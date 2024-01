Lidlovská přesilovka proti inflaci: Čarování s maržemi, zjistil ekonom. Lidé se smějí desetníkovým slevám

reklama

Sám obchodní řetězec na svých stránkách informuje takto: „Dvojnásobně snížíme ceny! Od 2. ledna 2024 snížíme ceny u všech výrobků, kde dochází ke změně DPH z 15 % na 12 %. To ale není všechno. Navíc k tomu zlevníme více než 1000 produktů další 3% slevou ze sazby daně. Daňová sazba se tak u více než 1000 produktů napříč sortimentem sníží z 15 % na 9 %.“

O tom, jaká je realita, jsme psali např. v článku: „Těšil se do krámu. A Lidl zlevnil: z 59,90 na 62,90“

Na haléřové slevy reagovali i někteří zákazníci, které si pro ně směšné slevy fotili a zveřejňovali je na sociálních sítích.

„Dnes jsem si ty 60 haléřové slevy také moc užila,“ napsala třeba jedna uživatelka sítě Facebook a přiložila fotografii, na které jsou vidět červeně vyznačené haléřové položky.

Slevové akce v našich hypermarketech si všiml i reportér České televize Filip Černý, který v nadsázce na síti X uvedl, že „Bere dech“.

Lidl (ale nejen tam)

Promítnutí snížení DPH doslova bere dech.

pic.twitter.com/epXn2jOqfK — Filip Černý (@Filip_Cerny) January 3, 2024

„Lidl (ale nejen tam). Promítnutí snížení DPH doslova bere dech. Je to levnější o celé desetihaléře!“

A není rozhodně sám, kdo se k haléřovým slevám v obchodech staví s dávkou ironie, či sarkasmu.

„Lidl a naše/jejich vláda má vážený občany ráda,“ stojí v dalším statusu na síti X, který je doplněn fotografiemi zboží, které je zlevněno jen o desetihaléře.

Zmíněný diskutér ale svůj příspěvek ještě doplnil o zážitek, který může ozřejmit část strategie, se kterou Lidl do akce Přesilovka proti inflaci vstupoval a ke kterému přidal naštvaného smajlíka.

„Hrajou si s lidma jak kočka s myšmi. Fakt jim všem skáčete na aplikaci a kupony,“ zeptal se úvodem a pak už uvedl text, který ho tak rozčílil.

Hrajou si s lidma jak kočka s myšema.

Fakt jim všem skáčete na aplikace a kupony?

?????? pic.twitter.com/cAZ3LuNyry — ???? Nosey George - Naštvaný ?? (@JiriParkes1) January 3, 2024

„Lidl: Koukám na cenovku originální pomerančové šťávy 12,90 – původní cena 64. No za dva dny to vypiji, dohromady dobrá cena, tak vzal jsem 3 kusy. U pokladny koukám, jako tele na starý vrata. Ono to píše cenu 64 Kč, tak jdu znovu kouknout na cenovku 12,90 a pod ní malým písmem pro můj stařecký zrak: Platí jen s kuponem,“ upozornil pisatel na to, že tzv. Přesilovka proti inflaci vyžaduje od zákazníků jednak vlastnictví slevového kuponu a jednak ostříží zrak nebo brýle na čtení malých písmenek.

A jak čerpat tyto slevy a získat potřebné kupony?

To má Lidl pojištěné tzv. Zákaznickou kartou Lidl, tedy aplikací, kterou si zákazníci musejí stáhnout, a pokud ji budou používat minimálně jednou týdně, budou jim do ní chodit zmíněné kupóny, tedy slevy na jednotlivé druhy zboží.

Podle Lidlu jsou totiž kupony jednou z největších výhod a nabízí exkluzivní slevy na různé druhy nebo dokonce celé skupiny výrobků.

„Každý týden obdržíš nové kupony, které můžeš jednoduše aktivovat a uplatnit na pokladně při kterémkoliv z dalších nákupů v prodejnách Lidl. Máš ve své aplikaci jen pár kuponů? Skenuj svou Lidl Plus kartu u pokladny každý týden a uvidíš, že se bude Tvá aplikace plnit zajímavou nabídkou.“

Tolik tedy říkají zmíněné webové stránky obchodního řetězce. Praxe v Čechách může být ale přece jen o něco rozdílnější, a to nás vrací zpět k popisovanému příběhu.

„Mezitím žena ukecala pokladní a ta nám kupon poskytla,“ pokračuje text na síti X s tím, že ale na pokladním lístku zůstala opět stejná cena.

„Koukám na lístek a tam opět cena 64. Prodavačka říká je to tak, že na druhou láhev máte slevu. Malý výpočet: Jedna láhev 64, druhá 12,90 a třetí opět 64. Celkem 140,90 děleno 3 rovná se cca 47 Kč,“ vypočítává se v textu, který pak pokračuje slovy, která si německý obchodní řetězec zřejmě za rámeček nedá.

„Jdi do p*dele Lídle. Piš k cenovkám: Čtěte i malé písmo. Zloději satanský.“

Řetězec Lidl slibuje zlevnění ještě nad rámec snížení DPH. Potvrzuje tím, že za vysokými cenami potravin jsou hlavně řetězce a jejich „čarování“ s maržemi



— Lukáš Kovanda (@LukasKovanda) December 14, 2023

Dodejme, že pochybnosti o tom, zda budou řetězce reálně snižovat ceny, vyjádřil i známý ekonom Lukáš Kovanda, který ale v souvislosti s probíhajícím zlevňováním také konstatoval, že jde o důkaz, že za drahými potravinami byly „nafouknuté marže obchodníků“.

„Pokud tedy je ten či onen řetězec nyní schopen zlevnit nad rámec snížení DPH, vlastně tím potvrzuje, že stěžejním důvodem relativně drahých potravin jsou nafouknuté marže obchodníků, kterými si onen ‚polštář‘ vytvořili,“ napsal Kovanda na svém účtu X s tím, že se zmíněným polštářem mohou nyní řetězce celkem libovolně „čarovat“ a měnit ho dle svých momentálních potřeb.

