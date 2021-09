Landa šířil árijství, vzpomínal Horák. Mělo to úspěch, vzhledem k místu dění

Spisovatel Jakub Horák zavzpomínal na nezvyklé aktivity zpěváka Daniela Landy v Afghánistánu v roce 2015, kdy tam Landa prosazoval kult árijství. „Já jsem tam byl s ním, a to byl nesmírně fascinující zážitek. On měl plán stát se asijskou hudební hvězdou, akorát to nikdo moc nepochopil,“ prohlásil Horák s tím, že Landa by místo řešení covidu měl natočit další album.

„Já jsem mu říkal, aby natočil další album, ale on místo toho udělal ten Blanický manifest, tam byla různá kaligrafie, Jan Hus a další jeho oblíbený symboly. Já k němu mám přátelský vztah, takže když vidím, že začíná někam ujíždět špatně, tak mu říkám, aby to nedělal, ale když to stejně udělá, tak mu přeju, aby ho to nepoškodilo,“ rýpal do Landy Horák v rozhovoru pro YouTube kanál Standa show. Anketa Byla Angela Merkelová přínosem pro Evropu? Ano 13% Ne 79% Nevím / Je mi to jedno 8% hlasovalo: 16218 lidí

„Ale on měl i nějaký dobrý nápady, vždyť on přišel tehdy s tím, že by se dělaly koncerty s povinným testováním. Ale to je paradoxní, že pro ty jeho fanoušky je nejenom očkování, ale i to testování zlo, a tak mu teď vyčítají, že se Landa spojil s vládnoucí garniturou a chce, aby se lidi testovali, a že jsou z něj zklamaní. Lidem se prostě nezavděčíš,“ dodal spisovatel a zavzpomínal na společné zážitky z Afghánistánu v roce 2015.

Celá zkušenost byla podle Horáka naprosto fascinující, protože Landa v Afghánistánu prosazoval koncept árijství. „On tam přijel s tím svým konceptem toho árijství, že vlastně všechna tamní civilizace má nějakej indoevropskej základ. No a on to tam vysvětloval všem těm Afgháncům a my jsme třeba byli i u nějakýho ministra a on tam přišel se svojí árijskou hymnou a podobně,“ vyprávěl Horák s tím, že Afghánci árijství docela uznávají, protože tam tento koncept není zašpiněný jako v Evropě kvůli Hitlerovi. „Oni mají třeba i árijské aerolinky nebo cukrárny a tak,“ dodal Horák.

Landa se jim podle jeho vzpomínek líbil kvůli své bojovné povaze. „Oni jsou bojovnická kultura a jim se prostě líbil člověk, který se potápí se žralokama, jezdí rallye nebo boxuje. Takže oni ho brali jako nějakýho hrdinu a já jsem to tam s ním projezdil, napsal o tom reportáž a bylo to vážně fascinující,“ pokračoval Horák.

Landu do Afghánistánu pozvala česká armáda, která byla v zemi v rámci mise NATO. „Protože prý když šli vojáci do akce, tak byli zvyklí si pouštět právě Landu. On tíhl k těm vojákům a tam vznikla ta jeho záliba k Afghánistánu. A tam se potkal i těma správnejma lidma a vytvořila se ta spolupráce. Navíc tam bylo spojení s nějakou asijskou Eurovizí, kde on vystoupil s tou árijskou hymnou a uvažovalo se, že vlastně může uspět na tom miliardovým asijským trhu. Akorát to nedopadlo, protože tomu vlastně nikdo moc nerozuměl,“ dodal s úsměvem Horák.

