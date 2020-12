Láska kvete v „demobloku”: Zahradil odhalil Kalouska

Europoslanec Jan Zahradil (ODS) se s vervou pustil do Miroslava Kalouska (TOP 09). Konstatoval, že Kalousek kope do ODS, do té ODS, bez které se teď TOP 09 neobejde. Kalousek podle Zahradilova názoru definitivně končí. Prozradil také, kdy bude Miroslav Kalousek prezidentem.

Jan Zahradil je znám jako politik, který se nezdráhá říct, co si myslí o druhých. Opakovaně uhodil na svého stranického kolegu a starostu pražských Řeporyjí Pavla Novotného. Vymezoval se také vůči předsedovi Senátu Miloši Vystrčilovi. A teď se pustil i do Miroslava Kalouska.

„M. Kalousek rozdává poslední dobou jeden rozhovor za druhým a je to smutné čtení. Všechno podle stejného mustru: Pár zahořklých kopanců do ODS, zdůraznění vlastních zásluh (když se nepochválím sám, nikdo to za mě neudělá) a ujištění, že ještě nekončí (ač všichni vědí, že ano),“ vypálil Zahradil na sociální síti Facebook.

„Inu, ta porážka chutná hořce. V roce 2013 věřil, že jeho strana vystřídá ODS a sám to bude na pravici jednou koučovat. Dnes jeho spolustraníci přelezou 5 % jen díky koalici právě s ‚tou‘... To budu já dřív předseda Evropský komise, mladá paninko. ODS a jemu samotnému ukázali palec dolů,“ pokračoval ve slovní palbě.

Nakonec dodal, že příklad Miroslava Kalouska ukazuje, že by se z politiky mělo odcházet důstojněji a ve správný čas. U Kalouska už je podle Zahradila pozdě.

V diskusi pod svým vlastním příspěvkem také prozradil, zda a kdy se Miroslav Kalousek stane prezidentem.

„To budu já dřív předseda Evropský komise, mladá paninko,“ konstatoval Zahradil v odpovědi jedné ze čtenářek na poznámku, aby se nedivil, až bude Kalousek prezidentem.

Vyslechl si také výzvu, aby se sám „rozhoupal“ a z politiky odešel.

„No tak se pane Zahradil rozhoupejte, a důstojně a včas odejděte. Jste cca stejně dlouho jako Kalousek,“ napsal Zahradilovi pan Stejskal.

„Nebojte nebojte,“ odvětil Zahradil.

Pan Radomír Zamazal na konto Zahradila poznamenal, že poslední dobou rád střílí především do vlastních řad. Zahradil odvětil, že se nikdy nebál říkat, co si myslí, i o kolezích na pravici, kteří by mu měli být ideově bližší.

„Naštěstí už si mohu/budu říkat, co si opravdu myslím. Bez nějakého velkého taktizování. Možná to někoho překvapuje. Ale pro mne je to osvěžující,“ konstatoval Zahradil.

Aby ukázal, že se opravdu nezdráhá říkat, co si myslí, dal jasně najevo, že s předvolební koalicí s TOP 09 nesouhlasí. Ale nehodlá to prý kolegům v ODS kazit. „Ani já ne, ale nebudu to kolegům, kteří to vymysleli, kazit,“ napsal doslova.

