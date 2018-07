Kurník. Plýtvá se tady! Naše milovaná EU chce nesmysly. Zeman se s tím ve Sněmovně nemazal

Anketa Máme lepšího prezidenta my, nebo Slováci? My 96% Slováci 4% hlasovalo: 3070 lidí

Prezident prý přišel promluvit do Sněmovny, protože byl o podporu vlády požádán předsedy ANO, ČSSD a KSČM. „Rád jsem vyhověl, protože je povinností prezidenta podpořit vládu, kterou předtím jmenoval,“ ujistil prezident. Pak s úsměvem poznamenal, že jej jeho štáb varoval, že musí před odletem na summit NATO vše stihnout za tři hodiny, takže svůj projev vezme stručněji.

„Blahopřeji všem třem předsedům a jejich týmům za dovršení velmi složitých jednání,“ zdůraznil prezident. Peripetie vzniku vlády prý byly dlouhé, ale nestojí za to, aby se jimi zabýval. Stejně jako personální otázky. „Ty jsou často medializovány, protože jsou tím jediným, čemu novináři rozumí,“ vysvětlil.

Podle jeho názoru ministři přicházejí a odcházejí, jak jsme se mohli přesvědčit u Ministerstva spravedlnosti, ale programové prohlášení zůstává. Právě ono proto bylo předmětem jeho zájmu.

Vzhledem k časovému limitu se prezident rozhodl omezit na dvě poznámky – jednu pochvalnou, druhou kritickou. Pochvalu vláda dostala za myšlenku dlouhodobého, konkrétně desetiletého, investičního plánu.

„Vždy, častokrát i tady ve Sněmovně, jsem říkal, že jsou to investice, co zajišťuje budoucnost země,“ dodal k tomu prezident.

A našel pro své tvrzení oporu v klasické literatuře. „Jak říká Aljoša z Bratrů Karamazových: Byla by veliká idea dát lidem chleba. Ale ne největší. Člověk se nají, a řekne si – a co bude dál?“ citoval.

Investice podle prezidenta Zemana vedou k tomu, že budeme mít co předat dalším generacím, tak jako nám předkové přenechali „líbeznou krajinu“. My sami přitom podle prezidenta k rozvoji její líbeznosti příliš nepřispíváme. „Některé kulturní památky se nám rozpadají pod rukama, naše města jsme nedokázali až na pár výjimek zkrášlit žádnou novou architekturou. Tak alespoň zachraňme to, co tu zůstalo z minulosti,“ prosí hlava státu.

Páteří investic je podle prezidenta infrastruktura a energetika. „V infrastruktuře je programové prohlášení konkrétnější, v energetice tolik ne, a to pokládám za chybu,“ zhodnotil prezident.

Ocenil například podrobný plán ministra Ťoka na výstavbu dopravní sítě. A našel si v něm i svého favorita. „Nedávná studie proveditelnosti doporučila i můj oblíbený projekt kanálu Dunaj–Odra–Labe,“ připomněl poslancům. Dodal, že tento projekt podporoval již Karel IV., počítal s ním František Josef I., J. A. Baťa jej označil za jeden ze tří klíčových projektů pro národní hospodářství.

„Jsem rád, že se tato stavba, plánovaná na patnáct let, konečně začne realizovat a já se tak dožiju jejího zahájení,“ věří Miloš Zeman. A pak poslal vzkaz kritikům obviňujícím jej z velikášství: „Pro některé je každý projekt přesahující velikost kurníku projektem megalomanským,“ dodal prezident s úsměvem.

V oblasti energetiky podle něj vláda žádnou koncepci nepředložila. „Že se budeme soustředit na jádro a uhlí, to není koncepce,“ vysvětlil. V koncepci musí být podle Zemana specifikovány konkrétní investiční aktivity. A to v programovém prohlášení rozhodně není. Vůbec se neví, jestli se budou modernizovat Dukovany nebo Temelín, nemluvě o tom, že by se řešilo, jak to udělat. „A takových příkladů zmatené, nekoncepční práce v energetice bych našel desítky,“ dodal prezident.

K těmto problémům se navíc přidávají problémy další. „Naše milovaná EU se rozhodla podporovat obnovitelné zdroje,“ vzpomněl prezident.

V podstatě prý proti obnovitelným zdrojům nic nemá, ale musí být zasazeny do fungujícího ekonomického rámce a nemohou být neustále dotovány.

