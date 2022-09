Kurzarbeit. To potřebujeme, promluvil za firmy Prouza

reklama

Maximální cena elektřiny pro domácnosti a firmy. Jaká má být? „Možná záleží spíš na tom, jak rychle bude. Protože tady je obrovská nervozita mezi lidmi, mezi podnikateli. Pro nás je důležité, aby to bylo co nejjednodušší, aby to platilo pokud možno plošně, a doufáme, že to bude platit plošně pro všechny občany, že to bude platit pro všechny malé a střední firmy... Přece nikdo nechce opakovat ty covidové programy, složité žádosti, měsíce čekání na peníze,“ zmínil Prouza v Interview ČT24. Věří, že to bude i dříve než 1. ledna, než o tom vláda zatím mluvila.

Podle Prouzových slov je v současné době zejména důležité, aby se oddělila cena drahého plynu pro výrobu elektrické energie z toho, jak to táhne veškerou cenu energií nahoru. „To je to základní, co potřebujeme dosáhnout,“ podotkl. „Dneska, protože vyrábíte relativně za draho z drahého plynu, tak to táhne veškerou tu tržní cenu elektrické energie nahoru. Pokud se zadotuje cena plynu pro výrobu elektřiny, tak to elektřinu sráží. A to je přesně podle mě jedna z věcí, na kterých tu shodu musíme najít,“ poznamenal Prouza.

Co se týče povolenek, je podle něj třeba vzít velkou část povolenek, které jsou v té tržní rezervě. „Bavíme se tedy o zhruba o částce dvacet miliard. Rozpustit ji tak, aby se stáhla ta cena povolenky. Čím víc jich vrátíte na trh, logicky tím cena klesá. To je mimochodem velký úkol pro Zbyňka Stanjuru, protože ten návrh dneska mají na stole ministři financí, Zbyněk Stanjura to musí dotáhnout s Evropským parlamentem,“ zmínil Prouza.

Hovořilo se i o kurzarbeitu, který podle Prouzy rozhodně má smysl pro postižené firmy. „Zítra je k tomu velké jednání s panem ministrem Jurečkou. Řada firem dnes říká: Nám dává větší smysl přes zimu, kdy ty energie budou nejdražší, utlumit výrobu a udržet si zaměstnance pomocí kurzarbeitu, ušetřit ty obrovské náklady a firmu znovu rozjet na jaře, když ty energie budou levnější,“ podotkl Prouza.

