Letenský candrbál blbosti. A debilní hysterie senátorů. Senátor Doubrava opravdu nechápe, v čem je Čína horší než fašistická Saúdská Arábie

ROZHOVOR „Je snad Čína horší než fašistická Saúdská Arábie?“ Severočeský senátor Jaroslav Doubrava si nebere servítky, jak jde o ústavní „pseudožalobu“ na prezidenta, o hloupé kolegy, nebo o lidi, kteří se nechali zlákat nafintěnými hesly a candrbálem blbosti. Komentuje také petiční akci proti Kuberovi a neopomíná u toho zmínit Romy. Ptali jsme se ho i na hlasování z letoška, kde jako jediný nezvedl ruku k podpoře protičínského usnesení, kde se psalo o ilegálním odebírání orgánů. Bez okolků nám sdělil, proč – nejen tomu – nevěří, a co dalšího zpochybňuje. Kritika padá na další hlavy, čtěte za co.

Anketa Vadí vám, že prezident Zeman zatím nepřijal demisi ministra kultury Staňka? Vadí 4% Nevadí 91% Kdo to je, ten Staněk? 5% hlasovalo: 5882 lidí

Senátor Václav Láska, předkladatel ústavní žaloby na prezidenta Zemana, už sehnal 31 podpisů. Návrhem se tak bude zabývat Senát. Proč konkrétně jste se nepřidal?

Když občané v přímé volbě volili Zemana, nevolili ho, že by byl idiot, ale naopak v něm cítili člověka s nadhledem, a přitom i zvláštně razantního. Takový člověk nedělá chyby, kvůli kterým by někdo smolil ústavní pseudožalování. Ústavní žaloba je debilní pokus z ničeho udělat něco.

Hájíte Miloše Zemana obecně? Nechová se obdobně, když teď na Lásku Hrad podal trestní oznámení, za křivé obvinění kvůli údajnému ovlivňování soudců kancléřem Mynářem?

Prezidenta nehájím obecně. Hájím ho pro jeho kvality. To neznamená, že bych se někdy k jeho výrokům nestavěl kriticky. Příklad? Pozvání samozvaného prezidenta Venezuely. To dělat neměl. A žaloba na Lásku? Divím se, že Hradu takový člověk stojí za to, aby se jím zabýval.

Jaroslav Doubrava S.cz



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky Mgr. Václav Láska BPP

Tento profil nevytvořil Václav Láska, proto zde není aktivní

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Váš další kolega senátor Pavel Fischer chce vyslýchat podnikatele, kteří dělají byznys s Čínou. Co říkáte na jeho nápad takového „veřejné slyšení“?

Fischer, člověk, který označí účastníky setkání vlastenecky smýšlejících lidí a spolků u příležitosti výročí mnichovské zrady za prasata, je dost hloupý i na takovou blbinu. Je to jako se ptát meteorologů, jak to vypadá s mraky, jestli k nám chodí správně.

Neměli bychom mít analýzu vztahů země s Čínou jako ji údajně má Nizozemsko, Německo…?

Má se udělat slohové cvičení – mít analýzu vztahů země s Čínou? Proč ne, aspoň si ti, kteří to vytvoří, něco vydělají. Němci, Francouzi a Britové se snaží, jak mohou kšeftovat s Čínou. Tak o co se jedná? Je snad Čína horší než fašistická Saúdská Arábie?

Mgr. Pavel Fischer BPP



senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Ptám se vás i proto, že jste v březnu, tuším, jako jediný senátor nepodpořil usnesení proti Číně. Proč jste byl proti usnesení, které zkráceně odsuzuje nedemokratičnost Číny, nelegální odebírání orgánů občanů, destabilizaci situace v Tibetu?

Že je Čína jaksi nedemokratická? A co člen NATO, islamizující se Erdoganovo Turecko? Proč máme diplomatické styky s bigotními islamistickými fašisty v Saudské Arábii? Z politické blbosti. A také kvůli kšeftu.

Nevím, jak to je s odebíráním orgánů občanů. Co vím je, že když ozbrojenci UCK v Kosovu vraždili lidi kvůli odebírání orgánů, neslyšel jsem u nás jediný protest, jediné odsouzení. Hlasoval jsem proti usnesení, protože o činnosti sekty Fa-lun-kung mám úplně jiné informace, než byly prezentovány v Senátu. Nemohu souhlasit ani s výrazem „nedemokratičnost“ Číny. Ano, je jiná, je to jiná kultura, jiné zvyky.

Nepřísluší nám posuzovat, jsou-li lepší či nedemokratičtější než naše. Podívejte se na současné protesty pseudodemokratů u nás. Jak se chovají k těm, kteří byli zvoleni v demokratických a svobodných volbách. Proč nepočkají na nové volby a nepřesvědčí v nich, že jsou lepší? Podívejte se na výroky Fialy, dokazující, že neumí ani počítat.

