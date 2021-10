Lejstro podepisuje, ruku mu nikdo nevede. Ale proč to proboha neukázali hned, nechápe Ondřej Neff

„Důkaz totální zvůle a neschopnosti prezidentské kanceláře,“ komentuje publicista Ondřej Neff na serveru Neviditelnýpes.cz video zachycující prezidenta Miloše Zemana, jak v nemocnici podepisuje svolání zasedání nové Poslanecké sněmovny. Neff nechápe, proč to video Hrad nezveřejnil hned a nepředešel nejrůznějším spekulacím. Namísto aktivace článku 66 Ústavy ČR by měl přijít vyhazov prezidentových mužů, míní Neff.

Hradní kancléř Vratislav Mlynář zveřejnil ve čtvrtek odpoledne video zachycující prezidenta Miloše Zemana při podpisu listiny se svoláním zasedání nové Poslanecké sněmovny na 8. listopad. Prezident je na lůžku, očividně slabý, ale v dobrém rozmaru. Lejstro podepisuje a nikdo mu ruku nevede. Neff podotýká, že na listině není datum. Dále budí pohoršení počet osob u prezidentova lůžka, všichni bez ochrany dýchacích cest – ale podstatné je, že prezident je při vědomí, hovoří, podepisuje se, žertuje.

„Video zveřejněné až po 11 dnech je důkaz totální zvůle a neschopnosti prezidentské kanceláře. Je naprosto nepochopitelné, proč ho nezveřejnili hned. Tím by se zamezilo spekulacím a fámám – a samozřejmě by se celý proces aplikace článku 66 Ústavy dostal do jiného světla. Právě tak má úplně jinou hodnotu debata o tom, co je to neschopnost práce, a co je neschopnost vykonávat ústavní povinnosti.

Pokud je prezident Zeman na tom zdravotně tak, jak je vidět na videu, asi těžko bude rozdávat medaile 28. října. Nezdá se však, že by nevěděl o světě a nedokázal by se rozhodovat,“ konstatuje Neff.

Hradní kancelář, dle jeho slov, uvedla veřejnost v omyl. „Může se vymlouvat, že video jen ukazuje to, o čem předseda Sněmovny Radek Vondráček o návštěvě prezidenta podal svědectví. Háček je v tom, že mlhy, lží a arogance bylo tolik, že k uvěření je třeba něčeho pádnějšího, než jsou slova. Třeba to video, zveřejněné z nepochopitelných důvodů po 11 dnech,“ pokračuje Neff.

Video podle Neffa pouze ukazuje, že prezidentovi se dařilo 10. října mnohem lépe, než jsme si představovali – ale otevírá se prostor ke spekulacím, proč ta „temná trojka“ držela video pod pokličkou. „Jedenáct dní a celou dobu mlžila a provokovala,“ míní Neff.

„Článek 66 tedy zřejmě nepřijde hned tak brzy do úvahy, ale vyhazov Mynáře a spol. by měl nastat co nejdřív. Jenže by ho musel vykonat prezident a to pak je začarovaný kruh nebo ‚Hlava XXII‘, lze si přebrat dle libosti,“ píše Ondřej Neff.

