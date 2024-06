Ladik Větvička: Válka může přijít rychle. Stejný scénář jako před první a druhou světovou

Větvička se ve vysílání vyjádřil mimo jiné k informaci, kdy se Německo nechalo slyšet, že je potřeba se připravit v rámci pěti let na válku s Ruskem. „K oběma velkým válkám došlo proto, protože Rusko i Německo bylo příliš silné a bylo je třeba zničit a bylo třeba zabránit tomu, aby spolupracovaly. Víme velice dobře, které mocnosti zahájily aktivity a komu nakonec prospěla první světová válka. Víme, komu prospěla druhá světová válka a víceméně to sbližování Ruska s Německem před rokem 20, řekněme, když se ještě dával do provozu plynovod, tak to pravděpodobně někomu na Západě vadí," poznamenal Větvička.

„Někdo tuší, že v okamžiku, kdy by se ruské zdroje a německý um a průmysl daly dohromady, tak je to velice nebezpečné pro ekonomickou konkurenci všude jinde na světě. Takže mám obavu, že ten scénář je opět podobný jako před každou z těch dvou velkých válek za posledních sto let a může z toho opravdu přijít cokoliv a může to přijít velice rychle. Takže jestli teď někdo v Německu říká: Připravme se na válku s Ruskem během pěti let, tak to taky může znamenat: Připravme se, protože za týden to může být tady. Nechci strašit, nechci nic vymýšlet, ale ty trendy jsou tam velice jasné," dodal Větvička.

„Když se dívám na zdroje, tak se vůbec nedívám na Českou televizi, na Novu a na tyhle naše hlásné trouby, které melou neustále dokola stejnou propagandu. Když si chce dnes člověk udělat názor, tak si musí pustit všechno od zpráv z Kyjeva, z Ukrajiny, přes zprávy z Moskvy. Od Deníku TO a Rádia Universum až třeba po Forum24, ať vidíte, co ti lidé píšou. Je třeba vyvážit pohledy alternativních zdrojů, jako je Vidlák, nebo na webu D-fens, kde jsou lidé, kteří mají své specifické úhly pohledu a porovnat to třeba teď v případě těch problémů, které se dějí v Gruzii a kde je v podstatě v běhu nová forma Majdanu. Je třeba vidět to z obou stran, i z těch státních úhlů pohledu, i z těch opozičních. Teď nechci říct, že ty státní jsou ty správné a opoziční nesprávné, nebo opačně, to je vždycky otázka času. Ale aby si člověk opravdu udělal svůj úsudek, tak dneska musí hledat, studovat, i proto jsem začal pokračovat v tom, co bohužel ukončil Míra Macek a kde se dál snažím dávat různé úhly pohledu. Takže moje stránka Větičky Ládíka Větvičky, což jsem navázal na jednu legraci, kterou mi jeden bloger před několika lety navrhl, že by se to mohlo věnovat, takže jsme to udělali," zmínil Větvička.

„To jsou podle mě ty věci, kam lidé dnes směřují, protože chtějí znát názor různých stran a nepotřebují se dívat na Seznam, Českou televizi, nebo něco podobného," doplnil Větvička.