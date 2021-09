Kuras si ťuká na čelo: Stejní lidé podporují LGBT, ale i islám. Ten až bude u moci, zlikviduje je

reklama

Kuras připomíná, že kdysi napsal do Playboye článek o diverzitokracii, čímž chtěl poukázat na roztříštění společnosti na různé odlišující se skupinky, kde se využívá právě to, že se lidé nějakým způsobem liší, ať genderově, sexuální preferencí nebo sexuální náchylností, jak se tomu říká u homosexuálů a leseb. A jestli je to preference, nebo přírodní sklon, o tom už není debata.

Debata je o tom, že se těchto lidí nyní politicky zneužívá k roztříštění společnosti na drobné, rozeštvané, vzájemně se nenávidící složky.

„A pozoruhodné je, že když si vezmeme genderismus a homosexualitu na jedné straně a islám na straně druhé, tak tito diverzitokraté, rozvraceči jednotné společnosti, fandí jak homosexualitě, tak islámu,“ dodává Kuras.

Původní zdroj ZDE.

Anketa Je generace lidí narozených po roce 1980 připravena plně převzít vládu nad Českem? Je 3% Není 95% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 6086 lidí

Čím si to celé vysvětluje? „Vysvětluji si to rozdíly a kontrasty, které jednotlivé skupiny mají, spojuje je touha zničit kapitalismus a západní civilizaci. Až se jim to podaří, tak se samozřejmě islám pustí do homosexuálů a do feministek, a nikdo se s nimi nebude bavit o tom, jestli mají práva. Ať se podívají do Saúdské Arábie nebo do Íránu,“ dodává.

Tito aktivisté, co chtějí zničit kapitalismus a demokracii, však nemají promyšlené, co by mělo následovat pak. „Oni to právě nemají spočítané. Pořád u nich existuje idea společného lidstva, kde všichni myslí stejně a všichni mají všechny rádi. Takový svět nikdy nebyl. Člověk má vždy rád někoho na úkor jiného, nebo více než někoho jiného, jinak by se těžko dokázalo, že ho má rád. To je takové: ‚Miluji lidstvo, ale lidé mě serou.‘“

Do určité míry zde prý hraje roli touha někoho okrást. „Ve smyslu: ‚My tady uděláme revoluci a okrademe ty, kteří na nás zbohatli.‘ Migranti sem také přicházejí proto, aby tady někoho okradli, a ne-li přímo na ulici někoho přepadnout, tak každopádně vybíráním podpory v uprchlické nezaměstnanosti, na kterou vydělávají lidé, kteří tady chodí do práce.

Takže to je zase snaha vytěžit něco z někoho, kdo je úspěšný. A to bude pořád jeden z memů v myslích neúspěšných, kterého někteří úspěšní dovedou zneužít k tomu, aby zvítězili nad jinými úspěšnými,“ míní Kuras.

Nejpočetnější skupinou ve světě, která potřebuje pomoc, jsou dnes podle Kurase křesťané v islámském světě. „Jednak by pomoc měli dostat nejpotřebnější, ale především by to měli být ti, kdo jsou perzekuováni za svou víru nebo politické přesvědčení. A takovou nejpočetnější skupinou jsou dnes křesťané v islámském světě, které ale nikdo nezachraňuje,“ dodal závěrem.

Psali jsme: „Ať jde do háje.“ Biden, USA a Afghánistán: To zaznělo. Ben Kuras odhaluje Válka na obzoru. Smrt „zelených plánů“. Ben Kuras opět ví, o čem se mlčí Musíme se ptát: Kdo vlastně ovládá USA? Až Biden odstoupí... Ben Kuras šokuje Útok na USA. Ohrožení. Biden? Mimo. Ben Kuras tuší velký průšvih



Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.