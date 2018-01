Kubera: Drahoš udělal chybu. Svolat referendum o EU!

Co říkáte na výsledky prvního kola prezidentských voleb?

Předpokládal jsem u Miloše Zemana o něco vyšší výsledek, než kterého ve skutečnosti dosáhl. Důvody, proč tomu tak bylo, jsou velmi složité. Například poměrně intenzivní kampaň vedená proti Zemanovi – a podotýkám, že nejsem jeho volič, jen se snažím vzhledem ke svému věku dívat se na věci s nadhledem a bez vysokých emocí. Musíme se vrátit na začátek. Kdyby neprošla přímá volba prezidenta, aniž by se domyslelo, jak by měl takový prezident fungovat, nebyla by kampaň taková nuda. Odpovídají tomu i závažné otázky typu, kolik stojí chleba, zda budou rámy na Hradě, nebo nebudou a kdo bude v týmu prezidenta. Když to srovnám s kampaněmi v jiných zemích, kde také volí prezidenta přímo, ty jsou o něčem jiném. Bohužel to bude pokračovat přímou volbou starostů a hejtmanů a teprve potom budeme meditovat, jak to vlastně udělat.

Čekal jste, že se naplní předpovědi a v druhém kole se utká Miloš Zeman proti Jiřímu Drahošovi?

To bylo vysoce pravděpodobné. Já jsem i Mirkovi Topolánkovi říkal, že šanci nemá, ale to neznamená, že jsou všichni kandidáti neúspěšní. Do smrti budou v životopise používat kandidát na prezidenta České republiky. To není v politice k ničemu, když si to dá na vizitku a zejména v zahraničí.

Souhlasíte s tvrzením, že druhé kolo voleb v podstatě nemá favorita?

Půjde o vyrovnaný souboj a voliči se mohou překlopit na jednu i druhou stranu. Nezáleží, jestli budou televizní debaty tam, nebo onde; ještě není jasné, jak budou vypadat, ale v nich se bude rozhodovat, pokud jeden z kandidátů udělá chybu tak jako v minulé volbě. A to se týká obou. Kromě toho mě nejvíce dojala otázka v Českém rozhlasu, když se ptali, jak si představuji Českou republiku v roce 2038. Za totáče jsem měl také vyhodnotit využití gumových těsnění na dvacet let dopředu.

Takzvané desetiletky, dvacetiletky za komunismu?

Přesně. Mnohem důležitější než celá volba prezidenta je, jak to dopadne v úterý (v úterý má Sněmovna rozhodovat o vydání Andreje Babiše a Jaroslava Faltýnka k trestnímu stíhání a vláda Andreje Babiše bude žádat o důvěru, pozn. red.). Překvapila mne rada Andreje Babiše, aby se prezident zbavil lidí ze svého týmu ještě před druhou volbou. Jde o knížecí radu. Pravděpodobně chtěl naznačit, že Zemanovi jeho okolí škodí, alespoň tak jsem si to přeložil.

Předpovědi různých odborníků mluví o tom, že v debatě zvítězí jako skvělý diskutér právě Miloš Zeman. Je to tak?

V té debatě pravděpodobně zvítězí Zeman, což neznamená, že má jisté vítězství ve volbách. Vzpomínám na volby ve Spojených státech, kdy se jeden kandidát při debatě podíval na hodinky, což si někteří voliči vyložili tak, že na ně nemá čas, a ztroskotal. Někdy rozhodují věci, o nichž by člověk neřekl, že by mohly mít zásadní vliv. Volby jsou také emoce a zvláště, kdy je společnost rozdělena na půl. Jedna polovina umělců podporuje jednoho, druhá druhého. Novináři se ptají celebrit, protože někteří fanoušci se nechají přesvědčit a volí podle nich. Pak je zde volba odpůrci Zemana za každou cenu, ti kteří budou volit Drahoše, i kdyby ho jinak nevolili. Volba horší a ještě horší možnost. Co jim zbývá, když chtějí volit a nechtějí jednoho ze dvou?

