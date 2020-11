Užívá Pavel Novotný drogy? Jan Zahradil naznačil. A v ODS je další ostrá válka

Je tu další ostrý spor v ODS. Přední muž ODS Pavel Novotný versus europoslanec za tutéž stranu Jan Zahradil. Tentokrát hádka začala kvůli americkým volbám. U toho však nezůstalo. Tématem byly hlavně drogy. Ostrých slov padlo mnoho a na povrch vyplavaly dost nehezké věci. Novotný to tak nenechá. Požene to vejš! A kdo na čem frčí?

Europoslanec Zahradil napsal krátký komentář k americkým volbám: „Hlavní neznámou veličinou případného Bidenova prvního (a zřejmě i posledního) mandátu by byla Kamala Harris. Neboť z ní bude třeba vyrobit prezidentskou kandidátku 2024 (pokud se neujme úřadu ještě předtím). Přičemž její zahraničněpolitické postoje jsou, mírně řečeno, v mlze.“

V diskusi pod příspěvkem se okamžitě zjevil jeho stranický kolega Pavel Novotný z Řeporyj s příspěvkem tohoto znění: „Kramný by tam byl lepší než ten hlupák Donald. Narážka na zřejmě jediný mandát Bidena je ubohá. Naštěstí to skoro nikdo nečte. Ale stejně, v zájmu ODS byste měl možná zvažovat 3x každou myšlenku, co pustíte do veřejného prostoru. Jste vyřízený, ale pořád bohužel slyšitelný.“

To, že ho poučuje zrovna řeporyjský starosta, se europoslanci z ODS asi moc nelíbilo a tak přešel do protiútoku, a zamířil na citlivé místo: „Na čem jedete dneska, Pavle? Snížek, piko, nebo nějaký bobule?“ Zahradil si zřejmě ještě pamatuje doby, kdy se Novotný chlubil v médiích, že kouří marihuanu před hospodou v Řeporyjích. Ten si ale nařčení z toho, že by užíval návykové látky, nenechal líbit a vypálil: „Honzo, ty jsi debílek, že to snad ani není pravda. Co z tebe se stalo za chudáka...“

Zahradil se už pak jen pokusil Řeporyjce usadit slovy: „Trochu sebekontroly, pane starosto. Toto je přece jen veřejná sociální síť twitter, ne řeporyjská radnice.“ Celá kauza ale zřejmě neskončila a Novotný celou věc požene pravděpodobně výše. Co se děje na řeporyjské radnici, se můžeme jen domýšlet.

„Tak jsem si nastudoval, co může řadový člen ODS udělat, je-li si jist, že čelí šikaně a dehonestaci Zahradilem. Poženu ho za to chichichi nařčení z narkomanie před rozhodčí komisi regionu, ať nepoškozuji kvůli tomu debílkovi stranu navenek.“ napsal později Novotný. Jan Zahradil má skutečný problém.

Svůj postoj pak vysvětlil v dalším příspěvku. A můžeme se opět jen domnívat, na co narážel slovy: „Mně vadí, že nefetuji a Zahradil ze mě děla narkomana, zatímco celá strana, včetně mě, děla první poslední, aby se neakcentoval ten alkoholismus. Připadá mi to strašně nefér od něj.“ Doufejme, že si celou věc páni z ODS vyříkají a přejme jim oběma pevné zdraví.