A Tibet? Vzpomínám na Jiřího Dienstbiera (otce toho, který dělá jménu ostudu), když mi jednou řekl „Jaroslave, nebýt Číny, nebylo by už Tibetu. Jen ten, kdo nechce vidět ty obrovské investice, ten obrovský pokrok v životě Tibeťanů, je nevidí. Ano, Američanům by obsazení Tibetu náramně chutnalo. Ovládali by odsud středními raketami téměř celou Čínu. O to jde. Ne o osudy tam žijících lidí.“

Zmínil jste „protesty pseudodemokratů u nás“, které se mimochodem konají 30 let od sametové revoluce. Možná jde o varovný prst, Babiš sám to bagatelizuje. Opravdu „vláda vládne úspěšně“, což jsou vaše slova z loňska, když se toto děje?

Demokraté na Letné podpořili antidemokratické hnutí. Pokud se někomu nelíbí řádně zvolená vláda, sebere pár studentů, naivní hlupáky, politickou opozici a všechny, kteří by chtěli být u politického koryta, nafintí se hesly a snaží se naivní lidi nalákat na demonstrace. Aby se jako ukázalo, že candrbál blbosti je vůlí lidu.

Jenže údajných 250 000 lidí na candrbálu není totéž jako volební výsledky. Kromě toho, že Babiš není svatý, věděli i mimoňové kolem Sobotky, když si vzali Babiše do sobotkovské vlády. Tak, o co se jedná? To, že se Fiala asi zhlédl v představě, že vede vládu, on nebo Němcová (to by bylo ještě horší, i když ona vlastně pokukuje po tom, že by nahradila Miloše Zemana), neznamená, že by Babišova vláda nebyla úspěšná.

Samozřejmě, parta kolem Fialy s tím spokojená není. Kalousek, který by měl být zticha a snažit se, aby se oněm mluvilo, co nejméně, běsní z toho, že Babiš byl podstatně lepším ministrem, než byl on a snaží se skandalizovat Babiše a s ním i jeho, znova říkám, úspěšnou vládu.

Psali jsme: Jasné slovo ekonoma, zabývajícího se dotacemi: U Babiše se nejedná o korupci Senátorka Dernerová na Václavák nechodí: Ordinuji „Ty miliardy budou Babišovi chybět.“ Korupčníky už jednou rozmetal. Teď Leo Steiner mluví právě o Babišovi s Benešovou Nezajímá mě novinářská svoboda, když… Zapálená obhájkyně premiéra a protikorupční bojovník se nemilosrdně střetli na síti

A co unijní ostuda s audity kolem premiéra ve střetu zájmu a s miliony až miliardami na dotacích?

Audity? Zkuste si zjistit více nestranných informací, nekomentovaných výše uvedenými pány. Zjistíte, že je to jinak. Ale to zjištění, budete-li to chtít zjistit, už nechám na vás… Rozhovory s experty na dotace a audity jsme zveřejnili například ZDE s ekonomem a majitelem společnosti na získávání dotací, nebo ZDE s bojovníkem proti korupci a zneužívání dotací.

Ještě na závěr k předsedovi Senátu: Jaroslav Kubera, politik ze stejného kraje jako vy, se stal v těchto dnech předmětem petiční akce. Vnímáte tlaky, aby „zmizel“ z vedení Senátu?

Hysterie proti Kuberovi je debilní. 19 senátorů jenom ukázalo svou hloupost.

Vy jste na 19 senátorů byl minimálně tak příkrý jako oni na něj. Vážně by měli rezignovat? Za co přesně?

Co s nimi v Senátu? Ozvali se potrefení hlupáci, před kterými Kubera varoval. Kteří využijí čehokoliv k prosazování všelijakých představ, které nemají nic společného se selským rozumem.

Na terezínském projevu Jaroslava Kubery jste neviděl nic špatného. Koho podle vás přesně myslel těmi totalitáři, kteří jsou v hávu „politické korektnosti, rovnosti pohlaví...“? A komu to vadí?

Nedá se to popsat dvěma větami, ale tihle jsou darem nebes islámským migrantům a islámskému džihádu. Oslabují EU nesmyslnými požadavky plnými lidsko-právních nesmyslů.

Kdyby za petiční akcí stál někdo jiný než aktivista Kostlán z Romea, měl byste stejný postoj?

Kostlán z Romea mi je ukradený. Měl bych naprosto stejný názor. Až podivné uskupení pod názvem Romea dokáže také informovat o tom, jak se Romové hrnou do práce, a bude to pravda, až všechny ty neziskové organizace parazitující na romské problematice dokáží, aby se jejich chráněnci chovali konečně jako lidé, pan Kostlán mi ukradený přestane být.

Jaroslav Kubera ODS



předseda Senátu Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Senátor Doubrava: Proč skrývat národní identitu pachatele znásilnění? Romové z Chanova přišli s peticí: Nechtějí „čunkodomy“ ani zadarmo. Opraví si ghetto sami, věří Piráti Senátor Doubrava: Prvních 6 let v Senátu považuji za nejstrašnější období mého profesního života VIDEO Romové pohrozili, že utečou. Evropa hnědne, EU si to prý nenechá líbit. Ostrá slova kvůli Roznerovi



Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: Lucie Bartoš