Jiná věc je, což není úplně jisté, že voliči neúspěšných kandidátů půjdou a budou volit toho, koho řeknou. Lze to vidět na příkladu Marka Hilšera. Byl jsem na besedě studentů a měl u nich velkou podporu. Není však jisté, když neuspěl, že ještě půjdou k volbám, a to se může stát i u ostatních neúspěšných kandidátů. Představa, že všichni voliči Marka Hilšera půjdou a budou volit Drahoše, není aktuální. Takové předvídání je věštění z koule.

Tím jste spojil i odpověď na mé dvě následující otázky. Jednak, zda proto, že většina neúspěšných protikandidátů nyní podporuje Jiřího Drahoše, se jejich voliči zvednou a poslechnou? A dále, jestli někteří voliči zůstanou doma, protože budou mít pocit, že jim nevyhovuje Zeman ani Drahoš, takže vlastně nemají kandidáta?

To je pravda. Panuje obava, že Drahoš bude měkčím typem prezidenta. Sice hodným, ale může mít problém v krizových situacích. I v tom se ale člověk může mýlit, jak se projevilo v historických momentech, kdy se slabí lidé ukázali jako silní a naopak. Takové situace mohou být dramatické, může jich nastat ještě hodně a v mezinárodní politice různého druhu. Svět je v absolutním chaosu. Vsázím na černou labuť. Dnes se bavíme a zítra se stane něco neuvěřitelného. Ať už vybuchne velká sopka v Itálii, nebo něco způsobí lidé – jako na Havaji, kde stisknuli špatné tlačítko. Taková situace není tak vtipná, jak vypadá. Vznikl tím zmatek kvůli spuštění výstražného systému. Nedej Bože, aby šlo o tlačítko k raketě.

Platí logika, že může vyhrát ten, kdo vadí lidem méně?

Ta logika platí, ale pozor. Má háček, protože neexistuje člověk ten, kdo se chce zalíbit lidem všem. Andrej Babiš dělá chybu s tvrzením, že jeho strana je pro všechny, taková neexistuje. Stejně jako slib poslanců a senátorů, že budou konat v zájmu všeho lidu a podle nejlepšího svědomí. Druhá část je pravda a první část je protimluv. Nelze konat v zájmu všeho lidu, a hlavně lid nemá jeden zájem, ale tisíce, a vyhovět všem je nesmysl.

Jaký je váš tip na vítěze?

Netroufnu si říci, ale myslím, že to bude těsné. Výsledek nebude například šedesát ku čtyřiceti, ale spíše čtyřicet pět ku pětapadesáti. Otázka je, na které straně.

Co je teď, dva týdny před druhým kolem, pro kandidáty nejdůležitější? Motivovat lidi, co už u voleb byli, aby šli znovu? Shánět nové?

Těžké to bude určitě. Řeknu teď strategickou chybu profesora. Neměl vyzývat Zemana k televizním debatám. Zeman by to při své hrdosti sám neudělal a nyní odpověděl svým tradičním stylem, že vyhoví jeho prosbě, čímž ho rovnou trochu dehonestoval. Drahoš měl nechat míček na straně Zemana, aby přilezl, že chce debatovat. Ale zvenčí to vidíme jinak než v nervozitě štábů, které nyní horečně vymýšlí, že by Zeman mohl znovu vyjet do měst. Někdo mu napověděl, že Prahu, kde má slabou pozici, ještě v podstatě nenavštívil. Možná se staví u Adriany Krnáčové, což je také babišovka, třeba od ní dostane podporu. Takže těch variant je strašně moc.

Jiří Drahoš byl některými kritiky označován za marketingový produkt. Byl jím? A čím si získal důvěru lidí?

