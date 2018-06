Lhát se nemá, šokovala Udženija. Tak co děláte v ODS? Zeptal se Ringo Čech. Jaromír Soukup ohromil slovy o trestu za urážku Zemana

„Děkuji za pozvání,“ začala formalitami Udženija. „To ještě neděkujte,“ vrátil jí to humorně Soukup. Poté se trio začalo věnovat lidské povaze. Existuje v politice přetvářka, vydávají se politici navenek za někoho jiného, než kým jsou? „Jak u koho. Když sleduji některé profily mých kolegů…já se opravdu snažím, aby to tak nebylo, i když kolikrát vám PR poradci radí, abyste tam třeba dali víc rodiny. Já se tomu bráním,“ řekla Udženija. Jaromír Soukup dodal, že kolikrát má větší úspěch autentický politik, který si od PR poradců nenechá vše poradit.

Anketa Podporujete zdanění církevních restitucí v intencích návrhu KSČM? Podporuji 90% Nepodporuji 10% hlasovalo: 8376 lidí

A co si o mediálním obrazu politiků myslí Ringo Čech? „Já mám image veselého chlapíka. Ve skutečnosti jsem stárnoucí nevlídný stařec, morous, nenávidící celý svět,“ vtipkoval Ringo. „Jsem rád, že už nejsem mladej,“ dodal. Podle Jaromíra Soukupa je u politika přetvářka vážnější než u komika, protože lidé poznají, že lže. „Lidi, když slyší politika, tak od první vteřiny vědí, že lže! Z toho vycházej,“ glosoval to Ringo Čech.

„Podívejte se na Facebook pana premiéra – „Čau lidi!“ To je přece úplně jiný člověk, než on opravdu je,“ podotkla Udženija na adresu Andreje Babiše. Jaromír Soukup podotkl, že politika je boj o hlasy. „Lež je strašně krátká. Kdo lže i v osobním životě, tak není šťastný. Lhát se nemá, mají být takové ty sladké lži, když se bavíte s dětmi o Vánocích, ale jinak se lhát nemá,“ zdůraznila Udženija. „Já když vás poslouchám, tak co v tý ODS vlastně děláte,“ zeptal se Udženije nevěřícně Ringo Čech.

Pak se trio v televizním studiu dostalo k tématu agresivity a nenávisti na sociálních sítích. Jaromíru Soukupovi to přijde až přehnané. Jsou pro politiky sociální sítě důležité? „Říkají, že ano. Já nemám sociální sítě ráda, protože jsou často zneužívány. Myslím, že by se měly používat pro to rychlé sdělení a ne pro soukromý život v plné nahotě,“ zhodnotila Udženija.

Jaromír Soukup se přiznal, že má rád, když si čte ve veřejném prostoru výpady proti své osobě. Těší ho na tom skutečnost, že se to může, tedy svoboda slova. „Mně se nelíbí, když se píšou věci, které nejsou pravda,“ ohradila se Udženija. Shodl se s ní i Ringo Čech. „Já jsem hrozně alergický na ty řeči o regulaci médií a ořezávání toho a toho, trestní stíhání za urážku prezidenta a tak, to mi vadí,“ pokračoval zaníceně Soukup. „Já jsem za to byl dokonce odsouzenej, za komunistů jsem dostal tři roky za urážení představitelů strany a vlády a seděl jsem půl roku,“ pronesl Ringo. Dodal, trochu překvapivě, že zákon zná a vítá ho.



Moderátor pořadu a generální ředitel TV Barrandov Jaromír Soukup. (Screen: TV Barrandov)

Musela se Alexandra Udženija přetvařovat, když stoupala po stranických žebříčcích? „Právě, že vůbec. Naopak, opravdu se snažím být taková, jaká jsem. To se vyplácí nejvíc. Já bych chtěla rozbít chiméry, že je v politice málo žen, protože je tam muži nepouštějí. Každý, kdo do toho má chuť jít a dělat to naplno, má možnost se prosadit,“ řekla Udženija. Dodala, že je velice důležité, aby politika podporovala jeho rodina, protože jde mnohokrát o velmi časově náročné povolání. Do ODS vstoupila na Praze 2 jako řadový člen a postupně stoupala po stranickém žebříčku.