„U nás nemáme ani alpské řeky, ani severoněmecké větry,“ připomněl prezident, proč u nás takové věci nemohou fungovat. A solární energetika, které se zastánci obnovitelných zdrojů chytají, se prý neosvědčila také. „Každý dnes ví, že solární zdroje jsou nestabilní kvůli počasí,“ připomněl prezident. Energie se tedy musí zálohovat, při čemž se jí značná část ztrácí, takže ve finále tím energií plýtváme.

To však stále byl ve fázi pochval. „Milá vládo, pochvala těší, ale kritika inspiruje,“ přešel poté prezident ke druhé, negativní poznámce.

V programovém prohlášení prý není jasná odpověď na otázku, kde vláda na své plány vezme peníze. „Objevují se názory, a já s nimi nesouhlasím, že by tímto zdrojem měl být deficitní rozpočet,“ zmínil Zeman. Podle něj je to hezký alibismus, ale politika je taky o symbolech a gestech. Připomněl také, že jsme se v minulosti zavázali snižovat deficit.

„Podívejte, já jsem pro deficit v době krize. Ale nejsem pro deficit v době hospodářského růstu,“ uvedl prezident. Uznal, že vládě se povedlo výrazně zvýšit výběr daní, nicméně zjevně to nestačí. „Moje odpověď bude jasná a krutá: Jsou obrovské zdroje v úsporách,“ doporučil prezident vládě, kam se v optimalizaci rozpočtu zaměřovat.

Ekonomika a společnost jsou podle prezidenta nesmírně plýtvavé. Jako nejděsivější příklad zmínil 48 miliard na obnovitelné zdroje. „Je to pozůstatek minulých vlád a zeleného šílenství,“ připustil prezident. Řešení je však na současné vládě. On prý dohodl s ředitelem ČEZ Benešem, že podnik dá zadarmo vládě k dispozici právnický tým, který bude hledat úspory v energetice.

Poblahopřál Ministerstvu financí, že už vyhrálo proti solárníkům dvě arbitráže, ale to by rozhodně neměl být konec. „Věřím, že společně najdeme cesty, jak solární barony odstřihnout od zdrojů, o které se nezasloužili,“ uzavřel téma.

Podle prezidenta také máme příliš úředníků, i když prý ví, že těmito slovy mnohé naštve. „Tito lidé si vymýšlejí práci, aby ospravedlnili svou existenci,“ myslí si prezident. Z toho důvodu by se neměl zvyšovat počet úředníků, a tím spíše ne prostředky na jejich platy.

Připomněl, že například v bankovnictví už nastoupila robotizace, kde tradiční úkony lidí za přepážkou dělají stroje. „Proč se neinspirovat?“ nechápe Miloš Zeman. Propuštění úředníci podle něj dnes při nedostatku pracovníků bez problémů najdou uplatnění v soukromém sektoru.

Děsivé čtení mu prý obvykle přinášejí zprávy Nejvyššího kontrolního úřadu popisující hospodaření úřadů. Zmínil třeba případ, kdy předminulá ministryně práce (Michaela Marksová Tominová – pozn. PL) nechala zaplatit 1,3 miliardy za 3 počítačové systémy, z nichž ani jeden nefunguje a nejsou kompatibilní. „Já jsem si z toho udělal Zemanův zákon: Každý nový počítačový systém je dražší, pomalejší a poruchovější než ten předchozí. A srdečně zdravím naše Piráty,“ komentoval plýtvání s hořkou ironií prezident.

Připomněl také laxnost předminulého (Jurečkova) Ministerstva zemědělství, kvůli které nám hrozí vracení dotací za 7,5 miliardy. „Jsou to desítky a desítky položek,“ ujistil prezident.

„Připravujeme se na válku? Jinak nechápu obrovský nárůst prostředků vkládaných do státních hmotných reserv,“ dodal prezident Zeman další příklad.

Na závěr připomněl situaci, kdy v jakémsi rozhovoru označil Babišovu vládu za „naši“. „Tři novinářští filistři se rozčílili, proč mluvím o ‚naší vládě‘,“ připomněl.

Jenže podle prezidenta se navzdory těmto filistrům skutečně jedná o naši vládu. „Jestliže dnes Sněmovna vysloví důvěru, bude to skutečně ‚naše‘ vláda. Vláda všech občanů,“ zdůraznil.

„Všichni v této místnosti se snažíme pracovat pro Českou republiku,“ doplnil, když opsal pohledem celou Sněmovnu.

Pak už prezident popřál vládě úspěch a vše zakončil: „Chtěl bych popřát České republice, aby byla úspěšným, klidným a bohatým státem.“

autor: Jakub Vosáhlo