Lékař, který zažil covidové debaty: Cenzura se tu začíná podobat komunismu

V době líté vakcinační kampaně bylo podle tazatele obvyklé zakazovat neočkovaným normálně žít a pracovat. Jak jsme na tom teď, je výčet škod již konečný? „Výčet škod určitě není konečný. Ty škody se budou sčítat strašně dlouho. Je otázkou, zda někdo vůbec bude mít zájem o to, ty škody sčítat, protože vlastně tady vládne ty dva roky covidismus, ideologie nebo nějaké náboženství a ten covidismus nemá zájem na tom, aby ty škody se vyjevily. Uvedu jeden jednoduchý příklad. Všichni už vědí, že vakcína nechrání proti přenosu nemoci, a přesto pořád fungují ty zelené covid pasy. To nedává žádnou logiku. To je absurdní, a přesto vlády téměř všech zemí na tom trvají. Takže to je covidismus v praxi,“ zmínil Čížek.

„A ještě k těm škodám. Naprosto největší škody byly napáchány na dětech zavíráním škol. V tom jsme byli přeborníci, takže tyhle škody se budou vůbec hodnotit a vyčíslovat strašně špatně. Potom škody ekonomické a nakonec škody na zdraví. Protože když si vezmeme podle WHO, že zdraví je stav fyzické, psychické a sociální pohody, tak oni vlastně covidisté za cenu jakési ochrany fyzického zdraví dokonale zlikvidovali psychickou a sociální pohodu lidí,“ domnívá se.

Čížek následně také hovořil o cenzuře a o tom, jak ji vnímá. „Cenzuru vnímám tak, že se začíná podobat cenzuře za komunismu. Právě už na gymplu, nevím, jestli to byl rok 1979 nebo 1989, jsem si zažil určitý druh cenzury a v podstatě jsem dělal to, co dělám teď. To znamená, že jsem vedle sebe dal fakta. Tehdy byla krutá zima a Rudé právo a všechny ostatní noviny psaly, jak naši horníci vykopali tolik a tolik tun uhlí, jak splnili plán na 140 procent, jak je uhlí dost. Ale ve třídě jsme měli 15–16 stupňů. Takže já jsem vyrobil nástěnku, kde jsem vystřihl články z Rudého práva a na pravou stranu jsem dal teploměr a tabulku, do které jsem zapisoval teploty každý den,“ popsal Čížek, jenž se podle svých slov s podobnou situací setkal i dnes – rozhovor o lékařské etice byl podle slov moderátora rozhovoru před nedávnem cenzurován.

„Jediný rozdíl je v tom, že tehdy neznali slovo dezinformátor. Kdyby ho znali, byl bych tehdy označen za dezinformátora jako dneska jenom proto, že jsem vedle sebe postavil fakta. A ta cenzura za ty poslední dva roky – nachomýtl jsem se k nějakým rozhovorům a natočil jsem tři. První byl s Igorem Chaunem, to byla petice pro Parlament – smazáno, zcenzurováno. Petice pro Parlament. Neuvěřitelné. Druhý byl pro Svědomí národa – o etice, smazán z Facebooku. A třetí potom byla odborná přednáška, kam byli pozváni i zástupci oficiálních expertů, a tyhlety přednášky byly také smazány z Facebooku. Ta cenzura je podobná v tom, že probíhá na anonymní bázi. Tak jako za komunistů. Někdo někomu řekne, aby se to smazalo, a ono se to smaže,“ uvedl Čížek.

„Další problém považuji za stejně závažný, a to je, že ta cenzura navozuje u lidí autocenzuru. Protože všichni, kdo dnes publikují na Facebooku, si napřed řeknou: co tam můžu dát, aby mě nesmazali, takže tahle ta autocenzura je vlastně mnohem nebezpečnější mechanismus, který učí lidi neříkat to, co si myslí,“ dodal.

„Na YouTube je celý seznam toho, co je zakázáno říkat o covidu. A v podstatě, když si to přečtete, je to všechno to, co je jiné než oficiální informace,“ poznamenal. „Pfizer sponzoruje cenzuru. Víme, že existuje mezinárodní centrum pro žurnalisty, kde je oficiálně uvedený sponzor Pfizer. Toto centrum pro žurnalisty spolupracuje s Facebookem a Pfizer dále spolupracuje s agenturou Reuters. Na vše jsou podklady,“ podotkl také Čížek.

koronavirus Více aktuálních informací týkajících se COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MZ ČR. Přehled hlavních dezinformací o COVID-19 naleznete na oficiálních stránkách MV ČR. Pro aktuální informace o COVID-19 můžete také volat na Informační linku ke koronaviru 1221. Ta je vhodná zejména pro seniory a osoby se sluchovým postižením.

