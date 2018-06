Lidovci vystavili Babišově vládě vysvědčení. Ale takové hodně zvláštní...

Kabinet mimo jiné dostal jedničku také za spolupráci s komunisty a okamurovci, lhostejnost k otázce rodin či normalizační praktiky ve státní správě. Kritiky se kromě lidovců dočkala končící vláda také od Piráta Radka Holomčíka. Ten uvedl, že to byla vláda v demisi, jež nepřinesla vůbec nic nového. Podle jeho názoru také Babiš chce ovládnout stát prostřednictvím energetického gigantu ČEZ.

Předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura pak uvedl, že vláda v demisi bez důvěry je selhání. „Vláda se nedokázala postavit aktuálním tématům. Nic nepředložili, nic neprosadili, všechno stagnuje,“ zaznělo kriticky také z úst Tomia Okamury (SPD).

„Stále nás někdo pomlouvá, že vláda má jen svítit a topit, ale vláda pracovala intenzivně. Doufám, že ta další bude pracovat stejně intenzivně jako ta, která teď končí,“ hájí však svou končící vládu premiér Andrej Babiš (ANO).

Kabinet jmenoval prezident Miloš Zeman loni 13. prosince. „Někdy jsme měli i dvě jednání za den a za týden, navštívili jsme 12 krajů,“ uvedl Babiš. Výjezdy do krajů kabinetu v demisi byly také terčem kritiky a označovány jako předvolební kampaň. Babiš dnes přislíbil, že kabinet ještě do konce června připraví investiční plán toho, co Česko bude v příštích deseti letech potřebovat.

Svou činnost kabinet shrnul v obsáhlé prezentaci, kde zmiňuje některé úspěchy. U Ministerstva financí například novelu zákona o elektronické evidenci tržeb či daňový balíček na příští rok, v případě dopravy hovoří o zahájení prací na nových úsecích dálnic a obchvatů či podpoře oprav krajských silnic čtyřmi miliardami korun. „Je to koncentrát práce našich resortů a bylo by dobré, aby všichni ti, kteří kritizovali a kritizují naši vládu, se s tím seznámili,“ uvedl Babiš. Kabinet podle něj v řadě oblastí odvedl víc práce, než se některým předchůdcům podařilo během celého volebního období.

Kabinet byl funkční a aktivní, míní Babiš. „Výhody menšinové vlády nemusím zdůrazňovat. Hlavní problém Evropy, nejen náš, je poměrný systém, nemáme bohužel většinový systém jako v USA nebo ve Francii. Má to dopad na funkčnost státní správy a státu jako takového,“ uvedl Babiš. ANO bylo v minulém volebním období součástí koalice s ČSSD a KDU-ČSL, po středečním jmenování vlády by mělo vládnout s ČSSD s podporou KSČM.

autor: vef