„Já bych vás podpořil,“ obrátil se k Udženije Ringo Čech. „Mám tu zkušenost, že se v politice ženám neubližuje. Dokonce je vítané, když přijde dobrá, šikovná ženská, protože ty strany to chtějí, cítí jako nedostatek, když je málo žen. Já měl to štěstí, že jsem zažil třeba Petru Buzkovou, nebo Hanu Marvanovou. Ale chtěl jsem se vás zeptat. Já o vás hodně čtu. To jméno není ani z Hanácka, ani z Podkrkonoší. Kdo je starej Udženija, to je eskymák,“ zajímalo Ringo Čecha.

„Ne, to je Chorvat,“ pohotově odpověděla Udženija. „A kde jste ho sbalila,“ zajímalo Ringo Čecha. „Tady v Praze. A máte pravdu, já jsem ho sbalila, on moc nechtěl,“ zavtipkovala Udženija. „Můžu vám jenom pogratulovat, já mám Chorvaty rád,“ vyznal se Ringo Čech.

Anketa Kdo byl NEJLEPŠÍM primátorem Prahy? Jan Koukal 1% Jan Kasl 2% Igor Němec 4% Pavel Bém 10% Bohuslav Svoboda 14% Tomáš Hudeček 2% Adriana Krnáčová 67% hlasovalo: 4139 lidí

Jsou politici lidi, kteří dělají svou práci a pak toho nechají být, nebo si práci tzv. „berou domů“? „Myslím, že je to úplně stejné, jako v jiných rodinách. Někdy ano, někdy ne. Když sedíme večer u vína a jde nám tam nějaký politický pořad, tak to okomentujeme. Ale umím vypnout. V pátek odpoledne si zajdu s kamarádkou na kávu, na víno a tím pro mě největší nápor končí,“ vysvětlila Udženija. Baví se s politiky lidé o politice i mimo „pracovní dobu“? A jak na to politici reagují? „Baví se o tom. A rozčiluje mě to, když je to při příležitostech mimo práci, tak mě to unavuje, asi jako každého z nás. Ale snažím se odpovědět a stočit ten rozhovor někam jinam,“ řekla Udženija.

A koho hosté Jaromíra Soukupa mají za politický vzor? A koho zase nesnáší? „Mám těch vzorů více, ale určitě Margaret Thatcherová,“ řekla Udženija. „A ty, které nesnášíte, kromě Andreje Babiše,“ zavtipkoval Soukup. „Nemůžu říct, že bych Andreje Babiše nesnášela, já s ním pouze zásadně nesouhlasím, ale není to na osobní úrovni. Proto také neřeknu, že někoho nesnáším,“ uzavřela Udženija. „Já samozřejmě velice obdivuji Masaryka, nakonec i Beneše, ale i Havla, Klause a Zemana. Myslím, že až Miloš skončí, skončí tím silná trojka osobností. Pak už přijdou jen srabi,“ rozčílil se Ringo Čech.

„Mám úctu k tomu úřadu prezidenta. Mám rád symboly státu, hymna…představitelé státu by neměli mít mediální ochranu, ale určitou úctu a měla by tam být, patří to k tomu. Jestliže někdo urazí vlajku, tak urazí všechny,“ byl rezolutní Ringo Čech.

Jaromír Soukup se pak vrátil k rodině Alexandry Udženije. Někde prý četl, že její tatínek s jejím vstupem do politiky nesouhlasil. Co je na tom pravdy? „Ano, ale smířil se s tím. Je pravda, že když jsem vstupovala do ODS, tak to bylo v pořádku. Ale jakmile jsem začala stoupat vzhůru, tak mi tatínek řekl, že mi to nedoporučuje, že to není dobré prostředí pro ženy,“ odpověděla Udženija.

Patří k sobě slova luxus a politik? Popudí to lidi, nebo by se k tomu politici měli přiznat? „Každý máme laťku luxusu nastavenou jinak. Myslím si, že člověk, pokud si na to vydělal a peníze zdanil, si má dopřát to, co chce. Nechme každému, aby své peníze utratil podle svého. A jestli pojede jednou za pět let na luxusní dovolenou, nebo každoročně na méně luxusní, to je jeho volba. Proto to souzení nemám ráda, protože to je velmi subjektivní. A tady se trošku ukazuje i ta závist a když někomu chceme i ublížit,“ řekla Udženija.

