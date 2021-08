Léky z konopí, levné cesty taxíkem. To slibují Piráti důchodcům

reklama

Průzkumy veřejného mínění ukazují, že šéf hnutí ANO se může opřít o hlasy seniorů, zatímco Piráty volí nejčastěji ti nejmladší voliči. Předseda Pirátů Ivan Bartoš ví, že pokud chce opravdu uspět a stát se příštím předsedou vlády, musí co největší část seniorů přesvědčit, že pro ně bude mnohem výhodnější dát teď Babišovi vale a volit koalici Pirátů a STAN.

Bartoš s Rakušanem proto představili tzv. Stříbrný program, ve kterém ukazují, že myslí i na voliče, kterým již vlasy a vousy prokvétají stříbrem.

„Podporu seniorů si není možné kupovat. Pokud to někdo dělá, jedná s nimi bez úcty. My to chceme jinak, a proto dnes představujeme Stříbrný program. Klade důraz na jejich dlouhodobou péči a plnohodnotné zapojení do společnosti. Budoucnost země totiž patří všem,“ uvedl k programu Bartoš.

Co nejstarší občané Česka v programu najdou? Podle Lidových novin je to důchod minimálně ve výši 10 tisíc korun, levné cesty taxikem za lékařem či na nákupy a léky z konopí.

„Trváme na změnách, díky kterým v roce 2025 průměrný důchod vzroste na 18 až 19 tisíc korun,“ stojí také v programu Pirátů a STAN.

Vedle toho Piráti a Starostové mluví v programu o podpoře domovů důchodců a také podpoře komunitního bydlení, kde by se senioři mohli spolehnout na pomoc sousedů.

Otázkou je, z čeho se bude minimální důchod ve výši 10 000 korun platit, když dnes může nejnižší důchod činit necelých 4 400 korun.

Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer má za to, že v pirátském programu je několik slibů, které jsou ekonomicky proti sobě. Ocenil však snahu Pirátů a STAN přesvědčit seniory, že dokud jim to zdraví dovolí, měli by pracovat a přilepšit si tak k důchodů. Líbí se mu i nápad s taxi.

„Jsem přesvědčen, že by to často bylo levnější než prázdné autobusy pravidelných linek,“ podotkl ekonom.

Komentátor Hospodářských novin Petr Honzejk se nad tzv. Stříbrným programem zasmál.

„Název seniorské kampaně PIRSTAN 'Stříbrný program' je geniální. To, že mají šedivé nebo vůbec žádné vlasy, je přesně to, co chtějí starší voliči slyšet a za co budou inzerující partaje milovat,“ podotkl.

A nebyl sám. Kousavou poznámku přidal i exministr financí za TOP 09 Miroslav Kalousek.

„Já jsem na své 'stříbrné‘ vlasy hrdý. To ale ještě neznamená, že musím být blbý a všemu věřit,“ podotkl Kalousek.

