Láme se chleba, řekl Prymula. Nakažené sestry? Možná jinak. A temná informace o viru u nás

Epidemiolog Roman Prymula by měl odejít z čela Ústředního krizového štábu, neboť by se měl věnovat projektu chytré karantény. O něm pak podrobně hovořil s Českou televizí. Zároveň si zaspekuloval o tom, že existují různé mutace viru, a hovořil i o tom, jak mohlo dojít k nákaze u zdravotního personálu.

„V tuto chvíli se blížíme do rozhodující fáze příprav na chytrou karanténu a na další protiepidemická opatření, jakým způsobem je realizovat, a já nemohu dost dobře sedět na více židlích, takže je dohoda, a bude to projednávat vláda a je to předběžné, pan premiér už to inzeroval v tisku. Já bych měl mít pozici, která bude zodpovídat za tu zdravotnickou přípravu a ministr Hamáček by se měl stát šéfem Ústředního krizového štábu,“ poznamenal Prymula v České televizi. Projekt chytré karantény odstartoval dnes na jižní Moravě a to v 8 hodin ráno.

„Chceme zjistit, zda jsme tento systém schopni dělat na území celé České republiky v tomto rozsahu. To, co je prioritní, je vlastně do tří dnů zjistit kontakty toho dotyčného jedince, který se stal pozitivním, a odizolovat je doma, aby dále to onemocnění nešířil. To je pointa té rychlé karantény,“ uvedl Prymula. Jižní Morava byla vybrána jako průměrný kraj, co se týče výskytu. „Abychom byli schopni ukázat, jestli to bude fungovat, nebo ne, zatím jsme to nedělali na top kapacitu, která je třeba v Praze,“ dodal.

„Chytrá karanténa je otázka jakéhosi vytrasování stopy člověka pět dnů zpátky, ale není to tak, že by tam byla telefonní čísla osob, se kterými se potkal. Je tam jenom, kterým prostorem se v podstatě pohyboval, ale pak až na základě rozhovorů s proškolenými pracovníky by se měla ta mapa doplnit o konkrétní lidi, a ty musí dodat ten konkrétní dotazovaný jedinec,“ řekl Prymula. Ubezpečil, že data jsou v bezpečí.

Co se týče nárůstu případů, Prymula poznamenává, že jsme na dobré cestě. „Ale úplně to optimismus ještě nepřináší, protože v řadě zemí, jakmile dojde k nějakému povolení opatření, tak dojde k okamžitému nárůstu, a proto my chceme, pokud něco snížíme, tak to chceme nahradit tou karanténou, která bude orientovaná na člověka, ne na celou populaci,“ dodal. Zároveň připustil, že přicházíme do kritické fáze. „Láme se chleba. Pokud to udržíme v tom lineárním nárůstu, tak nebudeme mít problém s naší kapacitou zdravotnických zařízení, pokud bychom se dostali do té spirály, tak ta je bohužel taková, že žádný systém to kapacitně nezvládne. Proto se to všechno dělá a snažíme se udržet tam, kde jsme,“ uvedl.

Závěrem se Prymula vyjádřil k šíření koronaviru v domovech pro seniory i k úmrtí zdravotní sestřičky z Thomayerovy nemocnice v Praze. „Ukazuje se, a je to trochu spekulace, že v některých případech ten virus se chová jinak než v případech jiných. Je otázkou, jestli to jsou úplně stejné klony nebo jestli je to nějaká varianta, která je trochu odlišná, protože konkrétně u toho taxikáře (jde o případ prvního komunitního přenosu v ČR) ten virus se choval velmi agresivně, postihl vlastně podobným způsobem jeho nejbližší příbuzné, nakazilo se několik lidí,“ popisoval Prymula.

„Tady v tomto případě musíme postupovat velmi obezřetně, protože jde o šíření takové agresivní varianty, teď spekuluji, nemáme to zmapováno. Ale opravdu v některých případech se ten virus chová velmi mírně a prostě ti lidé to téměř nepoznají, a tady ty klinické projevy byly zcela zásadní,“ dodal.

„Osob, které se celkově nakazily ze zdravotnického personálu, je kolem šesti desítek, což je poměrně velké číslo. Ale to neznamená, že se nakazily ve zdravotnictví. Velká část z nich se nakazila v běžném komunitním přenosu, nebo když byly v zahraničí, ale máme poměrně i vysoké počty, které se nakazily ve zdravotnických zařízeních,“ uvedl. „Snažíme se apelovat na to, aby lidé postupovali při snímání pomůcek v souladu s instruktážním videem, protože ty dvě sestřičky, které se nakazily tímto agresivním virem, tak byly v situaci, kdy měly kompletní protektivní vybavení na úrovni 3, a přesto došlo k nákaze, a je to popsáno i z jiných zemí světa, že pokud se neopatrně svlékáme, tak se dostane ten virus na naši pokožku, a potom se může dostat přes sliznice do těla a nakazit nás. To znamená, že tohle je klíčová věc,“ dodal.

