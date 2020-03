Lékař u Drtinové: Používejte zdravý rozum. Epidemii dává zhruba dva měsíce

reklama

Beneš se úvodem vyjádřil k nošení roušek v době pandemie koronaviru. „Dobrý nápad to může být, když nemáme žádné jiné pomůcky, ale jenom bych chtěl upozornit na to, že je velmi důležité si uvědomit, v jaké souvislosti člověk ty ochranné pomůcky používat má, a kdy nemá. Rozhodně je potřeba je používat v uzavřených prostorách, kde je hodně lidí, při nákupu, v dopravních prostředcích a podobně; na druhou stranu trošku mě překvapuje, když jdu třeba ráno do práce a vidím lidi, jak venčí psa, nebo jedou na kole, okolo nich není 200 metrů žádným směrem žádný další člověk a oni mají ústenku. To si myslím, že tohleto je zbytečné,“ poznamenal Beneš, že je třeba používat zdravý rozum. Například osamocený člověk běžící v lese podle jeho slov roušku nepotřebuje.

„Sám v autě člověk také roušku nepotřebuje. Záleží na tom, jestli si pak do toho auta někdo nepřisedne, to je jiná věc. Ale pokud člověk jede sám v autě, tak roušku nepotřebuje,“ dodal a zdůraznil, že je nutné hodně větrat, ať už v autech, nebo v jakýchkoliv prostorech.

„Obyčejné roušky, které máme a jsou papírové, tak ty fungují tak dlouho, dokud nezvlhnou. Což znamená, dejme tomu, 20 minut,“ řekl dále k rouškám, které měl společně s moderátorkou nasazené, Beneš. „Jakmile ta rouška zvlhne, tak se stává daleko více propustnou a pak už prakticky nechrání,“ zmínil Beneš.

„Infekce koronaviru se šíří v podstatě dvojím způsobem. První cesta je kapénkovou infekcí. Kapénková infekce vzniká tehdy, když vzniká nějaký infekční aerosol, a to je při kýchání, při smrkání, při prostě takových činnostech, kde je to spojeno s nějakou sekrecí, která jde ven. V tomto případě ta maska chrání a záleží na tom, do jaké míry doléhá,“ podotkl. Rouška podle něj brání tomu, aby se kapénky dostávaly na další lidi. „Druhý způsob přenosu je kontaktem, to znamená, že člověk si přenese ty kapénky tím, že manipuluje zejména rukama v okolí úst, nosu a podobně, očí... A může se to potom roznést na další předměty okolo a další člověk, který se podobně těch předmětů chytí a potom si to podobně přenese na svoje sliznice, tak se tímhle způsobem nakazí. Obě ty cesty jsou významné a při obou těch cestách vlastně ta rouška překáží. Ale nechrání úplně stoprocentně,“ dodal.

Roušky, které si vyrábíme, tak zkrátka podle jeho slov nejsou dokonalou ochranou. „Ale pomůckami, které sníží riziko infekce. Sníží ho třeba o jeden nebo o dva řády, ale úplně ho nezlikviduje,“ zdůraznil a ukázal respirátor jako dokonalou ochranu. Zároveň podotkl, že papírové roušky jsou skutečně určeny pro jednorázové použití.

Beneš dle svých slov doufá, že epidemie bude trvat zhruba dva měsíce a pak se postupně vytratí. „Ale neexistují žádné prognostické pomůcky, které by umožnily to říct nějak spolehlivě,“ dodal. Epidemie pak podle jeho slov může ztratit sílu tím, že dojde k promoření celé populace.

