcí

1. místopředseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Nejlepším, kdo by nyní mohl místo šéfa diplomacie vykonávat, je podle Hamáčka současný ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), který už jednou resort řídil a který tuto nabídku znovu dostal. „Věnuje se dlouhodobě zahraniční politice, byl dobrým ministrem zahraničních věcí. Jeho jméno je zárukou, že naše zahraniční politika bude pokračovat. Chtěl jsem jasně rozehnat obavy, že s odchodem Petříčka dojde k nějakým změnám, žádné nebudou,“ uvedl, že Zaorálek má zcela jasno z hlediska proevropské orientace.

Ve hře na post ministra zahraničí byla i jiná jména, Hamáček je odmítl zkonkretizovat. „Nemá to cenu komentovat, nechci zpochybňovat mandát Zaorálka,“ krčil rameny. Na poznámku, že Zaorálek na nabídku ještě nekývl, stručně reagoval slovy: „Za mě je ale nejlepším kandidátem za ČSSD.“

Psali jsme: Hamáček: Luboš Zaorálek je záruka, že se na české zahraniční politice nezmění vůbec nic

Nabídku na funkci ministra kultury pak dostal poslanec ČSSD a starosta Náchoda Jan Birke, který projevil zájem. „Není to o vzdělání. Je to o tom, mít přehled, mít mandát a důvěru. To Honza Birke má,“ odrazil poznámku, že Birke vystudoval SPŠ strojnickou a je odborníkem na dopravu. Kroužková totiž připomněla, že v případě Michala Šmardy v rámci jeho zvolení ministrem kultury prezident namítal, že má pouze gymnázium. Ukazuje se, že parametr vzdělání se případ od případu liší. Hamáček uvedl, že na vzdělání jemu osobně však nezáleží.

Na řadu přišlo také očkování, konkrétně pak předobjednávky ruské vakcíny Sputnik V. Kroužkovou zajímalo, který Sputnik bude chtít Hamáček získat. „Vyjádřil jste ochotu jet osobně do Ruska, ale pro co?“ zajímala se moderátorka.

„Předpokládám, že Rusko má jen jeden Sputnik. Nikdo nebude nutit neschválenou vakcínu. V situaci, kdy EMA Sputnik schválí, Česko nebude stát bokem, nebude čelit kritice, že mohlo mít miliony Sputniků a nedovezlo je. Jsem ochotný do Ruska jet a domluvit se,“ zdůraznil.

Moderátorka trvala na své otázce, jaký Sputnik chce do Česka dovézt. Připomněla, že vakcína dovezená na Slovensko není údajně totožná se Sputnikem V, který se používá v jiných zemích. „To vás absolutně ani na vteřinu neznepokojuje?“ uhodila na Hamáčka, který se do této debaty nechtěl pouštět. „Můžeme aplikovat klidně bavorský Sputnik,“ podotkl.

„Není cesta do Moskvy pouze snahou jet do Ruska, objednat i přes problémy, které zde jsou. Otázka, pro jaký Sputnik chcete jet, je namístě,“ tázala se Kroužková neústupně.

„Já vám říkám, děláme vše pro to, abychom získali vakcíny pro naše občany,“ bránil se Hamáček. Kroužková mu skočila do řeči s další otázkou: „Do Pekingu také pojedete pro čínskou vakcínu?“ zajímala se, to Hamáček podle svých slov neplánuje.

Opakovaně se pak ptala: „Do Ruska musíte osobně?“ Hamáček odvětil, že „nemusí“. „Nemusíte, ale chcete,“ vyslýchala dále. Ministr argumentoval záchranou občanů.

Poté Kroužková shrnula: „Prezident Zeman kritizoval Blatného kvůli Sputniku. Nový ministr zdravotnictví a vy o Sputniku teď mnohem více mluvíte. Blatný skončil. Prezident Zeman kritizoval ministra Petříčka – skončil. Náhoda?“ obrátila se na ministra.

Hamáček se po další natlákové otázce neudržel: „Nezlobte se na mě. Celá ta debata o Sputniku mně připomíná 50. léta a studenou válku,“ zlobil se. „Ne, teď je to debata o tom, zda na vyslovená přání prezidenta Zemana vláda včetně vás osobně nečiní kroky, které dlouhodobě vyžaduje,“ uvedla jej na pravou míru.

Vicepremiér Hamáček během jejích slov celou dobu kroutil jen nesouhlasně hlavou, poněkolikaté zopakoval, že jde především o to nejrychleji proočkovat naši společnost. „Vakcíny nejsou, jsme v situaci, kdy nám umírají lidé. Objevuje se možnost vakcinování Sputnikem, to není žádná hybridní zbraň. To není o tom, že přijedou ruské tanky a vojáci. Počkejme, až to bude schváleno. To je celé,“ vysvětlil své záměry s tím, že s jejími závěry nesouhlasí.

Psali jsme: Pocheho poprava, pohřeb i kremace. Po konci Petříčka se v ČSSD rozpovídali o posledních dnech To ani v Jedové chýši nebylo. Zbořil zděšen novinářem. Ví, co to znamená Hamáček: Chtěli jsme po Merkelové AstraZenecu. Nic. Vzpomínáte? Koupili jsme Tamiflu a pak to pálili Hnus minulosti. A Poche. Pláč za Petříčka rázně přerušen

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.