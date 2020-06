Lež o oblbování! oslovil Babiš obce. A slíbil miliardy navíc

reklama

My všichni žijeme z daní, vy občané, my všichni platíme daně. Platíme daň z příjmů fyzických osob, u zaměstnanců to strhávají přímo z platu, zdravotní pojištění, sociální pojištění, ale ty daně se potom rozdělují mezi obce, města, kraje a stát,“ začal zeširoka Babiš. „Za vlády minulé, kdy jsem byl ministr financí, jsme ta procenta pro obce navýšili. Navýšili podstatně,“ uvedl Babiš.

„Obce v roce 2013 dostaly od demobloku, dneska opozice, 161,7 miliardy, a v roce 2019 více než 245 miliard. Všechny příjmy, když porovnáme, tak ten rozdíl je 104 miliard plus. To znamená, co dostaly obce v roce 2014 a v roce 2019? 104 miliardy plus. A my jsme zavedli dotační programy, které tady nebyly, například co se týká škol. Proto mě velice mrzí, že tady probíhá taková mediální kampaň, ona je to vlastně kampaň hnutí STAN do krajských voleb, a jsou tady různé dezinformace. My jsme v rámci koronaviru chtěli podpořit OSVČ, to se stalo – 520 tisíc žadatelů dostalo více než 18 miliard. Řemeslníci, kadeřníci, kosmetičky a tak dále – a to jsou všechno občané, kteří žijí v těch obcích, kde ti starostové říkají: Ne, vlastně jim to nedávejte, protože ty peníze my potřebujeme někde jinde,“ řekl Babiš.

„Ale my ty peníze samozřejmě těm obcím bohatě vrátíme. Vrátíme je v dotacích, a samozřejmě i v nějakém jednorázovém příspěvku, k tomu se ještě dostanu. Takže mě strašně mrzí vlastně ty různé dezinformace. Co se týká dotací, my jsme si vyslechli ve Sněmovně, že nemáme dotace dávat. Tak já nevím, z čeho by ty obce žily. Pokud bychom každé obci dali tisíc korun, tak Praha by dostala asi miliardu 306, Brno 380 milionů, ale obce menší dostanou pár tisíc korun. Takže my potřebujeme samozřejmě podpořit ty menší obce a samozřejmě tohle není řešení. Návrh Senátu nebo opozice není řešení. Řešení je, že my významně podpoříme investice, zvýšíme dotace, a samozřejmě jsme připraveni řešit to kofinancováním, pokud by obcím chyběly peníze na ty investice. To znamená, to jsme připraveni buď navýšit ten poměr dotace, například MŽP má 64 procent, a u některých těch menších, pokud skutečně jim budou chybět peníze, tak jim dáme i sto procent, nebo jim půjčíme peníze. Zkrátka, stěžují si hlavně ti, kteří nemají proč si stěžovat,“ dodal Babiš.

Zítra „na vládě“ podle jeho slov – ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) předloží de facto navýšení rozpočtu pro obce, základní školy, mateřské školky, o 3,1 miliardy korun. „Ministerstvo životního prostředí pro boj se suchem 2 miliardy, Ministerstvo pro místní rozvoj na dotace pro rozvoj do majetku obcí 3,7 miliardy korun, a samozřejmě i vypíše Ministerstvo pro místní rozvoj výzvy, investice a dotace pro stadiony do 10 tisíc obyvatel. První výzva je 150 milionů a další pojede do 350 milionů. Takže my skutečně obce podporujeme, chceme, aby investovaly, ale je potřeba skutečně informovat občany objektivně, a ne demagogicky.

A já bych teď chtěl hlavně oslovit občany Mnichovic, protože paní starostka na Twitteru zveřejnila, že vládě se hodí oslabovat obce – to je samozřejmě lež, protože my ty obce podporujeme. A jsou na to čísla, že bude občanům vysvětlovat, že nedodělá chodníky, tak k tomu se dostanu, a že populisticky chceme přidat rodinám na školy v přírodě. Ano, chceme přidat rodinám na školu v přírodě, a to nemá nic společného s financováním obcí,“ tvrdí Babiš.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Já jsem na to konto napsal paní starostce, že díky těm, za které teď vlastně, i v minulosti, kteří u toho byli, opo blok, demokratický blok... tak příjmy Mnichovic v roce 2013 66 milionů, a v roce 2019 129 milionů. A takže je to velký rozdíl. A paní starostka říká, že v roce 2014 se stala starostkou a má skvělý tým, ale zapomněla na to, od koho vlastně dostala ty peníze. A ty peníze dostala v roce 2014, kdy jsem zavedl program pro školy, tak na stavbu školy v Mnichovicích dostali 25 milionů korun. Já jsem byl ministr financí a zavedl jsem ten program,“ sdělil Babiš a jmenoval i další finanční částky, které Mnichovice dostaly.

„Nevím, proč paní starostka říká, že oblbuju občany. Myslím, že opak je pravdou, a já bych rád pozval paní starostku, ať přijde na Ministerstvo financí a tam si to můžeme říct. A řekneme si, kdo teda koho oblbuje. Já chápu, že paní starostka je lídr STANu do krajských voleb a že dělá politiku, ale zdá se mi to být nefér. Protože já nevím, kolik obcí, které mají 3900 obyvatel a opozice a Senát navrhují Mnichovicím 3900 tisíc, tak co by dělaly bez dotací. A já nevím, která obec s tolika obyvateli, dostala tolik dotací. To je de facto 109 milionů a pravděpodobně bude chtít obec ještě stavět školu, fakt tomu rozumím. Já chápu, že například kolegyně Kovářová dělá politiku, taky když byla starostka Chýně, tak se tam nepostavilo vůbec nic, a když jsem se stal ministrem financí, tak tam dostali stovky milionů dotací. Prosím vás, buďme korektní,“ zdůraznil Babiš.

„Rád se se starosty, kteří si stěžují ve veřejném prostoru, potkám a můžeme veřejnosti ukázat ta čísla a můžeme ukázat, kde je ta pravda. A já jsem přesvědčen, že ta pravda je na naší straně, máme k tomu jasná data, jasné dotace,“ dodal Babiš.

Výpadek příjmů kvůli OSVČ se, podle Babiše, bude řešit. „Přijdeme s nějakým návrhem, abychom tento výpadek, který se stal kvůli vlastně kompenzaci pro OSVČ, nahradili,“ dodal závěrem, s tím, že vláda bude nadále podporovat obce, města i starosty.

Psali jsme: „Ricinový agent” Končakov před cestou domů promluvil k Čechům Pozor, co píšete na internet! psala Policie ČR. Smazala to, ale je z toho průšvih Bašta (BOS): Všechny barvy rasismu TOP 09 Praha: Uzavírka Smetanova nábřeží byla ukvapená, diskutujme alternativy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.