Zde fungují obyčejné věci. Je známo, že lidé vysocí a hromotluci jako například Evžen Tošenovský mají lepší šance – kromě u žen i jinde. Dlouho tvrdím, že jsem si přál býti dívkou a ženou, zejména hezkou a chytrou ještě k tomu, to je dokonalá kombinace. Ony nevědí, že to mají lehčí, ale kdyby se našla kandidátka takového typu, tak porazí Zemana i Drahoše. Musela by se najít šikovná a sebevědomá, taková Markéta Šichtářová by byla prezidentka jako víno. Stále varuje předtím, co přijde, a nikdo jí nevěří. Možná, že uvěří později. Jiří Drahoš bude dobře vypadat na známkách, což není tak bezvýznamné, jak to vypadá. Třeba senátorce Aleně Gajdůškové jsem řekl, že by se mi líbilo, kdyby visela nad mým pracovním stolem na radnici.

Pozor na Me Too, i když vy jste mi minule řekl, že Češek se to netýká…

Netýká. Na kongresu ODS, kde byly desítky žen a dívek, se jasně prokázalo, že Me Too nemá nárok. Já jsem vyzval ty, se kterými jsem ještě nehovořil, aby se přihlásily a poznaly jemnost mých rukou. Hlásily se a bylo to výborné. Samozřejmě šlo o legraci a nadsázku.

Prozradíte, koho jste volil?

Já jsem volil Topolánka, ale na poslední chvíli. Nemohu si odpustit, že v debatách byl oproti ostatním nejkompetentnější, má zkušenosti z politiky, ale nedělal jsem si iluze, že byl dokonalým kandidátem. Kdybych vydržel, tak by dostal dvojnásobek, ale stejně by to nestačilo. Mnoho lidí mu nemůže odpustit, že protlačil podpis Lisabonské smlouvy, který nás bude ještě velmi mrzet. Výkřiky premiéra, jak zařídí, aby kvóty nebyly, podceňují Evropskou unii. Naštěstí kongres ODS schválil usnesení, že nesouhlasí se zrodem intervenční evropské armády. Nechceme se jednoho dne znovu dočkat okupační armády, aby předvedla, jak to má vypadat, eventuálně Polákům, Maďarům a podobně. To je černá labuť a představa, že se to nikdy nemůže stát, je naivní. Může se to stát.

K té Lisabonské smlouvě. Slyšela jsem Topolánka v Brně na debatě o Evropské unii říkat, že toho lituje.

Pravda, také mi to říkal. Jenže se to nedá odestát. Leda by některé státy poté, co Evropská unie nebude schopna sebereflexe, prohlásily, že chtějí udělat referendum o exitu. To je jediné, co na ně platí, tvrdý postup. Svolání referenda, pokud Evropská unie neprojde reformou a nenechá zemím jistou svobodu. To jediné by donutilo Junckera k akci, aby si ťukli na čelo, že takhle to dál nepůjde. Zatím jen vyhrožují silou a přes peníze. Tím si pod sebou Unie podřezává větev a stejně to tak jednou dopadne, pokud nedostanou rozum. Typickým příkladem, který občany nezajímá, je ochrana osobních údajů až za hrob. Závažná věc a velký obchod. Od soboty už neplatí poplatky za placení kartou. Na první pohled se to jeví jako dobrá věc a stejně tak přímá volba prezidenta. Je úžasné v sámošce odpípat mobilem a zaplatit, ale stát nemá nad bankami žádnou kontrolu. Ochočily ho, půjčují peníze, když se dostane do potíží, a pak nás budou mít v ruce. Peníze ve skutečnosti neexistují.

Fyzicky, pokud vím, existuje asi pouhých deset procent financí…

A nikdo si toho nevšiml. Kdyby si lidé chtěli vybrat svoje peníze, dojde k finančnímu krachu. Hovořil o tom už i Václav Klaus v rámci boje proti korupci.

A komu bude patřit váš další hlas v druhém kole voleb?

Já budu ještě hodně přemýšlet. Určitě nebudu volit Zemana, protože je levičák a i kvůli jiným názorům. Ještě nevím, zda dám hlas volbě menšího zla.

Rozumím tomu správně, že se rozhodujete, zda volit Drahoše, nebo vůbec?

Ano.

autor: Zuzana Koulová