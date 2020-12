Ledecký v DVTV: Vy jste mě střihnul. Z čeho mě tu obviňujete? Zrovna když jsem říkal...

reklama

Ledecký hned na začátku odmítl, že by chtěl dělat mesiáše české kultury a podle něj není ani pravda, že by Cestu ze tmy „zaštiťoval“ profesor Flegr a že za ní stojí on a Daniel Landa. Za projektem totiž stojí promotér Karel Luxík, jenž je požádal, aby projektu udělali reklamu. „Což se trefil, to se nám povedlo, ale úplně jinak, než jsme čekali,“ poznamenal zpěvák. Anketa Chcete, aby vláda přes Vánoce a Silvestra otevřela hospody? Ano 22% Ne 78% hlasovalo: 3470 lidí

Stejně jako Daniel Landa v Prostoru X řekl, že má s profesorem Flegrem „nesoulad“ v názorech. „Pan profesor má pocit, že naše populace je jako malé děti a je v té partě těch lidí, kteří je straší až k smrti,“ řekl o něm. Ale v iniciativě je parazitolog zmíněn, protože vynesl na světlo boží návrh Emanuela Žďárského. A stejně jako Landa chce i Ledecký, aby se možností testovat Žďárského levnějším testem zabývala vláda, která ji na jaře z nějakého důvodu smetla ze stolu.

Ledecký tvrdí, že test nemá certifikaci kvůli nezájmu institucí, které certifikace udělují, i když se jeho varianta prý využívá už v zahraničí. A osobně se domnívá, že levný test je konkurence pro ty, kdo mají na epidemii „megabyznys“.

Dodal, že oslovili organizátory koncertů a sportovních akcí, např. pořadatele hokejové extraligy. „Dostali jsme naprosto jasný signál, že oni by tu cenu testu, která v té ceně vstupenky, že by to vzali na svoje triko a umázli ze své marže, jenom kvůli tomu, aby tam ty lidi dostali,“ uvedl zpěvák. „Já mám prostě obavu a strach z toho, že tady je dobře třetina populace, která je k smrti vyděšená, a to nejenže už nepůjde do kina nebo do divadla nebo na koncert, oni budou mít děs si stoupnout vedle kohokoliv, koho neznají, když bude dýchat,“ řekl dál. Jeho facebookové apely byly prý chyba, kterou by v retrospektu neudělal. „Podle reakcí na to jsem si dokázal úplně přesně spočítat, no, odhadnout, jak je ta společnost polarizovaná,“ vysvětlil, jak se dostal k jedné třetině populace.

Veselovský mu pak pustil video ze září, kde tvrdil, že počet mrtvých nerostl, i když počet potvrzených případů šel nahoru. Zpěvák mu odpověděl, že za tím, co říká na videu si stojí, ale jeho chyba byla, že v rámci své sociální bubliny se stýkal v podstatě jen s lidmi, kteří ho měli rádi, ať už to byli kolegové, rodina či fanoušci. „Ta chyba byla v tom, že jsem žil v pocitu, že mě mají lidé rádi, protože se stýkám jen s těmi, kdo mě mají rádi. A teď jsem s tím vyjádřením vylezl do společnosti, kde, to si řekněme na rovinu, muzika je něco, co lidi mimořádně spojuje a mimořádně rozděluje. A to nejen v rámci žánrů.“ Také podotkl, že Veselovský sice pustil jeho video, ale utnul ho zrovna předtím, než říkal, že je potřeba chránit rizikovou skupinu: „Vy jste to střihnul těsně předtím, než tam říkám, že než ty peníze vyhazovat za nesmyslné trasování a testování, tak je potřeba ty peníze, tu energii a ten lidský potenciál vzít na ochranu té rizikové části populace. A že za ten půlrok přesně a detailně víme, kdo ta riziková část populace je.“

Moderátor se ptal, zda ve videu tedy neřekl, že covid není třeba brát vážně, že si farmaceutické firmy z lidí dělají legraci a zda tedy nemá i podíl na tom, co se dále dělo. Ledecký nesouhlasil. Jednak s interpretací, že si farmaceutické firmy dělají z lidí legraci, podle něj si z nich naopak dělají dojné krávy. A vyvracel, že by se spletl, protože řekl, že je třeba cíleně chránit rizikovou skupinu, což se nestalo.

Veselovský se ještě zeptal, proč video ze svého profilu smazal a Ledecký vysvětlil, že už se nechce podílet na polarizaci české společnosti, a to jakýmkoliv směrem.

Zpěvák také prohlásil, že byl vděčný za americké volby, protože to byl jediný čas, kdy z titulků a titulních stran novin zmizel denní počet nakažených. Odmítl nařčení, že by nemoc zlehčoval, na nemoc mu umřeli přátelé. Veselovský se oháněl statistikou mrtvých za podzim, ve které má Česko několik smutných prvenství a upozorňoval, že Ledecký v září argumentoval, že počet mrtvých se za 6 měsíců nezvedal. A Ledecký se bránil, že zároveň zmiňoval, že je potřeba chránit rizikovou skupinu, a to podle něj bylo podceněno. „Takže já nevím, z čeho mě tady obviňujete. Fakt nevím,“ řekl moderátorovi.

Potvrdil, že se z facebooku stahuje. „Já jsem za tenhleten výstup, který jsem podnikl, ještě jsem v životě nezažil tolik nenávistných a opravdu hnusných komentářů, které už nejsou směřované vůči mně, což já bych vydržel, ale jsou směřované i vůči mé rodině a tohle já nepřipustím. A není jiný způsob, jak tomu zamezit, než že se z toho veřejného prostoru stáhnu,“ vysvětlil.

