Lidi že nemaj prachy? Budu chlastat, pokud ČT... Zemanem oceněný umělec Sedláček se odvázal

V pořadu Osobnost Plus na Českém rozhlasu Plus hostoval režisér a scenárista Robert Sedláček, režisér Mužů v říji nebo televizního seriálu České století. S Janou Přenosilovou se bavil o svém filmu o Janu Palachovi a také o tom, jak s ním a se společností „šijí čerti“, ale také o Miloši Zemanovi a o moci. „Vždycky, když někdo útočí na veřejnoprávní média, tak se mě to dotýká, protože jsem člověk vzniklý duší z neklidu 90. let a nesu ho s sebou,“ prohlásil scénárista a režisér.

Jako první se režisér s moderátorkou bavili o jeho nedávném filmu o Janu Palachovi. Prý mu paradoxně zlomilo vaz osmičkové výročí, kdy bylo o invazi z roku 1968 materiálu až moc. K upálenému studentovi a jeho příběhu ho údajně táhlo ono tuláctví a samotářství. „Celý současný svět směřuje k tomu, že vám vykládá, jaká jste osobnost, a přitom nejde o nic jiného, než abyste byli stádo, to pochopíte hned, když si jdete vybírat mobilního operátora. Pak jste ekonomicky využitelní a zvyšujete DPH. Opravdu se to s tím komunismem nějakým způsobem potkává, ten absolutní kapitalismus,“ komentoval režisér.

Prý s ním „šije čert“ a s českou společností rovněž. „Včera jsem jel do Prahy dvě hodiny,“ svěřil se Sedláček. „Jestliže lidi nemaj prachy, jak to, že všichni jezdí autama? Jak to, že jsou ucpaný silnice? Není to jenom tím, že jsou rozestavěný. Zkuste se někdy ubytovat na hotelu. Neubytujete se. To jsou všechno Číňani? Ne, nejsou. Lidi ty peníze mají, větší část společnosti si nežije špatně. A šije s náma čert,“ řekl Sedláček a dodal, že každý pouští zmíněného čerta jinak, někdo v hospodě, někdo u voleb.

„Lidi neumí odcházet z funkcí, což je problém ČSSD, ta destruuje sama sebe v přímém přenosu a likviduje poslední zbytek voličů, který by ji volil,“ komentoval dnešní politiku. Na to mu moderátorka odvětila, že teď byly komunální a senátní volby, kde více rozhoduje osobnost. „Jaký osobnosti tam jsou? Ty, který znám z konce devadesátých let a z obrovské deziluze z politiky z let nultých. Tak to jsou dneska osobnosti ČSSD, symboly rozkladu víry v politiku jako něco, co se zajímá o zájmy občanů,“ odvětil Sedláček.

Moderátorka se ho zeptala na Miloše Zemana a jeho vulgarity v Českém rozhlasu. Sedláček uvedl, že interview s Milošem Zemanem sám neslyšel, ale tématu se nedá vyhnout. „Já jeho volič nejsem, ale ne kvůli tomu, co říká v Českém rozhlase, ale z jiných důvodů,“ prohlásil režisér ke kauze v rádiu. Prezidenta Zemana dle jeho slov dobře zná ještě z dob, kdy prezidentem nebyl (natočil o něm dokument Miloš Zeman – nekrolog politika a oslava Vysočiny). Nyní porovnává jeho signály, které vysílá jako člověk – instituce s tím, jak ho znal. Dodal, že se s ním tehdy spřátelil jako s člověkem, bez dalšího adjektiva.

Dále o Zemanovi prohlásil, že je to poslední prezident listopadu 1989, který se na stolci ocitne. Revoluce v roce 1989 je pro něj také anomálie a Václav Klaus a Miloš Zeman jsou prý „zrozeni z chaosu revoluce“ a stále si ho nesou v sobě. Miloš Zeman ČSSD založil a také zničil, mínil Sedláček a podobně se vyjádřil i o Klausovi. „Neklidné povahy,“ popsal všechny tři posametové prezidenty, což kontrastoval s tím, že dnes jsme „standardizovaná společnost“, ale oni stále zůstávají tím, co je vyneslo na vrchol moci, prohlásil režisér. Moderátorka se ale ptala na Sedláčkovy pocity. „Necítím ani lítost, ani zklamání. Jestli si někdo myslí, že sedím doma a pláču nad projevem Miloše Zemana, nebo chodím po lese a trápím se nad tím, proč něco řekl, tak ne,“ popsal své pocity.

Trápí se prý tím, jak se Miloš Zeman chová k veřejnoprávním médiím. Ta jsou podle Sedláčka jediným garantem jakési plurality společnosti. „To s sebou samozřejmě nese fakt, že někdo řekne názor, který se nám nemusí výrazně líbit, nebo že převáží jedna část subjektivity. Řeči o objektivitě jsou další forma manipulace. Nic objektivního není, je jen úhel pohledu,“ dodal Sedláček. Prý nikdy nezapomene na deník Goebbelse. „Když chtěl rušit ve Frankfurtu Allgemeine Zeitung, zapsal si, že novinařina je o tom, aby informovala, ne, aby měla nějaké názory. A vždycky, když někdo útočí na veřejnoprávní média, tak se mě to dotýká, protože jsem člověk vzniklý duší z neklidu 90. let a nesu ho sebou. Nejsem muž listopadu, jsem dítě listopadu,“ popsal se režisér.

Když se ho moderátorka ptala, zda už by měli odejít, Sedláček se zarazil. „To jsou tvrdá slova v každé branži,“ prohlásil Sedláček a dodal: „Ať jsou tady, dokud je lidi volí.“ Znovu zdůraznil, že není volič Zemana z racionálních, nikoliv emocionálních důvodů. Miloš Zeman má za sebou největší voličskou základnu v zemi, tvrdí Sedláček a dodává, že to nemůže zpochybňovat, jen to promítá do své tvorby a snaží se tyto lidi pochopit. „Moc je příšera, posedlost, která do vás vstoupí. Změní vás to,“ prohlásil o vrcholových pozicích v politice a v byznysu. Podle Sedláčka to bylo hořké zjištění, že nahoru se dostávají ti, kteří pravidla obcházejí, nikoliv ti, kteří je dodržují. „Ale někdo to dělat musí,“ vyvrátil podezření, že by byl anarchista.

Ke konci pořadu se ještě věnoval tomu, jak shání peníze na své filmy: „Stačí, aby vyměnili Dvořáka, aby se mírně pootočily poměry tak, jak si představuje pan Zeman s panem Okamurou, a já jsem bez práce a budu chlastat a psát deníky jako Juráček.“

