Letní rozvolnění jako vloni. Ale nesmíme opakovat chyby, říká Babiš

Premiér Andrej Babiš (ANO) se v rozhovoru pro TN.cz vyjádřil k aktuálním tématům. A neopomněl se opět strefit do Pirátů. „Propagují muslimskou Evropu, propagují migraci,“ uvedl Babiš. Řeč byla i o očkování proti koronaviru, ale i o volbách do Poslanecké sněmovny.

Úvodní téma rozhovoru patřilo koronaviru. „Odborníci, epidemiologové se rozhodli, že přes léto nahradíme respirátory chirurgickými rouškami. Předpokládám, že na příští vládě se to rozhodne,“ řekl Babiš a varoval před euforií, jaká byla v letních měsících loni. „Je to zkrátka jiné než minulé období, když jsme si loni v červnu mysleli, že je vir pryč. Zkrátka jsme nebyli připraveni minulý rok, tento rok nesmíme ty chyby opakovat. Celé léto se budeme připravovat na návrat, musíme nakoupit antigenní testy. Musíme také očkovat,“ podotkl Babiš.

A jak chce motivovat občany? „Očkujeme se kvůli zdraví! Chrání to naše zdraví. My musíme o tom lidi přesvědčit,“ zdůraznil Babiš. Podle něj nyní probíhá kampaň, do níž jsou zapojeni například sportovci a celebrity, aby se lidé očkovali. On sám, kdyby byl například majitelem taxislužby, motivoval by své řidiče, aby se očkovali, tak, že by jim dal finanční bonus. Následně by svou taxislužbu propagoval jako tu, kde jsou její řidiči očkovaní. Očkování pak Babiš považuje za výhodu, protože se člověk následně nemusí testovat.

Babiš pak hovořil i o návratech z dovolené. „Ten, kdo se vrací z dovolené, je dané, kdo musí jaký test absolvovat, není-li naočkován,“ uvedl Babiš. „Já sám na dovolenou nepojedu, abyste mi to zase nevyčítali. Minulý rok jsem měl zaplacenou dovolenou a v rámci dovolené jsem byl ve spojení s integrovaným centrálním řídicím týmem,“ hájil se Babiš. V době dovolené vlády se chystá do Vietnamu, o čemž ho podle jeho slov přesvědčili čeští vývozci.

Od koronaviru se následně přešlo k důchodové reformě. „Prioritou bylo navyšování důchodů, a to jsme dělali. Paní Maláčová měla za úkol sestavit komisi. Dělat důchodovou reformu bez konsenzu všech není možné. Důležité je, že jsme důchody navyšovali. Dali jsme také slevu důchodcům na jízdné. V důchodech jsme rozhodně splnili to, co jsme slíbili. Není tam splněna ta otázka profesí, kdy by měly některé profese možnost jít dříve do důchodu, to Ministerstvo práce a sociálních věcí nedotáhlo,“ podotkl Babiš. Schodek rozpočtu je pak dle jeho slov v současné době konečným číslem.

Babiš se rozhovořil také o Pirátech a o tom, proč se do nich strefuje. „Není to o konkurenci, ale je to o tom, co propagují. Propagují muslimskou Evropu, propagují migraci,“ řekl Babiš. Za předžalobní výzvu, která na něj ze strany Pirátů padla za jeho výroky, je podle svých slov rád, bude dle něj možné si vše vyjasnit před soudem.

Piráti? Chtějí změnit způsob našeho života

Obává se, že migrace může ještě zesílit, obzvlášť například kvůli tomu, že naše vojsko je stahováno z Afghánistánu. „Piráti jsou naši Zelení, mají na to jiný názor. Chtějí změnit způsob našeho života, naši kulturu, naše tradice, zkrátka já mám na to jiný názor. Je jedno, jestli jsem v politice, nebo nejsem, ale i když nebudu v politice, budu proti těmto věcem bojovat jako občan,“ dodal.

Co se týče voleb, Babiš chce rozhodně vyhrát. „Myslím si, že bychom si to zasloužili. Jen první místo je úspěch, vše ostatní je neúspěch,“ podotkl Babiš. Odpovědět na to, zda by zůstal v Poslanecké sněmovně, kdyby neuspěl ve volbách a nebyl premiérem, odpovědět nechtěl. „Nechte se překvapit,“ uvedl. Jeho hnutí je dle jeho slov pro všechny. „Levice a pravice mají společný program: prachy,“ sdělil mimo jiné Babiš. S kým by chtěl jít do vlády, rovněž říct nechtěl. „Naše země potřebuje stabilitu, kontinuitu. Důležité je plnit program. Náš program samozřejmě, který předložíme, má jasnou výhodu, nechceme zvyšovat daně, snižovat naše zadlužení, budeme investovat. Všichni nás znají, média nás prolustrovala, takže žádné překvapení nebude,“ dodal.

Když se měl vyjádřit k hnutí Přísaha Roberta Šlachty, Babiš odvětil, že Šlachta dělá to, co on dělal před lety. „Profiluje se jako protikorupční hnutí,“ řekl Babiš a dodal, že není jasné, kdo za Šlachtou finančně stojí.

