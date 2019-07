Lepší senior! Nová neziskovka učí důchodce věřit ČT a nevěřit internetu

Programový ředitel Nadačního fondu Lepší senior Zdeněk Svoboda ve svých třiasedmdesáti letech vyráží mezi seniory a snaží se jim popsat, co jsou to dezinformace či fake news. Senioři si podle něj často neuvědomují, že většina médií je dnes v soukromých rukou, takže vypouští především takové zprávy, kterými upoutají pozornost a dosáhnout díky nim zisku. Může přitom jít i o zprávy zavádějící.

V Událostech, komentářích České televize popsal, jak seniory učí, aby se na internetu chovali obezřetně.

„Na grafických obrázcích jim ukazuji, že když se člověk na něco dívá, tak já vás můžu dostat do situace, postavit vás do vhodného úhlu pohledu, tak máte představu, že se na něco díváte. A přitom, vzápětí, když ten úhel pohledu změníte, tak zjistíte, že vůbec nejde o to, co jsem vám říkal,“ vysvětlil Svoboda před kamerami.

Nikdo se sebou nenechává rád manipulovat, a když Svoboda seniorům popíše, že se s nimi někdo skrze jistý druh zpráv snaží manipulovat, jsou pak opravdu obezřetnější.

V rozhovorech se seniory prý svoboda řeší i problematiku řetězových e-mailů. Moderátor Martin Řezníček se Svobody zeptal, jak čelit řetězovým e-mailům. „Problém řetězových e-mailů, který zmiňujete je obrovským problémem... Je to plné konspirací a tak dále. Je to chytlavé, samozřejmě. Fake news jsou vždycky chytlavější. Ale jak tomuhle zabránit?“ zeptal se Řezníček.

Svoboda prohlásil, že to řešit lze, ale je to obtížné. „U těch seniorů je samozřejmě nevýhoda v tom, že oni jsou důvěřiví. A navíc je v nich velice zakořeněno to ‚říkali to v rádiu, říkali to v televizi, tak je to pravda‘. Vůbec si neuvědomují, že ty informační zdroje a ta informační scéna je úplně jiná,“ upozornil Svoboda.

Svým věkovým souputníkům vysvětluje, že média veřejné služby, jako je Česká televize, Český rozhlas a ČTK, jsou vázány nějakými pravidly, ale všechna ostatní média jsou soukromá, takže vypouští především takové zprávy, kterými upoutají pozornost a dosáhnout díky nim zisku. Takovéto zprávy senioři hůře analyzují už proto, že v dobách jejich mládí internet prakticky vůbec neexistoval, takže k němu dnes přistupují jinak než mladší ročníky.

autor: mp