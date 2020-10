Lékař: Přijde třetí vlna covidu, ta největší. Na jaře. Už předem vám něco řeknu

reklama

V souvislosti s epidemií covidu-19 se také velice často řeší otázka, kdo za ni může. Na jaře vina padala na tzv. lyžaře, kteří se vrátili z Itálie. V současnosti opozice a část obyvatelstva klade vinu za údajné nezvládnutí epidemie vládě, která prý kvůli marketingu nevyhlásila opatření včas. A z vlády se ozvalo obvinění, že za epidemii mohou nezodpovědní lidé, kteří nedodržují nařízení, nenosí roušky apod. Anketa Souhlasíte s důvody, proč Daniel Hůlka vrátil státní vyznamenání? Ano 10% Ne 71% Je mi to jedno 19% hlasovalo: 403 lidí

Například od imunologa Václava Hořejšího na iRozhlasu zaznělo: „Samozřejmě, od začátku jsem to předvídal. Moje předpovědi možná byly o něco horší a zpožděné asi o týden. Dalo se to čekat, epidemiologické modely to ukazovaly. Kdyby omezení na jaře zavedli o týden nebo dva později, tak jsme byli úplně ve stejné situaci jako teď. A to, že se se stejným principem neřídili na konci srpna, když se to začalo rozjíždět, tak to je nepochopitelné selhání. Neblahou a rozhodující roli v tom podle mě hráli nezodpovědní a mediálně známí lékaři, kteří tu nemoc bagatelizovali. A politikům se líbilo, že známé tváře opakují něco, co je příjemné.“

Vládu viní i parazitolog Jaroslav Flegr: „Myslím, že každý epidemiolog věděl, že to takhle skončí. Informace vláda musela mít, ale zavírala před nimi oči. Připadla jim nepravděpodobná a mysleli si, že se to musí vyřešit nějak samo. Data byla k dispozici od konce srpna. Nedalo se říct, jestli se na hranice kapacit zdravotních zařízení dostaneme o pět dní dříve nebo později. Ale velmi přesně se dalo odhadnout, kolik tak bude přibývat koncem září denně nakažených."

Jaká je situace na sociálních sítích snad netřeba komentovat.

Fotogalerie: - Volby v ulicích

Právě před tímto hledáním viníka varuje lékař a bývalý reprezentant ČR ve slalomové kanoistice Lukáš Pollert. Uvedl, že obavy v něm nevzbuzují ani tak čísla pozitivně testovaných na covid, ale stále agresivnější vystupování lidí, kteří už ukazují prstem na jasného viníka pozitivních testů.

Vysvětluje proč: „V historii lidstva tolik nevadil přímý původce katastrof, jako například mor ve středověku, hospodářská krize ve 30. letech, nebo komunisté v roce 1948, ale lidé si raději našli svého viníka. Jednou v podobě stoupenců monoteistického náboženství, jindy v třídním nepříteli, nebo v osobě sedláka. Z toho, jak se s těmito ‚viníky‘ lidstvo vypořádalo, nám dosud vstávají hrůzou vlasy.“

„Mám obavu, že nynější způsob komunikace, nápadně připomíná minulé doby. I kdyby tady bylo 11milionů pozitivních lidí, nemůže za to Babiš, Šmucler, Prymula (a učitelé), Pirk a ani Basiková s Ledeckým. Není to ani bar Techtle mechtle, Chorvatsko, lyžařské zájezdy do Itálie a ani povinná školní docházka. Viníkem je virus SARS-Cov -2 a jeho testování,“ říká Lukáš Pollert.

Konstatoval, že na konci roku budou sečteny počty úmrtí v České republice a celosvětově na covid, budou porovnány s loňskými, opatrně se k tomu přičtou i ekonomické škody a uvidí se, co převáží. „Až na jaře přijde třetí vlna, ta největší, nenajdete viníka nikde jinde, než přímo v loďce, jak se na té vlně prohání,“ prohlašuje lékař.

Psali jsme: Prymula vyslal k národu mrazivá slova: Čekají nás neveselé týdny. Nárůst mrtvých je jistý. Všechny vás žádám... Školy i restaurace se ode dneška uzavřou, lidé se nesmí shlukovat To není válka s covidem! Útočná rétorika vlády má vystrašit občany. Václav Klaus vypustil silná slova Zatímco Prymula s vážnou tváří hovořil o nárůstu mrtvých, takto řádili u klávesnic přední novináři

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.