Lidi se teprve rozpili a já je musel poslat domů. Hospodský z Prahy popsal, jak virus poškodil pivo

První červenec. Významný den pro Českou republiku, skutečně bez nadsázky. Dneškem totiž začíná zřejmě, všichni bychom si to přáli, poslední vlna rozvolnění pravidel po celé České republice. Samozřejmě vyjma hlavního města, vyjma Karviné. To jsou dva regiony, kde přece jenom některá pravidla zůstávají v platnosti. Jako třeba nutnost nosit roušky na některých místech. Co ale platit bude téměř všude, je uvolnění pravidel pro restaurace. Zařízení veřejného stravování budou moci mít otevřeno i po 23. hodině večer. Jak se na to restaurace připravují, řekl pro ČT24 provozovatel pivnice Dno pytle, která funguje kousek od náměstí Jiřího z Poděbrad v Praze, Dušan Makovský.

Makovský nejprve odpověděl na otázku, zda bude slavit a zda se na dnešní den těšil. „Jak na ježíška. Budeme slavit, budeme hodně slavit," uvedl. Rozdíl mezi uzavřením své pivnice ve 23 hodin a v jednu hodinu ráno vnímá jako obrovský.

„V 11 hodin se lidé teprve rozjíždějí. A teď vlastně celou tu dobu to fungovalo tak, že se lidé rozpili a já jim řekl: šlus a jdeme domů,“ postěžoval si. A podle jeho slov, i když se snažil otevřít dříve, tak lidé chodili do práce a k němu do podniku mohli přijít až odpoledne.

V tržbách podle svých slov spadl zhruba o třetinu až čtvrtinu. „Noční frmol dělá hodně,“ zdůraznil. Tržby porovnával se stavem loni.

A jak se vůbec s uzavřením svého podniku vyrovnal? „Po úvodním šoku, kdy jsem celou noc nespal a díval se na zprávy, pořád jsem sledoval, co bude nového a co se kde vyvrbí, tak první nápad byl, že zavřu hospodu a budu rozvážet pivo. A díky tomu, že se pohybuji v minipivovarském segmentu, kdy ta piva jsou zajímavá, různorodá, tak vlastně od prvního dne jsem fungoval jako pivní Uber, kdy mi od dvanácti do čtyř lidé psali, co chtějí přivézt za pivo, a já jsem pendloval doslova mezi Odolenou Vodou a Karlštejnem a rozvážel jsem každý den pivo. Od pondělí do neděle,“ poznamenal.

Makovský následně hovořil také o tom, co podle jeho názoru zůstane v restauracích po skončení koronavirové krize. Co se natrvalo proměnilo? „Za mě asi zůstane mezi všemi hospodskými taková paranoia z lidí, vlastně z toho, co vím, nejenom od sebe, ale i od kolegů, tak se hodně zvýšil počet lidí, kteří volají policii, že někde někdo stojí před hospodou, pije pivo, ačkoliv by neměl atd. atd. Takže taková lehká paranoia z lidí zůstane,“ myslí si Makovský.

Ani na vteřinu pak po celou dobu nezauvažoval o tom, že by byznys opustil. „Tohle jsem si vysnil,“ uvedl závěrem.

