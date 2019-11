Kvůli rušení organizací ČSSD v Ostravě zřejmě padne žaloba

Sociální demokraté už v září oznámili, že se budou chtít bránit u soudu, protože podle Vajdíkové byli omezeni na právech. Chtěli ale počkat, jak se situace vyvine. „Někteří, bylo jich minimum, si požádali o přeregistrováni v jiných organizacích. Vím, že třeba do místní organizace Hrabůvka to bylo zhruba 18 lidí. Ti lidé nebyli na tu schůzi přizváni. Domníváme se, že tohle jsou personální záležitosti a měli být přizváni. A nebyli do té organizace přijati,“ řekla Vajdíková.

Dodala, že mezi zájemci byl například Richard Bednařík, který už byl jednou z ČSSD vyloučen a následný soudní spor vyhrál.

Podle Vajdíkové by 20. prosince mělo třem stovkám sociálních demokratů v Ostravě zaniknout členství. Sama ví jen o sedmi přijatých do jiné organizace. Vajdíková tvrdí, že o schůzích se členové často ani nedozví. Podle ní nebylo ani stanoveno datum, dokdy by zájemci měli požádat o přijetí jinam. „Dva členové z Mariánských Hor měli přejít do Svinova, poslali si tam žádost a předseda pětičlenné organizace jim odpověděl, že bude dělat schůzi až v lednu, což je opět výsměch, protože kdo nebude registrován v nějaké organizaci, tak mu 20. prosince zaniká členství,“ řekla Vajdíková, která rušení organizací považuje za účelové.

Krajský předseda Hanzel tvrzení Vajdíkové označil za účelovou nepravdu. „Vedení se k nim nechová nijak špatně. Vedení postupuje striktně podle nových stanov, které jsou platné a zaregistrované. Všem členům přišel dopis, ve kterém jsou uvedeny všechny potřebné informace. Na schůzi nemá nikdo za povinnost je zvát, ale řádně jejich žádost projednat, což se tak děje,“ řekl ČTK Hanzel.

Vajdíkové se taky nelíbí, že novým ostravským předsedou ČSSD byl před časem zvolen někdejší primátor Ostravy Petr Kajnar, v minulosti vyloučený z ČSSD, který se teď do strany vrátil. „Osobně proti panu Kajnarovi vůbec nic nemám, my jsme dokonce byli tehdy proti jeho vyloučení, vyloučila ho jeho místní organizace v Porubě. Jde o to, že my jsme stále všichni členové, nikdo z nás nebyl informován o konferenci, nikdo nebyl přizván. Byli jsme kráceni na svých právech být volen a volit,“ míní Vajdíková.