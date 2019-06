Kvůli návrhu na výměnu ministra kultury se dnes Babiš setká s Hamáčkem

Babiš návrh na odvolání Antonína Staňka a jeho nahrazení v čele ministerstva kultury Michalem Šmardou (oba ČSSD) poslal na Pražský hrad na konci května. Sociální demokraté mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by Zeman s výměnou nadále otálel. Žalobu ale může podat jen premiér a Babiš k tomu nevidí důvod. O věci chce dál jednat.

Hamáček ve čtvrtek také uvedl, že Česko se kvůli situaci kolem ministra kultury dostalo na hranu ústavní krize. Babiš možnost, že by ČSSD kvůli sporu odešla z vlády, označil za absurdní. Nepředpokládá ale, že by se věc mohla vyřešit do neděle, řekl s poukazem na své vytížení dnešním jednáním premiérů visegrádské čtyřky v Praze a na svůj nedělní odlet na summit EU do Bruselu.

Zeman opakuje, že ústava mu pro navrhovanou výměnu ministrů nestanoví lhůtu. Podle ústavních právníků ale musí prezident podle výkladu ústavy vyhovět premiérovi bez zbytečného odkladu. Po případném odchodu ministrů sociální demokracie z vlády by podle prezidenta vznikla nová většina bez ČSSD, která by Babišův kabinet podporovala.

Psali jsme: „Ježišmarja a tohle si říká novinář?“ Prezident Zeman brutálně potupil redaktora ČT Hamáček po jednání se Zemanem: Neodvolání Staňka je na hraně ústavní krize, od Babiše chci znát řešení Premiér Babiš nevidí důvod pro žalobu kvůli ministrovi kultury Prezident Zeman se sešel s Hamáčkem v Novém Veselí kvůli výměně ministra

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab